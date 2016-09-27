Рейдерский захват. Как НХЛ нас убедила, что молодежь за океаном - лучшая в мире
Обозреватель Sovsport.ru разбивает очередную иллюзию Кубка мира – о самых сильных на планенте молодых североамериканца
А ведь я и сам попался сперва на этот трюк. Когда наша сборная встретилась с командой молодых североамериканце
И вот уже все вокруг в восторге! И журналисты, и специалисты твердят в один голос: «Какая же классная молодежь у североамериканце
Признаюсь честно, я сам так говорил. И несколько часов я в это даже искренне верил! Но затем где-то в лабиринтах логики заворочался червячок сомнения. Я позволил ему говорить. И он быстро вырос в удава.
И дело вовсе не в том, что молодые североамериканцы не пробились в полуфинал. Они могли пробиться. И по игре даже больше заслужили участия в нем, чем не заслужили.
Дело в определении «Лучшая молодежь в мире». Я поразился, как легко и изящно нам в голову впихнули эту мысль. Все-таки умеют за океаном работать с рекламой – этого не отнять!
Ведь какая красивая… ложь.
Вы не согласны? Тогда я еще раз повторю: мне очень понравилась команда молодых звезд Северной Америки.
Вот только звание «Лучшая» в спорте можно определить только одним путем – на площадке, в конкретном матче.
А мы североамериканце
В спорте лучший - на табло. Все остальное лирика.
И если бы в НХЛ действительно хотели бы узнать, где молодежь лучше, надо было дать такой шанс и другим странам.
Раз США и Канада создали объединенную команду… Почему бы было не создать такую сборную-23 же из игроков России и Финляндии? Раз уж финны все равно хотели молодняк обкатать. Или сборную-23 из шведов и чехов? Игроки ведь нашлись бы.
И тогда можно было бы проверку кадрам устроить в рамках Кубка мира. Но в том то и дело, что выяснять никому ничего не хотелось. Ведь гораздо проще лучшего назначать. В головах людей. Хорошей и грамотной рекламой.
Я не хочу критиковать Кубок мира за появление этой команды. Наоборот, идея великолепная! Единственный ее минус – я бы все же остался в рамках национальных сборных. И пусть будет Канада-23, США-23, Россия-23 и т.д.
Давайте через год проведем такой турнир. Пусть даже в эти же ранние сроки – молодежь адаптируется к сезону лучше ветеранов. И выясним – кто же лучший? Но уже честным и спортивным путем. В равной борьбе и без мухлежа.
Если НХЛ против – предлагаю провести такой турнир в рамках чемпионата мира в виде эксперимента. Пусть не все сборные, но шесть или пять (знаю, что у чехов с молодыми кадрами есть проблемы) пришлют на весенние первенства планеты сборные-23.
Да, есть риск. Но будет и новизна. И непредсказуемост
…Почему я назвал заметку – «Рейдерский захват»?
Да за вот этот негласный титул «Лучшей молодежи», посеянный в умах.
Все почему-то очень быстро забыли, что для выявления «Лучшей молодежи» давно и успешно действует молодежный чемпионат мира. И вот там в финале МЧМ-2016 играли сборные Финляндии и России. А вовсе не Канада и США. Что касается нашей команды – мы на МЧМ в последние годы постоянно в призах.
И вот это реальный факт. А звание «Лучшей молодежи» за участие во взрослом предсезонном турнире – всего лишь красивая иллюзия.