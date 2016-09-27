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Сергей Гимаев: Разгром в финале никому не нужен!

Виктор Мамонтов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Гимаев: Разгром в финале никому не нужен!
Источник: Reuters

Заслуженный тренер России, комментатор телеканала «Матч ТВ» Сергей Гимаев разбирает первую игру финальной серии Кубка мира и оценивает турнир в целом.

– Не самый крупный счет в первом матче финала – следствие силы европейцев или недооценки соперника канадцами?

– Всего понемножку. В матче этих команд на групповом этапе Канада играла процентов на 70 и имела при этом серьезное преимущество. Поэтому какая-то недооценка, конечно, была. Хозяева и в первой встрече финале не играли на пределе.

Но вспомните, канадцы ведь во всех матчах действовали рационально, берегли силы, в случае крупного счета чаще выпускали четвертое звено. Думаю, они держали в голове, что и для турнира невыгоден разгромный счет. Ну, порвала бы сборная Канады команду Европы 7:1 – и какой интерес после этого был бы к оставшимся матчам? У меня даже была мысль перед финалом, что хозяева вполне могут заложиться и на три игры в серии. Но, конечно, этого не будет – они намного сильнее.

– В чем секрет успеха сенсационного финалиста – сборной Европы?

– Прежде всего, в опытном тренерском штабе. Еще перед началом турнира я обращал внимание на то, что у шведов, финнов, чехов новые наставники. Даже для Олега Знарка это первый опыт игры на маленьких площадках на турнире такого уровня. И в этом отношении сборная Европы имела огромное преимущество, потому что у них и Крюгер, и Морис имеют тренерский опыт именно в Канаде. И плюс, что бы там не говорили, у команды очень приличный состав. Там есть выдающиеся игроки – те же Копитар, Хара, Йоси… Это очень крепкая и опытная команда.

– Был ли смысл в создании этой искусственной команды?

– Эта идея оправдала себя на 100 процентов! Во-первых, сборная Европы уже играет в финале, а во-вторых, кто бы мог занять ее место на Кубке мира? Ну были бы Германия или Швейцария – мальчики для битья. Словакия сейчас «мертвая» – болтается в последние годы на восьмом-девятом местах. И не забывайте, что этот турнир проводит НХЛ в своих интересах, в том числе и финансовых. А значит, здесь должны играть сильнейшие. Вот какие шансы были у того же словенца Копитара, который входит в Топ-5 мирового хоккея, выступить на Кубке мира? Никаких! А здесь он играет, и играет блестяще. Поэтому благодаря созданию сборной Европы все топовые хоккеисты НХЛ получили возможность выступить на Кубке мира.

– Главный тренер канадцев Майк Бэбкок сказал, что Кубок мира не сравнится по значимости с Олимпиадой. Согласны?

– Спорить с этим не буду. Потому что олимпийский чемпион – это особое звание. По значимости победа на Кубке мира несравнима с золотом Игр. Тут все-таки внутрихоккейные разборки. Но в плане качества хоккея этот турнир выше. Потому что тут вообще не было слабых игроков ни в одной команде. Зато было восемь великолепных сборных.

– Что скажете по поводу высказываний Ильи Брызгалова и Дарюса Каспарайтиса о том, что наша сборная играет в старомодный хоккей?

– Я понимаю, почему они так сказали. Проблема, мне кажется, в том, что наш тренерский штаб из КХЛ. А у нас играют в очень закрытый, оборонительный хоккей. Главное – не пропустить, а в нападении уж что получится. Мы и на Кубке мира сыграли прежде всего от обороны. Но, может быть, это была и вынужденная мера. Перед турниром много говорили о том, что наша линия обороны слабее, чем все остальные. Поэтому тренеры вполне могли настроить нападающих на активную помощь защитникам. Но по большому счету так играют все, кроме североамериканцев, у которых совершенно другой хоккей: сверхскоростной, активный, агрессивный, с множеством отборов.

– Евгений Малкин и Александр Овечкин проявили себя не так ярко, как от них ждали. Видите достойную замену нашим лидерам?

– Поколение Малкина и Овечкина еще никуда не уходит. Но то, что ребята 90-х годов рождения проявили себя в Торонто– это реально порадовало. Тарасенко, Кузнецов, Панарин, Кучеров, Наместников, Телегин, защитники Куликов, Марченко... У нас есть молодые игроки. И мы можем спокойно смотреть в будущее, провала там не будет.

Особо выделил бы Кучерова. Он дебютировал в сборной и проявил себя очень ярко. Показал, что игрок самодостаточный. Если у него есть классный центральный нападающий – это очень хорошо, если нет – хуже, но он и сам может создать момент. Отметил бы еще Зайцева. По мне – он и в КХЛ был сильнейшим защитником в последние годы. А на Кубке мира я лишний раз убедился, что Никита – игрок очень высокого уровня. Надеюсь, что и в НХЛ он будет одним из лучших.

Пока же у нас действительно большая проблема с защитниками. Мне кажется, что ни один из наших не входит даже в Топ-50 НХЛ. Зато вратарской проблемы вообще нет: Бобровский в полном порядке, Варламов, Василевский, Сорокин...

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