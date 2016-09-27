Рейдерский захват. Как НХЛ нас убедила, что молодежь за океаном - лучшая в мире

Обозреватель Sovsport.ru разбивает очередную иллюзию Кубка мира – о самых сильных на планенте молодых североамериканца х.

А ведь я и сам попался сперва на этот трюк. Когда наша сборная встретилась с командой молодых североамериканце в, мне очень понравилась эта команда. Впечатляет, когда совсем молодые пацаны (хотя 23 года в хоккее не такие уж и дети) рубятся на равных с лучшими сборными мира. Чуть ли не отыгрываются у наших с 1:4, заставляя Бобровского стать белкой и крутиться в воротах. Или сметают шведов на старте поединка забив два гола за 95 секунд после начала встречи…

И вот уже все вокруг в восторге! И журналисты, и специалисты твердят в один голос: «Какая же классная молодежь у североамериканце в! Лучшая в мире!»

Признаюсь честно, я сам так говорил. И несколько часов я в это даже искренне верил! Но затем где-то в лабиринтах логики заворочался червячок сомнения. Я позволил ему говорить. И он быстро вырос в удава.

И дело вовсе не в том, что молодые североамериканцы не пробились в полуфинал. Они могли пробиться. И по игре даже больше заслужили участия в нем, чем не заслужили.

Дело в определении «Лучшая молодежь в мире». Я поразился, как легко и изящно нам в голову впихнули эту мысль. Все-таки умеют за океаном работать с рекламой – этого не отнять!

Ведь какая красивая… ложь.

Вы не согласны? Тогда я еще раз повторю: мне очень понравилась команда молодых звезд Северной Америки.

Вот только звание «Лучшая» в спорте можно определить только одним путем – на площадке, в конкретном матче.

А мы североамериканце в просто назначили лучшими. У себя в головах. И с подачи боссов НХЛ. А в спорте так не делается.

В спорте лучший - на табло. Все остальное лирика.

И если бы в НХЛ действительно хотели бы узнать, где молодежь лучше, надо было дать такой шанс и другим странам.

Раз США и Канада создали объединенную команду… Почему бы было не создать такую сборную-23 же из игроков России и Финляндии? Раз уж финны все равно хотели молодняк обкатать. Или сборную-23 из шведов и чехов? Игроки ведь нашлись бы.

И тогда можно было бы проверку кадрам устроить в рамках Кубка мира. Но в том то и дело, что выяснять никому ничего не хотелось. Ведь гораздо проще лучшего назначать. В головах людей. Хорошей и грамотной рекламой.

Я не хочу критиковать Кубок мира за появление этой команды. Наоборот, идея великолепная! Единственный ее минус – я бы все же остался в рамках национальных сборных. И пусть будет Канада-23, США-23, Россия-23 и т.д.

Давайте через год проведем такой турнир. Пусть даже в эти же ранние сроки – молодежь адаптируется к сезону лучше ветеранов. И выясним – кто же лучший? Но уже честным и спортивным путем. В равной борьбе и без мухлежа.

Если НХЛ против – предлагаю провести такой турнир в рамках чемпионата мира в виде эксперимента. Пусть не все сборные, но шесть или пять (знаю, что у чехов с молодыми кадрами есть проблемы) пришлют на весенние первенства планеты сборные-23.

Да, есть риск. Но будет и новизна. И непредсказуемост ь!

…Почему я назвал заметку – «Рейдерский захват»?

Да за вот этот негласный титул «Лучшей молодежи», посеянный в умах.

Все почему-то очень быстро забыли, что для выявления «Лучшей молодежи» давно и успешно действует молодежный чемпионат мира. И вот там в финале МЧМ-2016 играли сборные Финляндии и России. А вовсе не Канада и США. Что касается нашей команды – мы на МЧМ в последние годы постоянно в призах.

И вот это реальный факт. А звание «Лучшей молодежи» за участие во взрослом предсезонном турнире – всего лишь красивая иллюзия.



