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Михаил Алешин: Переход в «Формулу-1»? Только если в топ-команду!

Николай Мысин
Николай Мысин
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Михаил Алешин
Михаил АлешинИсточник: Associated Press

Единственный россиянин в серии «Индикар», гонщик российской программы SMP Racing Михаил Алешин – о втором сезоне за океаном, жизни в Америке и своем отношении к королевским гонкам.

«ТЕСТЫ ПРОПУСТИЛ ИЗ-ЗА ВИЗЫ»

– Это, наверное, самый часто фотографируемый кусок хлеба в мире! – смеялись девушки в пресс-центре трассы «Сонома» - там, прямо в вестибюле красовался огромный каравай, испеченный в форме кубка. Такие же – только по форме, конечно, но из другого материала – вручили тройке призеров последнего этапа серии «Индикар» в этом году. Правда, наш Михаил Алешин в их число не попал. Провести хорошую квалификацию не удалось из-за не самых удачных настроек, а в гонке уже на первом круге в россиянина на полной скорости влетел Себастьян Бурдэ. К счастью, обошлось без значительных последствий, но машина была повреждена, да и разворот с откатом на последнюю позицию шансов пилоту команды «Шмидт Петерсон» не добавил. Затем был прорыв на 11-е место - но это максимум, что смог сделать Михаил.

– В принципе, в нынешних условиях это можно назвать успехом, – признается потом Алешин.

Мы встретились у трейлера команды. Паддок «Индикара» - сама демократичность. Никаких дорогущих моторхоумов, как в «Формуле-1». Простые гаражи и траки с фурами, в которых квартируют гонщики в перерывах между заездами. Место для интервью – обычный стальной столик с простыми стульями, стоящий здесь же – на пересечении пешеходных дорожек, по которым снуют зрители в поисках автографов. Свою порцию Алешин только что раздал – в основном, девушкам. Хотя русскоязычные фанаты тоже встречаются нередко – из Сан-Франциско, Сакраменто, долины Напа… Гуляют, веселые, по территории автодрома, несмотря на жуткий солнцепек, плюс 35 в тени и полное отсутствие ветра.

– Как выступать в таких условиях?
– Сложно! – вздыхает Алешин. – В болиде-то еще жарче, а ты – в огнеупорном комбинезоне и в шлеме… Но это наша работа, приходится мириться. К тому же, бывает хуже – в Техасе, например, еще жарче.

– В целом, довольны своим вторым сезоном в серии?
– Не все получилось, но год сложился удачно. На отдельных этапах часто не везло. Подводили ошибки на пит-стопах… Иногда техника подводила. Иногда соперники выбивали, как в том же Техасе – в такие моменты ты просто ничего не можешь сделать. Но если изучить мое чистое время, сравнить его с результатами партнера по команде Джеймса Хинчклифа, то я ни в чем ему не уступал. А вторую половину сезона провел даже сильнее. То есть, в целом сезон можно назвать плодотворным – поул-позиция, подиум и, конечно, опыт, которые очень важен в этой серии. Всё это было бы невозможно без программы SMP Racing.

– Я знаю, что предсезонных тестов у вас, по сути, не было…
– Да, возникла заминка с получением американской визы. Такое бывает, хотя это неприятно. В итоге стартовать в чемпионате пришлось, по сути, «с колес». Правда, в первой же гонке был финиш на пятом месте, но потом отсутствие практики, разумеется, сказывалось. Все-таки, к любой технике нужно привыкать.

«МЕНЯ ЕЩЕ ЖДУТ ГОНКИ В WEC»

– Предыдущий полный сезон в «Индикаре» - в 2014 году – вы завершили чудовищной аварией. В Фонтане разбили болид на тренировке, оказались в больнице… Тяжело после такого возвращаться в гонки?
– Не скажу, что я совсем вычеркнул из памяти тот эпизод. Но в целом та авария на меня не повлияла. В конце концов, в «Индикаре» подобные эпизоды случаются регулярно, года не проходит, чтобы кто-то из пилотов не получил травм. Да и смерти здесь, к сожалению, не такой уж редкий случай. Конечно, все это держишь в уме, но в кокпите страху нет места. Мы, в конце концов, всю жизнь этим занимаемся, гонки – наша страсть, и эта страсть способна любой страх перебороть. В «Индикаре», когда впервые приезжаешь на классический овал, обычно первые два-три круга проходишь в оценочном режиме. И только потом жмешь газ на полную. У нас в этом сезоне первая такая гонка была на «Старой кирпичнице» - легендарные «500 миль Индианаполиса». Я «втопил» уже с первого круга. Это, кстати, удивило команду – они ожидали, что мне понадобится больше времени на адаптацию. Тем более, перед глазами был пример Хинчклифа. В прошлом году он также сильно разбился – кстати, как раз в Индианаполисе, - пропустил потом остаток сезона, и справиться с последствиями той аварии, в первую очередь – психологическими – ему удалось не сразу…

– В этом сезоне чемпионом стал Симон Пажино – ваш партнер по «Шмидт Петерсон» в 2014-м. Удивлены успехом француза?
– Нисколько. Я сразу понимал, что если он попадет в «Пенске», то будет бороться за титул. Все-таки, от команды немало зависит и в «Индикаре». Не так, как в «Формуле-1», но тем не менее. У «Пенске» есть своя аэродинамическая труба, многие детали машины они делают сами – например, амортизаторы. Мы, конечно, можем их купить, но ведь с ними еще надо понимать, как работать… Такие нюансы играют большое значение. Поэтому «Пенске» и борются за чемпионство регулярно. А Пажино – достаточно талантливый пилот, чтобы с хорошей машиной выиграть титул.

