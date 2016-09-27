«Данке шон!» Пресс-конференция «Зенита» и трудности перевода (видео)
Репортаж Spb.Sovsport.ru с самой уморительной в истории официальной пресс-конференции. Дело было за сутки до матча Лиги Европы «Зенит» - АЗ.
Мирча Луческу: АЗ строит игру по финансовым интересам
Сначала более
содержательная, но не такая уж веселая часть – общение с Мирчей Луческу.
– Что больше всего вас беспокоит накануне матча с АЗ?
– Меня волнует то, что наш соперник не очень известен. Они запрограммированы как раз для еврокубков, им еврокубки нужны для того, чтобы продать игроков, которых они воспитали. Они в финансовом плане в плюсе – это значит, что АЗ действует правильно. И игру голландцы строят в зависимости от финансового интереса. Как и у всех голландских команд, центральная ось у них – высокорослые игроки, фланги – низкорослые и быстрые. На флангах молодые ребята: 21 год, 22 года – быстрые, юркие. Соуза, Хапс, Джаанбахш – у них наверняка отличные шансы быть проданными. Многие наверняка думают о том, что могут быть проданы в ведущие европейские чемпионаты.
– Можно ли говорить, что результат матча с
«Анжи» полезным для «Зенита»?
– Я скажу одну: был чистый пенальти на Кокорине, счет должен был стать 3:1. Его не назначили, и в следующей атаке соперник сравнял счет. На мой взгляд, нарушение было гораздо более явным, чем то, которое привело к пенальти у Нету. Но, уверен, ребята пережили эту игру.
– На какие моменты того матча вы обратили
внимание?
– Это останется между нами в команде. Но мы, конечно, разобрали матч в деталях.
– Есть ли шанс сыграть с АЗ у Ивана Новосельцева?
– Он даже не готовится к матчу. Скорее всего не поедет и в национальную сборную. Но, надеюсь, после перерыва он будет с нами.
– «Зенит» играет в очень сложном графике. Тяжело ли вам
с ним справляться?
– Из 24 игроков заявки тренируются, готовятся только 17: Файзулин, Данни, Рязанцев и другие травмированы или болеют, работают по своим программам. Это усложняет нам жизнь. Но все остальные готовы сыграть, если это понадобится.
Ломбертс: Немецкий, русский? Я все понял!
– Я говорю
по-голландски? – уточняет перед началом пресс-конференции Нико Ломбертс у
своего пресс-атташе Дмитрия Циммермана. Тот подтверждает и указывает на милого
вида седого мужчину на другой стороне стола – переводчика.
В эту секунду еще
никто не подозревал подвоха, но именно с этого момента что-то пошло не так.
– Нико, у «Зенита» два подряд важных матча: АЗ и «Спартак».
Команда готова провести на хорошем уровне оба? – безобидный
первый вопрос для бельгийского защитника «Зенита».
После паузы
переводчик вдруг говорит на немецком.
Мало того, что
сотрудники клуба удивлены, сам Ломбертс округляет глаза!
– Это же немецкий!
– Нико вполголоса, но с эмоцией восклицает по-английски.
– Извините, но у
нас голландский клуб и голландский язык, – зенитовский пресс-атташе намекает
вежливо, однако настойчиво.
– Но я все понял! –
уже с широченной улыбкой встревает Ломбертс. У него точно не проблем и с тем,
чтобы по-русски все разобрать. Отдельные немецкие слова, может, помогли с
деталями.
Пока еще у всех
есть надежда, что все нормализуется и пройдет по плану. Нико отвечает на
голландском, что-то объясняет – и затем призывно смотрит на переводчика.
– Меня звали на
немецкий, я не буду переводить с голландского! – теперь настойчив уже
седовласый мужчина.
Сцена была бы немой, как у Гоголя – если бы не смешок, который вырывается у Ломбертса прямо в микрофон.
Тут даже Мирча Луческу
подключается: предлагает Нико говорить по-французски, чтобы перевел Александр
Спиридон.
В итоге сходятся
на английском – и Дмитрий Циммерман всех спасает своим переводом на русский.
Получается узнать у Ломбертса хотя бы что-то. Потом переводчик все же попытается
выполнить свою работу, но это пресекут уже Мирча Луческу и его ассистент
Александр Спиридон.
– Вы играли с АЗ восемь лет назад. Какие впечатления
остались от той игры и как изменилась их команда?
– В тот год мы выиграли Кубок УЕФА – у меня хорошие воспоминания. Тогда в АЗ было много бельгийских игроков, а тренировал их Луи ван Гал. Мы сыграли 1:1, начав путь к Кубку УЕФА. Тот год оставил массу положительных эмоций.
– Джон ван дер Бром до 2014 года руководил
«Андерлехтом», который доставил «Зениту» трудности. Теперь этот тренер в АЗ. Ожидаете,
что игра будет похожа на те матчи с бельгийцами?
– Он сумел сделать «Андерлехт» чемпионом. Это хороший, типично голландский тренер, который проповедует атакующий футбол. Он привел АЗ к успеху в прошлом году, несмотря на финансовые трудности.
– «Зенит» давно не играл в Лиге Европы. Это будут
новые эмоции?
– Два года назад ведь мы играли в Лиге Европы, в плей-офф (улыбается). Давно не играли в группе, это да. Мы хотим дойти как можно дальше. У «Зенита» всегда стоит цель пройти далеко в Лиге чемпионов, в Лиге Европы – тем более. Возможно, цель – даже выиграть турнир.
– Данке шон! – уходя, бросает полную сарказма немецкую фразу Ломбертс.
Первые три минуты этого видео точно заставят вас от души посмеяться.
***
Пятнадцатью минутами
ранее.
– А голландские
журналисты есть? – спрашивает Ломбертс у своего пресс-атташе.
– Нет, они не успели.
И слава богу.
P.S.
«Зенит» буквально за полчаса между двумя пресс-конфренциями нашел женщину, знающую голландский язык. Без нее поговорить представителями АЗ было бы почти нереально, а так – получилось.
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