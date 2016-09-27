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Борис Михайлов: Ковальчук, Радулов, Мозякин не затерялись бы в этой сборной

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Борис Михайлов: Ковальчук, Радулов, Мозякин не затерялись бы в этой сборной
Источник: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил выступление сборной России на Кубке мира в Торонто.

- Что вы можете сказать о выступлении сборной России на Кубке мира?
- Мое мнение: невыразительно. Могли бы выступить лучше. И мы надеялись… но, что-то не получилось.

- Чего не хватило сборной, на ваш взгляд?
- Много было грубых ошибок в обороне. В атаке сыграли не так, как нам хотелось бы. Отсюда и результат. Но был и один плюс: ребята отдавались игре, но, к сожалению, проиграли много единоборств.

- Можно ли сказать, что сборная Канады непобедима?
- На сегодняшний момент, если говорить об играх в ходе проведения Кубка, я полагаю, что это самая сильная команда. Я в этом уверен.

- Почему провалилась сборная США?
- Видимо, не хватило опыта, и те, кто их обыгрывал, был сильнее. В любом случае, все команды находились в равных условиях. Другой вопрос: почему получается у одних и не выходит у других.

- Насколько случаен успех сборной Европы?
- Они заставили себя уважать своей игрой. И ни о какой случайности не может идти речь, так как сборная составлена из игроков НХЛ.  А НХЛ – лучшая лига в мире. В финале на сегодняшний день играют действительно две сильнейшие команды - Канады и Европы.

- Получится ли у сборной Европы хотя бы одну игру зацепить у канадцев?
- Гадать не хочу. Но то, что Европа без боя победу не отдаст – это точно.

- Как оцените игру Телегина?
- Я оценку игрокам не даю. Но могу сказать, что Телегин играл на своих сильных сторонах. И это правильно.

- А смогли бы Радулов и Мозякин помочь сборной?
- Я считаю, что игроки, которые являются лицом КХЛ: Ковальчук, Радулов, Мозякин – не затерялись бы в этой сборной.

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