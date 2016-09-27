Иностранный легион, выйди вон!

Провальное выступление зарубежных клубов в КХЛ заставляет серьезно задуматься о сокращении нашей лиги.

Вы только посмотрите на текущую таблицу регулярного чемпионата КХЛ. Особенно в Западной конференции!

За пределами зоны плей-офф оказалось сразу четыре зарубежных клуба, в том числе и «Йокерит», который еще вроде бы совсем недавно числился среди чуть ли не главных претендентов на Кубок Гагарина…

На Востоке, кстати, похожая ситуация. Там и казахстанский «Барыс», и китайский «Куньлунь» - в тройке, замыкающей турнирную таблицу. Но здесь у команд хотя бы имеется по несколько матчей в запасе, которые могут им серьезно помочь исправить положение. Да и оба эти клуба – особая статья. Тут дело не только в спорте, а еще и в укреплении связей с азиатскими соседями.

А вот Запад выглядит странновато… Когда такое было?

Боевитое рижское «Динамо» прочно удерживает звание главного аутсайдера конференции. Вот сегодня очередное поражение, уже восьмое в сентябре. На этот раз от «Нефтехимика». А ведь еще не так давно эта лихая самобытная команда билась в плей-офф со СКА и побеждала!

Терпят бедствие «Слован» и «Медвешчак», которых мы тоже регулярно видели в плей-офф. Уж словацкую команду – точно.

Вот и «Йокерит» тоже за пределами восьмерки – и усугубил свое положение поражением в Казани.

В кубковой зоне только минчане. Ну им то после неудачи в олимпийской квалификации надо в клубе теперь из кожи вон лезть, чтобы белорусский Батька, неравнодушный к хоккею, совсем не осерчал…

Я было хотел найти у всех иностранных клубов общую причину неудач, но махнул рукой… Своих российских забот в хоккее что ли мало?

Но напрашивается вопрос.

Зачем нам в лиге иностранные клубы в роли аутсайдеров?

Мы же вроде сейчас пришли к тому, что на первом месте интересы сборной. И вроде неплохо, на первый взгляд, что у нас в собственном чемпионате представлены и финский хоккей, и словацкий клуб, за который также выступает немало чехов. И «Медвешчак» с упором на североамериканце в. И латвийский, и казахстанский…

Но соперники-то нужны серьезные! А не мальчики для битья, которые не тренируют, а только расслабляют.

А если иностранцы не тянут на крепких противников – зачем они нам?

Ладно, российские клубы. Тут каждая команда – точка на карте, центр развития хоккея. Хотя наблюдать равнодушно на потуги «Кузни» и «Северстали» оставаться в элите с каждым сезоном, ей богу, все труднее. Так и хочется пожелать им удачи в ВХЛ.

Так может пора провести реконструкцию и не грезить будущими клубами КХЛ из Англии и Германии, а наоборот сократить лигу, повысив конкуренцию и увеличив число матчей с более серьезными соперниками?

Таблица чемпионата КХЛ заставляет задуматься об этом.

Ведь всего месяц с начала чемпионата прошел. А разрыв между лидером и аутсайдерами уже больше 30 очков!

Какое уж тут соперничество…