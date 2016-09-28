Чемпионки Европы: сделано в России

Фото: Александр Цветков

Наша женская сборная по регби-7 стала сильнейшей командой Старого Света.

Женский Чемпионат Европы по регби-7 в 2016 году состоял из двух этапов – в Казани и Малеморе. Сборная России оба раза доходила до главного финала, где встречалась с француженками. Дома было поражение, в гостях – победа. Но имелась иная разница.



Первый тур, состоявшийся в середине июне, был частью подготовки к отбору на Олимпиаду, когда россиянки виделись главными претендентками на оставшуюся путевку. Тот факт, что в Рио в итоге поехали испанки, обескуражил и болельщиков, и специалистов. Да, не играл ряд травмированных игроков, в числе которых Надежда Кудинова – мозг команды. Но это - рассуждения в сослагательном наклонении. После того, как главная мечта не сбылась, второй тур приобрел иное значение.

Во Франции сборной России требовалось доказать свою безусловную состоятельность: чтобы стало ясно, что поражение в олимпийском отборе - не более чем роковая случайность.

Первый день был пройден словно разминка. При всем уважении к соперницам из Украины, Португалии и Британии (Ройалс), никто из них не смог навязать серьезной борьбы нашим девушкам, выигравшим все три встречи «на ноль».

И четвертьфинал против Голландии мы выиграли всухую. Ну, а ирландки смогли ответить лишь одной попыткой против пяти.

Решающий матч против француженок, принципиальных соперниц еще со времен неудачного отбора на Олимпиаду, вызывал тревогу. Чемпионок Европы нужно было побеждать с разницей +11 очков.

Но по итогам первого тайма, выигранного россиянками 7:5, в конечном успехе возникали сомнения.

Однако после перерыва сборную Франции растерзали: ни одной попытки, и три - от наших регбисток. Итоговый счет – 26:5. Россиянка Елена Здрокова по итогам двух этапов стала самым результативным игроком турнира – на ее счету 70 очков, то есть 14 попыток.

Капитан команды Надежда Кудинова так объяснила преимущество сборной России: «Команда в хорошей форме, отсюда и такие разгромные счета. Чуть иначе было во второй игровой день, так как мы встречались с командами более подготовленными. Но все равно их сопротивление не помешало нам взять трофей!»

Тренер Андрей Кузин так прокомментировал успех: «Я просто сказал: «Девочки, нужно играть на победу!». И они выполнили эту задачу».

Теперь женской сборной России предстоит отвлечься от мыслей о своем достижении и начать подготовку к еще более серьезному испытанию. Нашу команду ждет Мировая серия. Там предстоит показывать свою силу в соперничестве с совсем иными командами.

Напомним, что четыре лучшие команды по итогам Мировой серии 2016/17 получат путевки на Кубок мира 2018 года, который пройдет в Сан-Франциско (США).

Этап Европейской Гран-При серии в Малеморе

24 сентября

Результаты матчей сборной России на групповом этапе

Россия – Украина – 51:0 (27:0)

Результативные действия сборной России: попытки – Здрокова (3), Кудинова, Быстрова, Михальцова, Перестяк, Норицина, Середина; реализации – Кукина (2), Кудинова.

Россия – Португалия – 59:0 (28:0)

Результативные действия сборной России: попытки – Хамидова (2), Михальцова (2), Быстрова (2), Кудинова, Здрокова, Бобкова; реализации – Кудинова (4), Кукина (3).

Россия – Великобритания (Ройалс) – 38:0 (27:0)

Результативные действия сборной России: попытки – Здрокова (2), Михальцова (2), Бобкова (2); реализации – Кудинова (3), Кукина.

25 сентября

Четвертьфинал

Россия – Голландия – 21:0 (14:0)

Результативные действия сборной России: попытки – Хамидова, Петрова, Здрокова; реализации – Кудинова (3).

Полуфинал

Россия – Ирландия – 27:5 (12:5)

Результативные действия сборной России: попытки – Быстрова, Хамидова, Петрова, Здрокова, Михальцова; реализации – Кудинова.

Финал

Франция – Россия – 5:26 (5:7)

Результативные действия сборной России: попытки – Здрокова (2), Михальцова, Петрова; реализации – Кудинова (3).