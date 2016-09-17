«И тогда президент МОК сказал: тяжелая атлетика будет исключена из программы ОИ»

Сергей Еремин (Фото: weightlifting.moscow)

Председатель попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России Сергей Еремин – об отлучении России от Олимпиады, борьбе с допингом и о том, что делать.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПОПАЛИ НА ОЛИМПИАДУ

- Здесь сразу несколько моментов. У нас было большое количество нарушений антидопингового законодательства , которое превысило тот норматив, за которым решением исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) следует дисквалификация на срок от года и более. Но кроме этого сыграл свою роль доклад Макларена. В нем говорилось о тяжелой атлетике, но аргументов, достаточных для принятия соответствующих юридически обоснованных решений, не приводилось. Однако этого было достаточно, чтобы по инициативе немецкого представителя в исполкоме IWF был поставлен вопрос об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио. Хотя еще в июне тот же самый исполком подобного развития событий не допускал, а в июле исполком решил Россию отстранить.

О ДОПИНГЕ

- Хочу акцентировать внимание на нескольких позициях

Первое. Допинг, как очевидное преимущество одного спортсмена над другим, вещь непозволительная . Спортивные соревнования должны быть честными. Никто не должен получать преимущество за счет препаратов.

Второе. Есть препараты, которые дают неоспоримое преимущество в спортивных результатах, но при этом наносят вред здоровью человека. Поэтому помимо борьбы за чистоту спорта с точки зрения спортивного результата, есть и борьба за здоровье спортсмена.

Это два базовых момента, которые объясняют, как надо относиться к допингу.

Третье. Сегодня большой спорт – это коммерция. И олимпийское движение сейчас сильно сдвинулось в сторону коммерциализации . Поэтому, как и в любой сфере бизнеса, вспомним классика, нет того нарушения, на которое бы не пошел человек, чтобы получить свои дивиденды.

Если нам нужен спорт, куда не страшно отдавать детей, надо договориться о правилах, одинаковых для всех, методах оценки достоверности результатов, нарушений формулы крови атлетов. Равно как добиться одинакового доступа к достижениям высоких научных и медицинских технологий, без учета экономических возможностей государств. В противном случае любая борьба с допингом не только не будет иметь успеха, но и приведет к скорому вырождению самой идеи олимпийского движения.

ЧТО СКАЗАЛ ТОМАС БАХ ТАМАШУ АЯНУ?

- С 1976 года анаболики были признаны допингом, и в том году МОК потратил на антидопинговые программы 20 млн долларов. А сейчас на антидопинговые мероприятия тратится 4 млрд долларов. При такой индустрии борьбы с допингом мышь не проскочит. Поэтому тренер вместе со своим подопечным спортсменом, когда решают, как им обмануть эту систему, должны задуматься, что вероятность того, что этот обман пройдет, предельно низка.

Президент IWF Тамаш Аян рассказал мне о встрече с Томасом Бахом. Она состоялась после ЧМ в Хьюстоне. Там было взято 264 пробы, из них более 10 процентов оказались положительными. Бах сказал, что если еще такое повторится, тяжелая атлетика будет исключена из программы Олимпийских игр.

Поэтому сейчас вопрос о чистоте тяжелой атлетики – это даже не вопрос номер один, а вопрос номер ноль. Это не надолго, это навсегда!

В первую очередь это нужно понять профессионалам, поднявшим не одну тонну метала и пролившим не одну тонну пота. Если мы не поймем, что борьба с допингом навсегда, не перестроимся, то и нас не будет в тяжелой атлетике и тяжелой атлетики не будет в олимпийской программе.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Рядом с большим спортом должна быть спортивная медицина и наука. Убежден, что при правильном медицинском сопровождении, при правильном развитии спортивной медицины мы в состоянии применить те формы тренировочного процесса, его сопровождения и восстановления, которые позволят сохранять и укреплять здоровье спортсмена, добавить ему спортивной формы для увеличения спортивного результата. Эти вещи требуют финансовых затрат, но в это надо вкладывать и развивать эти направления. Другого пути нет.

Мы также забыли о разработанных еще в советские времена научных достижениях. Я недавно общался с руководителем кафедры университета физической культуры. Мы забыли, что такое умные помосты, лабораторная работа по тяжелой атлетике. Забыли многие применявшиеся в советской школе научные методы тренировки и восстановления. Как говорил мне один легендарный штангист, в советское время тяжелоатлетов готовили как космонавтов и даже проводили с ними совместные медицинские эксперименты. Настало время взять на вооружение наши лучшие достижения и двигаться дальше. Потому что мировая спортивная наука ушла далеко вперед. Мы сильно отстаем, надо догонять.

О РАЗГОВОРЕ С ТАМАШЕМ АЯНОМ

Пока исполком IWF не стал рассматривать вопрос дисквалификации России, отложил на неопределенный срок. Но при встрече с Аяном я ему сказал, то, что нас не пустили на Олимпиаду и это уже очень суровое наказание. А дважды за одно и то же нарушение наказывать нельзя. Аян меня внимательно выслушал. Надеюсь, здравый смысл возобладает.