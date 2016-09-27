«Данке шон!» Пресс-конференция «Зенита» и трудности перевода (видео)

Репортаж Spb.Sovsport.ru с самой уморительной в истории официальной пресс-конференции. Дело было за сутки до матча Лиги Европы «Зенит» - АЗ.

Мирча Луческу: АЗ строит игру по финансовым интересам

Сначала более содержательная, но не такая уж веселая часть – общение с Мирчей Луческу.

– Что больше всего вас беспокоит накануне матча с АЗ?

– Меня волнует то, что наш соперник не очень известен. Они запрограммированы как раз для еврокубков, им еврокубки нужны для того, чтобы продать игроков, которых они воспитали. Они в финансовом плане в плюсе – это значит, что АЗ действует правильно. И игру голландцы строят в зависимости от финансового интереса. Как и у всех голландских команд, центральная ось у них – высокорослые игроки, фланги – низкорослые и быстрые. На флангах молодые ребята: 21 год, 22 года – быстрые, юркие. Соуза, Хапс, Джаанбахш – у них наверняка отличные шансы быть проданными. Многие наверняка думают о том, что могут быть проданы в ведущие европейские чемпионаты.

– Можно ли говорить, что результат матча с «Анжи» полезным для «Зенита»?

– Я скажу одну: был чистый пенальти на Кокорине, счет должен был стать 3:1. Его не назначили, и в следующей атаке соперник сравнял счет. На мой взгляд, нарушение было гораздо более явным, чем то, которое привело к пенальти у Нету. Но, уверен, ребята пережили эту игру.

– На какие моменты того матча вы обратили внимание?

– Это останется между нами в команде. Но мы, конечно, разобрали матч в деталях.

– Есть ли шанс сыграть с АЗ у Ивана Новосельцева?

– Он даже не готовится к матчу. Скорее всего не поедет и в национальную сборную. Но, надеюсь, после перерыва он будет с нами.

– «Зенит» играет в очень сложном графике. Тяжело ли вам с ним справляться?

– Из 24 игроков заявки тренируются, готовятся только 17: Файзулин, Данни, Рязанцев и другие травмированы или болеют, работают по своим программам. Это усложняет нам жизнь. Но все остальные готовы сыграть, если это понадобится.

Ломбертс: Немецкий, русский? Я все понял!

– Я говорю по-голландски? ­– уточняет перед началом пресс-конференции Нико Ломбертс у своего пресс-атташе Дмитрия Циммермана. Тот подтверждает и указывает на милого вида седого мужчину на другой стороне стола – переводчика.

В эту секунду еще никто не подозревал подвоха, но именно с этого момента что-то пошло не так.

– Нико, у «Зенита» два подряд важных матча: АЗ и «Спартак». Команда готова провести на хорошем уровне оба? – безобидный первый вопрос для бельгийского защитника «Зенита».

После паузы переводчик вдруг говорит на немецком.

Мало того, что сотрудники клуба удивлены, сам Ломбертс округляет глаза!

– Это же немецкий! – Нико вполголоса, но с эмоцией восклицает по-английски.

– Извините, но у нас голландский клуб и голландский язык, – зенитовский пресс-атташе намекает вежливо, однако настойчиво.

– Но я все понял! – уже с широченной улыбкой встревает Ломбертс. У него точно не проблем и с тем, чтобы по-русски все разобрать. Отдельные немецкие слова, может, помогли с деталями.

Пока еще у всех есть надежда, что все нормализуется и пройдет по плану. Нико отвечает на голландском, что-то объясняет – и затем призывно смотрит на переводчика.

– Меня звали на немецкий, я не буду переводить с голландского! – теперь настойчив уже седовласый мужчина.

Сцена была бы немой, как у Гоголя – если бы не смешок, который вырывается у Ломбертса прямо в микрофон.

Нико Ломбертс и веселая пресс-конференция перед #ЗенитАЗ Видео опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Сен 28 2016 в 9:29 PDT

Тут даже Мирча Луческу подключается: предлагает Нико говорить по-французски, чтобы перевел Александр Спиридон.

В итоге сходятся на английском – и Дмитрий Циммерман всех спасает своим переводом на русский. Получается узнать у Ломбертса хотя бы что-то. Потом переводчик все же попытается выполнить свою работу, но это пресекут уже Мирча Луческу и его ассистент Александр Спиридон.

– Вы играли с АЗ восемь лет назад. Какие впечатления остались от той игры и как изменилась их команда?

– В тот год мы выиграли Кубок УЕФА – у меня хорошие воспоминания. Тогда в АЗ было много бельгийских игроков, а тренировал их Луи ван Гал. Мы сыграли 1:1, начав путь к Кубку УЕФА. Тот год оставил массу положительных эмоций.

– Джон ван дер Бром до 2014 года руководил «Андерлехтом», который доставил «Зениту» трудности. Теперь этот тренер в АЗ. Ожидаете, что игра будет похожа на те матчи с бельгийцами?

– Он сумел сделать «Андерлехт» чемпионом. Это хороший, типично голландский тренер, который проповедует атакующий футбол. Он привел АЗ к успеху в прошлом году, несмотря на финансовые трудности.

– «Зенит» давно не играл в Лиге Европы. Это будут новые эмоции?

– Два года назад ведь мы играли в Лиге Европы, в плей-офф (улыбается). Давно не играли в группе, это да. Мы хотим дойти как можно дальше. У «Зенита» всегда стоит цель пройти далеко в Лиге чемпионов, в Лиге Европы – тем более. Возможно, цель – даже выиграть турнир.

– Данке шон! – уходя, бросает полную сарказма немецкую фразу Ломбертс.

Первые три минуты этого видео точно заставят вас от души посмеяться.

***

Пятнадцатью минутами ранее.

– А голландские журналисты есть? – спрашивает Ломбертс у своего пресс-атташе.

– Нет, они не успели.

И слава богу.

P.S.

«Зенит» буквально за полчаса между двумя пресс-конфренциями нашел женщину, знающую голландский язык. Без нее поговорить представителями АЗ было бы почти нереально, а так – получилось.

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