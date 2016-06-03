Мурат Гассиев: Я не дурак, чтобы отказываться от титульного боя c Лебедевым

Мурат Гассиев Источник: Facebook

3 декабря в Москве пройдет исторический бой: впервые поединок за титул проведут два россиянина чемпион мира IBF и WBA 37-летний Денис Лебедев и 22-летний уроженец Северной Осетии Мурат Гассиев.

«В ЗАЛЕ ЗАСТАВЛЯЮТ ГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ»

Мурат – очень перспективный боксер с нокаутирующим ударом, к тому же пока не знающий поражений. Интересно, что оба боксера готовятся к предстоящему поединку в Америке. При этом Гассиев занимается у известного тренера Абеля Санчеса, который работает и с Геннадием Головкиным.

-- Я тренируюсь в Лос-Анджелесе, но часто бываю дома, во Владикавказе, в Челябинске, -- рассказывает Мурат. – Бывает, что незнакомые люди подходят на улице, желают успехов. Меня радует то, что они болеют за меня, поддерживают, и в такие моменты ты чувствуешь в себе дополнительные силы. Возникает желание стать чемпионом мира.

У меня есть страницы в Инстаграме, в Фейсбуке, общаюсь с любителями бокса в социальных сетях. Могу ответить иногда даже совершенно незнакомым мне людям, написать слова благодарности. Мне это внимание очень приятно. Сейчас я тренируюсь в городе Тимберлейк в штате Северная Каролина. Чувствую поддержку соотечественников даже здесь.

- Вы сразу нашли общий язык с Абелем Санчесом?

- Сначала, когда я впервые попал в зал, то почувствовал легкое напряжение, думаю, это был языковой барьер. Со временем мы стали лучше понимать друг друга даже без слов, Санчес чувствовал, что мне нужно и что надо подсказать. Я же был просто счастлив, что тренируюсь у него.

Сейчас я уже неплохо говорю по-английски. Здесь, кстати, тренируется очень много русских ребят. Между собой мы поговорим по-русски. Нас из-за этого ругают: заставляют, чтобы говорили по-английски.

- С Геннадием Головкиным тоже?

- Да. Мне посчастливилось тренироваться в одном зале с одним из лучших боксеров современности. Когда мы познакомились, Гена готовился к бою с Рубио. Он здесь был один, говорил со мной по-русски, помогал адаптироваться. Я-то думал, что он звезда бокса, заносчивый такой парень, а он оказался на редкость простым и хорошим человеком. И сейчас он мне тоже помогает.

- Он приедет на ваш бой?

- Я не знаю точно, ему же тоже предстоит бой в декабре. Я его пригласил, если он сможет, то приедет, конечно.

«КОНТРАКТА НА БОЙ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ»

- Вы знакомы с Лебедевым?

- Лично нет. Я смотрел бои с его участием еще тогда, когда еще не выступал на профессиональном ринге. Показывали Лебедева, Григорьева, Поветкина. Как я тогда хотел, чтобы меня хотя бы по телевизору показали!.. Я и представить себе не мог, что когда-нибудь также встречусь с Денисом на ринге.

Денис боксер очень высокого уровня. Не скрою, что это будет решающий бой в моей карьере. И я со всей ответственностью и серьезностью к нему подойду.

- Волнение когда накроет?

- Вы знаете, это в большей степени не волнение, а ожидание. Еще два года назад я и представить себе не мог, что выйду на ринг с одним из лучших боксеров в моей весовой категории. И это не страх, а ожидание момента. Вроде бы я только по телевизору его видел, и вот уже выхожу против него на ринг.

- Как вы считаете, какой процент россиян будет болеть за вас, а какой за Лебедева?

- Вы знаете, я об этом не задумывался, в моем родном городе найдутся люди, которые будут болеть за меня, будут и те, кто поддержит Дениса. Я думаю, что в Москве тоже есть люди, которые будут за меня болеть. Мы ведь оба россияне. Денис, конечно, звезда, и в России, и здесь, в США, его все знают. Думаю, что большая часть зала будет за него болеть, но я не обижаюсь на это.

- До боя остается два месяца, как планируете готовиться?

- Ничего у меня в процессе подготовки не меняется. Это две тренировки в день. Тренер свою работу знает, я полностью доверяю своей команде.

- Какой гонорар вас ждет?

- Я контракта еще не видел, но скажу честно, я ради этого боя и бесплатно бы побоксировал. Деньги играют для меня не первую роль.

«ИРОН» ОЗНАЧАЕТ «ОСЕТИН»

- Что означает надпись «ИРОН» на вашей экипировке?

- Когда мы совместно с моей командой и моим тренером выбирали мне боксерский ник, то остановились на слове «ирон», что по-осетински означает «осетин». Поскольку последние бои я провожу в Америке, получается игра слов: на моей Родине знают, что ирон – это осетин, а здесь, в США, это переводится как «железный». Просто и доступно для понимания американцев.

- В Осетии развита борьба, стоял ли у вас в детстве выбор между борьбой и боксом?

- Моя мама, когда еще в школе и университете училась, занималась волейболом и тяжелой атлетикой, мой старший брат занимался стрельбой, в футбол играл. Поэтому с детства я постоянно в спорте был. Сначала на борьбу походил, а потом, когда в бокс попал, мама никогда не была против, чтобы я занимался, в частности боксом, меня всегда поддерживала моя семья, и за это ей большое спасибо.

- Как обстоят ваши дела с личной жизнью? Жениться пока не собираетесь?

- Никогда не было жены, даже девушки, детей тоже нет. Рано еще.

- А вам еще не подбирают жену, как принято в Осетии?

- Это традиция, которая была очень и очень давно. Молодежь теперь сама делает свободный выбор. Конечно, бывают и такие моменты, что родители против, но времена, как известно, меняются. Я сам стараюсь соблюдать традиции, но будучи современным человеком, развиваюсь тоже.

- Вам 22 года. В таком возрасте в тяжелых весах никто давно не становился чемпионом. Если у вас получится, будет сенсация.

- Наверное, да. Но это будет сенсация для меня самого, в первую очередь. Просто я не знаю, как это словами описать. Вы знаете, моя команда делала мне бой за звание обязательного претендента. Тогда поясом даже не Денис владел. Потом я стал претендентом, а Денис объединил пояса. Денис сегодня владеет двумя поясами, а я претендент на титул. Конечно, не хотелось бы с соотечественником встречаться. Мы оба россияне. Но другого варианта нет, приходится соблюдать правила.

- Вы очень рано вышли на титульный бой. Как так получилось?

- Спасибо большое моей команде, правильно вели меня к результату. Кто-то говорит рано, кто-то говорит: «Мурик, ты сам напросился». Из 100% боксеров только один процент боксирует за титул чемпиона мира. Я же не дурак, чтобы от этого отказываться!

- Денис Лебедев как-то признавался, что на заре своей карьеры бился за 5 тысяч рублей. Какой минимальный гонорар был у вас?

- Дайте вспомнить… У меня все-таки больше – 12 тысяч. Кстати, я недавно узнал, какой первый гонорар был у Мэнни Пакьяо. Никогда не угадаете. Два (!) доллара.

- Самое экзотическое место, где вам приходилось драться?

- Если судить по ощущениям, то самое экзотическое место было во Владикавказе! Там бой проходил. Я тогда дрался за титул IBF Интерконти с французом. Сколько друзей за меня пришло поболеть! По накалу страстей атмосфера была просто сумасшедшая. Ну и, конечно же, Лас-Вегас, драться здесь тоже дорогого стоит.