– При этом вы ему особо не уступали два года назад.
– Это да, – улыбается Алешин.

– Есть понимание, где проведете следующий сезон?
– Если бы оно было столь очевидным, мы бы сейчас сидели на пресс-конференции, а не здесь, за столом. Но, думаю, все будет нормально.

– Сейчас, видимо, начинается отпуск?
– Совсем небольшой – слетаю, наконец, в Москву, домой. Повидаюсь с родными. А потом – снова за руль. Мне еще предстоит несколько гонок в серии WEC в составе российской команды SMP Racing. Я ведь выступал там в прошлом году. Не скажу, что сильно люблю кузовные серии, но в классе LMP2 – условные кузова, в кавычках. По сути – те же «формулы» по повадкам, по стилю управления… Просто в другой оболочке. Мне нравится!

«МАРКО ЦЕНИТ КВЯТА»

– В бытовом плане в Америке обжились?
– Я же тут просто работаю. Дом в Москве. Да, здесь есть съемная квартира в Индианаполисе, но нет даже личной машины – за ненадобностью. Спортзал и рестораны в шаговой доступности, а больше и ездить некуда. Да и незачем.

– Русские рестораны нашли?
– Их там нет. А если и были бы, то наверное быстро бы разорились. Не понимают в Индиане русскую кухню. Я готовил как-то для местных борщ, пельмени… Не скажу, что гости пришли в восторг. Хотя, может, просто так приготовил…

– Как к единственному россиянину относятся в американской серии? Учитывая все, что происходит в мире вокруг. Представляю, если бы американец выступал в каком-нибудь чемпионате в России…
– Бедный бы был тот американец! – смеется Алешин. – Замучили бы неудобными вопросами… Но здесь все по-другому. Меня знают и узнают болельщики, часто подходят за автографами, но никого, по сути, не интересует ничего, кроме гонок. Вообще, атмосфера в «Индикаре» демократичная – ничего общего с «Формулой-1». Мы спокойно общаемся со зрителями в паддоке или на стартовой прямой перед гонкой, никто из пилотов нос не задирает…. Видимо, люди другие.

– Да где ж другие? В «Индикаре» столько экс-формульных гонщиков – Такума Сато, Себастьян Бурдэ, Хуан-Пабло Монтойя, Александр Росси…
– Росси разве в «Формуле-1» выступал?

– Пару гонок проехал в прошлом году в составе «Мэйнора».
– А, ну если прошлогодний «Мэйнор» можно назвать «Формулой-1», - смеется Алешин. – Вообще, вы правы. Видимо, дело все-таки не в людях, а в окружении. В первой «Формуле» пилотам слишком много приходится заниматься всякими вещами, не относящимся к гонкам. Бесконечные спонсорские мероприятия, всевозможные «тусовки»… От этого устаешь и волей-неволей стараешься при малейшей возможности оградиться от окружающего мира. Со стороны кажется – «зазнался», но на деле иначе просто тяжело – слишком велико внимание со стороны.

– Сами-то о «Формуле-1» еще мечтаете?
– Так как прежде, нет. Если будет предложение от какой-то из топ-команд – еще подумаю, а другие меня совсем не интересуют. Мне нравится в «Индикаре». Вот где настоящие гонки! Когда на овале на скорости 400 км/ч входишь в поворот и машину сносит всеми четырьмя колесами… Да по сравнению с этим уличные дрифтеры – просто дети! И какая тут техника? По мощи ничем не уступает «формульной», при этом все жестко, никаких вспомогательных систем, никаких усилителей руля, который можно крутить двумя пальчиками… «Формула-1» пытается сделать шоу, но разве это шоу, когда чуть ли не до старта всем понятно, кто на какой позиции будет финишировать? Шоу – здесь! А там, мне кажется, слишком много гламура. Иногда смотришь и думаешь – только собачки под мышкой не хватает.

– Как думаете – каковы перспективы Квята? До сих пор не понятно, останется ли он на следующий год.
– Этого никто не знает. Ни мы, ни Даниил, ни, думаю, даже в «Ред Булле». Но Даня – талантливый гонщик. Слишком талантливый, чтобы его просто так отпускать. И еще – я не понаслышке знаком с методами работыХельмута Марко (глава молодежной программы «Ред Булла», частью которой шесть лет назад был Алешин, - Прим. ред.). Он, конечно, бывает жесток. Но он ценит Квята. А, поверьте, доктор Марко вообще мало кого ценит.

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