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Евгений Ловчев: Это был не ростовский футбол

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Ловчев: Это был не ростовский футбол
Источник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» - о умных голландцах, защите «Ростова» и классном зрелище.

Игра, конечно, смотрелась. Много атак, мало держания мяча в центре, все акценты — у штрафных площадей. Жила во мне надежда на то, что Курбан Бердыев сможет быстро вустроить в свои порядки двух новых защитников взамен ушедших Новосельцева и Баштуша. Увы, пока не получается. В игре с «Баварией» из-под Граната забивались мячи, и теперь вот снова. Второй гол ПСВ создал после того, как Гранат не накрыл атаку и мяч от его ноги угодил в штангу.

Получается, новые люди не позволили обороне «Ростова» сыграть так, как она играла раньше. Не было у хозяев особой надежды на защиту. И это не позволило им показать футбол, привычный для «Ростова» на своем поле. В первенстве страны, в еврокубках крепкие соперники приезжают, считая себя заведомо сильней, и начинают атаковать. «Ростов» в ответ создает плотную оборону. А вот в среду не создал.

Возможно, сыграли роль и 0:5 от «Баварии». После такого, как ни крути, атаковать надо! Но ПСВ всякий раз быстро отыгрывался, не давал хозяевам закрыться после голов. Да еще в обороне у них не было компактности. Впереди вроде все неплохо: быстрые Полоз и Азмун. А сзади не так уж ладно, что-то не клеилось, не складывалось.

Разумеется, нужно отдать должное тренеру ПСВ Филлипу Коку. Умный был игрок — и тренер умный. Изучил «Ростов» здорово, это чувствовалось. Помог ему, конечно, «Аякс», наступивший раньше на ростовские грабли. Другая голландская команда не заметить такого не могла, и к сопернику с Дона Коку отнесся очень серьезно.

Обратили внимание, что с фланга Калачева не прошло ни одной передачи? А ведь после калачевских пасов ростовчане забивают очень много. Теперь же правый защитник голландцев на редкость четко выдавливал белоруса в центр. Только в центр!

Лобановский когда-то придумал все это. «Как крайний защитник, - говорил он, - я обязан гнать своего визави с фланга в середину. А там опорник и два центральных защитника, они разберутся». Голландцы именно так и поступали. В результате у Калачева ни одной опасной передачи, ни одного удара по воротам. Его в такие условия поставили: играй только левой ногой, правой не дадим. Вот пример грамотного изучения тренером соперника. В данном случае, Коку - «Ростова».

ПСВ заставил играть хозяев в выгодный ему футбол. Атака на атаку, скорости, позиционное нападение. «Ростов» так не играет: он сначала защищается, потом разжимается как пружина.

Не потому ли Бердыев выбрал несвойственную ему тактику, что был не уверен в собственной защите? Вряд ли. До игры такое не решается, по большому счету. Наметить можно, что угодно, но если ты только что забил, собрался закрыться и вдруг пропускаешь… Да еще получил 0:5 перед этим… Такое меняет планы и модели. Приходится раскрываться, играть не в свой футбол.

Именно таким он и был в среду, футбол, - не ростовским. Хотя и привлекательным, смотрибельным. С эмоциями и отраженным пенальти.

ПСВ по меркам «Ростова» - хорошая команда. Но обыгрывать ее можно было.

Матч

Ростов - ПСВ - 2:2 (2:2)

Голы

Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)

ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.

Незабитые пенальти

Прюппер (ПСВ), 57

Предупреждения:

Навас, 57 - Хендрикс, 57

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

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