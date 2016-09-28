Голы и голландцы. Как «Ростов» сыграл в результативный футбол с ПСВ

«Ростов» и голландский ПСВ выдали эмоциональный и результативный матч. Но победителя в этом противостоянии выявлено так и не было.

ПСВ: ПРОГУЛКА ПОД ОКНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ

Для ПСВ день матча с «Ростовом» начался с прогулки по центру южной столицы. Когда футболисты и тренерский штаб проходили мимо местной администрации, охранники смотрели на игроков с подозрением. Возможно, все из-за того, что два месяца назад игроки «Андерлехта» устроили разминку прямо под окнами губернатора. Будто бы руководству ЧОПа это очень не понравилось, за что охранники получили нагоняй. Теперь они стали еще более бдительными.

На этот раз обошлось без упражнений с мячом. Голландцы прошлись по одной из центральных улиц Ростова-на-Дону, посмотрели на памятник Буденному и вернулись в свой отель. После обеда у ПСВ была установка на матч.

БОЛЕЛЬЩИКИ ГОСТЕЙ: 52 ГОЛЛАНДЦА И РУССКИЙ

ПСВ без поддержки не остался. Из Голландии в Россию прилетело 52 болельщика. Еще один фанат прибыл из Москвы. Зовут парня Николай Горбачев. Он единственный россиянин, который болел за гостей на «Олимпе-2» в этот вечер.

Свою любимую команду Николай встречал в аэропорту и не на шутку перепугался, когда в СМИ появилась новость, что самолет с ПСВ совершил экстренную посадку в Варшаве. По пути в Ростов-на-Дону стало понятно, что топлива до конечного пункта не хватит – слишком сильный встречный ветер. Пришлось делать дозаправку.

За ПСВ Горбачев болеет 20 лет. Любовь к красно-белым началась с еврокубковой игры голландцев против батумского «Динамо».

Кстати, болельщики желто-синих тоже встретили футболистов ПСВ. Прямо над мостом возле аэропорта фанаты «Ростова» вывесили баннер с надписью «Прямо проезд закрыт – разворачивайтесь «.

Но ПСВ все равно попер прямо.

«РОСТОВ»: БЕДА С БИЛЕТАМИ

У «Ростова» день не задался. Сначала юношеская команда под руководством Игоря Гамулы проиграла сверстникам из ПСВ 0:6. Результат ужасен, а если учесть, что два гола игроки хозяев забили сами себе, легко понять, в каком состоянии находился Игорь Васильевич после матча.

Ближе к матчу обнаружилась проблема и с посещаемостью. За два часа до игры в продаже было около тысячи билетов на разные трибуны. Примерно 500 билетов остались у спекулянтов, которые, словно сытые коты «терлись» у касс. Особого спроса на товар не было. Запахло, как говорят в таких случаях, гарью. Перекупщики начали паниковать и стали отдавать билеты по номиналу. Отдали, очевидно, не все. И еще подпортили картину – ведь и без них несколько секторов пустовали. УЕФА, как известно, предписал закрыть их из-за расистских выкриков некоторых фанатов на предыдущих еврокубковых матчах.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ЧЕТЫРЕ ГОЛА

Сюрприз в составе россиян. Внезапно заболел Кудряшов, которому недавно скостили дисквалификацию. Его место на фланге обороны занял Терентьев. Но беда пришла не оттуда…

Сначала, правда, забил «Ростов»: Полоз отлично разобрался в центре штрафной. ПСВ удалось счет сравнять (и то благодаря рикошету), но Полоз, которого не оказалось в списке вызванных в сборную России (хотя на предыдущий сбор Станислав Черчесов его приглашал) грамотно пробил по воротам голландцев. Азмун скинул ему мяч – и Дмитрий с лета отправил его сетеку. Так обычно мальчишки кидают камушки по глади Дона – и они лягушками скачут по водной глади. Полоз, можно сказать, детство вспомнил.

Возможно, ошибку Граната тоже назовут детской. Уже в добавленное к первому тайму время он пустил себе за спину игрока ПСВ, а пытаясь прервать прострел, запустил мяч в перекладину собственных ворот. После этого мяч отскочил к Де Йонгу и он, конечно, забил. Де Йонг вообще регулярно делает это в матче с российскими клубами.

«Ростову» не хватило 8 секунд, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете.

ВТОРОЙ ТАЙМ: ДЖАНАЕВ ОТБИВАЕТ ПЕНАЛЬТИ

Во втором тайме зеленые человечки (ПСВ играл не в традиционной красно-белой форме, а в гостевой салатовой) серьезно надавили на оборону хозяев. Гранат опять продолжал действовать слишком медленно и в итоге на пару с Терентьевым соорудили пенальти. Только Джанаев оказался против такого развития – и отбил пенальти.

Позже Прюппер мощно пробил из-за штрафной – и там уже Джанаев был не помощник, но мяч, ухнув в перекладину четко опустился вратарю в руки. Чувствуется, с этими воротами у Джанаева складывается лучше.

С атакой у хозяев складываться перестало – голландцы продолжали наседать. Лишь ближе к самой концовке «Ростов» попытался отодвинуть игроков ПСВ от ворот, но до опасности у чужих ворот дело так и не дошло. А игроки из Эйндховена напоследок, кажется, искали возможности для удара с рикошетом. Но хватит с них и того, что было.