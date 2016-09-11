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Андрей Кириленко: РФБ погасит долги в течение года

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Кириленко
Андрей КириленкоИсточник: Sovsport.ru

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко на традиционной встрече с журналистами подвел итоги выступления мужской сборной в квалификации Евробаскета-2017, рассказал о предстоящем показе матчей НБА на сайте РФБ и поделился планами на будущее.

«НАША СБОРНАЯ – КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

– Этим летом все наши сборные выступили успешно. Но главное внимание, как вишенка на торте, привлекала, конечно, главная мужская команда, - начал беседу Кириленко. – В 13 матчах, включая 9 товарищеских игр и 4 встречи квалификации Евробаскета-2017, мы одержали 13 побед. Осталось дождаться жеребьевки чемпионата Европы, которая состоится через месяц, и можно будет начинать готовиться к турниру. Причем меня, не как президента РФБ, а как бывшего игрока, больше порадовало, как именно наши ребята выглядели на площадке. Раньше часто казалось, что сборная не уверенна в себе, и соперники этим пользовались. Сейчас же команда действовала надежно даже в сложные моменты матчей. Это, конечно, и следствие той атмосферы в раздевалке, которая у нас была сейчас – заметно лучшая, чем прошлым летом. И заслуга работы главного тренера Сергея Базаревича.

– Но ведь согласитесь, что Швеция и Босния, с которыми мы играли в квалификации – это одно, а на самом Евробаскете будут соперники куда более серьезного уровня. К ним наша сборная готова?
– Я всегда говорю – мы там, где мы есть. Не надо тешить себя иллюзиями и ссылаться на какую-то несправедливость. Раз пришлось играть квалификацию – значит, таков наш нынешний уровень. Сейчас мы эту планку преодолели. Следующая цель – достойно выступить в основном турнире. Мне бы хотелось, чтобы сборная России оставалась таким крепким орешком, который не только середняков может обыгрывать, но и с лидерами за победы бороться. Но пока никто не знает, как сложится Евробаскет. При этом не стоит забывать, что мы не обошлись без потерь – травмы получили Алексей Швед и Виталий Фридзон, не смог по личным причинам сыграть Никита Курбанов. А это те ребята, которые все равно находятся в обойме сборной и способны ее усилить. При этом претензий к остальным игрокам нет и быть не может. Даже молодые парни, которые участвовали в самом первом сборе, но не прошли в основной состав, отрабатывали на тренировках на все 100 процентов. Так что резерв у нас есть.

– Была ли возможность устроить товарищеские матчи с более сильными сборными, чем те, с кем мы в итоге сыграли?
– Мы могли выбирать только из тех команд, кто не участвовал в квалификационных турнирах на Игры в Рио и в самой Олимпиаде, - взял слово генеральный менеджер сборной Олег Ушаков, тоже заскочивший на круглый стол с журналистами. – И, в принципе, все, с кем хотели договориться, дали нам свое согласие. Исключение составила лишь сборная Словении. То, что финны, немцы, поляки или грузины не смогли навязать нам серьезной борьбы – наверное, это их проблемы. При этом отмечу, что Германия, Польша и Грузия затем стали первыми в своих группах в отборе на Евробаскет. Так что не такие это слабые команды, как могло показаться.

«ГДЕ-ТО ПРИХОДИТСЯ ЭКОНОМИТЬ»

– Прокомментируете слова Андрея Воронцевича о том, что игрокам главной сборной могли бы обеспечить лучшие условия во время проведения матчей? – это тоже был вопрос к Ушакову, но отвечать вызвался Кириленко.
– Я всегда говорил, повторю еще раз – наш главный принцип в том, чтобы в сборную приезжали только те баскетболисты, кто хочет и готов играть в настоящий момент. Силой никого тащить не будем. Изначально, когда команда собралась, мы всем ребятам объяснили – РФБ до сих пор не рассчитался со всеми долгами, мы по-прежнему стеснены в средствах, так что где-то придется ужаться. При этом летали парни бизнес-классом, а не в экономе, закрывая уши коленями. Да, жили в 3-звездочных отелях, а не в 5-звездочных… Но большего мы позволить себе не могли. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы все игроки селились в люксах, заказывали еду из ресторана в номер и приезжали на арену на арендованных дорогих машинах – каждый на своей, а не все вместе в автобусе. Но позволить себе это РФБ пока не может.

– Когда, кстати, планируете рассчитаться со всеми долгами, которые остались после Юлии Аникеевой?
– Эта задолженность сейчас реструктуризирована и постепенно погашается. Думаю, в течение года мы выплатим ее полностью.

– Довольны вниманием болельщиков, которое было приковано к главной команде во время летних матчей?
– Конечно! Мы внимательно следим за всеми аспектами, которые характеризуют интерес к баскетболу в стране. В частности – за телевизионными рейтингами. Так вот, средний рейтинг баскетбольных трансляций в России – 1,2. Товарищеский матч с финнами в Санкт-Петербурге почти удвоил это число – до показателя 2,0. А игра с Боснией в Перми установила абсолютный рекорд – 3,4! Главное, что надо было сделать – создать качественный продукт, - в данном случае, телекартинку, упаковать его в красивую упаковку и предложить зрителю. Чтобы он не переключил канал, если случайно наткнулся на баскетбол, а наоборот – даже случайно наткнувшись, отложил бы пульт в сторону и продолжил смотреть. Думаю, нам это удалось. Кстати, есть важная новость – мы договорились с НБА о том, что будем показывать ее матчи на нашем официальном сайте. Одну игру в неделю – в прямом эфире и, конечно, в записи. Это не такие большие деньги, которые нам пришлось заплатить, зато у наших болельщиков будет возможность бесплатно следить за матчами сильнейшей лиги мира!

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