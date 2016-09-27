Эрик Духачек: Финал Кубка мира не похож на Олимпиаду. Нет атмосферы, энергетики!

Репортеры Sovsport.ru встретились с одним из самых известных канадских журналистов – Эриком Духачеком.

Об Эрике Духачеке достаточно сказать, что он входит в комитет выборщиков Зала славы в Торонто, и что он был соавтором нашумевших мемуаров тренера Дэйва Кинга – «Король России». А начали мы разговор с идеи, которую подсмотрели в твиттере мистера Духачека…

«ФИНАЛ ДО ДВУХ ПОБЕД – ЭТО ОШИБКА»

- Это очень любопытный план - разделить на Кубке мира сборную Канады на две команды. Сейчас «кленовые листья» - как Dream Team в баскетболе, побеждают всех подряд. Нет никакой интриги.

- Да, но не стоит рассматривать это всерьез. Канадцам будет неинтересно играть против канадцев. Мы это уже слышали из лагеря молодых звезд Северной Америки – Коннор Макдэвид сказал, что не хочет играть против сборной Канады. Очень трудно настроить себя на то, что ты сражаешься против родной страны.

Почему канадцы так сильны? Мы проиграли Олимпиаду-1998, оставшись без медалей. И задумались: что с нами не так? Мы разработали программу по развитию хоккея и с тех пор стали гораздо лучше. Хотя здорово прогрессируют те же финны. Американцы провели ужасный турнир. Но у них такой подбор игроков, что они могут здорово прессовать Канаду. Может, просто в сборной США стоит сменить главного тренера с генменеджером, и в следующий раз с ними будет все в порядке.

- Вызывает вопросы формула Кубка мира. Классно, когда сборные играли в группах – по два матча в день, разные хоккейные культуры, накал борьбы. Но в последнюю неделю – только два матча, максимум три. Финал скучен и затянут!

- Я с вами абсолютно согласен.

- Что мешает всем сборным сыграть по кругу, чтобы две лучших команды встретились в финале до одной победы?

- Отличная идея, я тоже об этом думал. Считаю, что нужно играть финал до одной победы. Все хоккеисты устали, хотят разъехаться по клубам. И во всех турнирах идет финал до одной победы. Это заводит публику!

Посмотрите на «Эйр Канада Центр». Тут нет атмосферы! Это даже смутно не похоже на Ванкувер, где Канада завоевала золото. Нет такой энергетики, как на Олимпиаде в Сочи. Потому что потеряны эмоции. Формулу Кубка мира надо пересмотреть. И одна из реформ – отменить финал до двух побед. То, что мы видим сейчас – ошибка. Победил – иди отмечать победу. А вместо этого ты сидишь в Торонто и ждешь еще чего-то два дня.

«КРОСБИ – СКРОМНЫЙ ПАРЕНЬ»

- Мы беседовали с Ильей Брызгаловым и Дарюсом Каспарайтисом, которые оценивали выступление сборной России на Кубке мира. Они считают, что мы играем в старомодный хоккей, такой уже не увидишь в НХЛ. Вы согласны?

- Да, я сказал бы то же самое. К сожалению, не очень знаю людей из тренерского штаба сборной России, поэтому не берусь оценивать их способности создать команду из Овечкина, Малкина и других звезд.

Но я смотрю на ваш состав. Взять шесть защитников сборной Канады. Они гораздо лучше, чем шесть защитников сборной России. Форварды примерно одинаковы, а вратарь очень хорош. Так что вопросы вызывает только оборона. У вас сейчас нет Фетисова и Касатонова. А если бы были такие ребята как Эрик Карлссон, Дрю Даути – отличные универсалы, которые здорово играют в атаке – может, тогда бы сборная России играла в своевременный хоккей? Все ведь идет от исполнителей.

- Уэйн Гретцки дважды сказал, что Сидни Кросби – лучший хоккеист мира. Но если поменять Кросби с Овечкиным местами, то Сидни ничего не выиграл бы со сборной России, а Саша собрал бы все золото со сборной Канады. Согласны?

- Интересная точка зрения. Да, соглашусь. Вообще Кросби – очень скромный парень, он никогда не назовет себя лучшим в мире. И чем больше ему позволяет соперник, тем сильнее он играет. Это ведь понятно.

Хоккей – гораздо более командный вид спорта, чем футбол. Там игроки проводят на поле по 90 минут за матч. А вот Кросби выходит на лед на Кубке мира только на 15 минут. Остальное время играют его партнеры из сборной Канады. В те минуты кто-то другой делает твою работу. И если он справляется плохо, ты можешь проиграть.

В хоккее очень трудно сказать, что один лучше другого. Оценивать мы можем только по очным матчам. И вот когда Кросби выходит против Овечкина, он хорош. Хотя мне очень нравится форвард Александр Овечкин. И если бы он оказался в другой ситуации, то и результат был бы совершенно иным.

«БЭБКОК УМЕЕТ СТРОИТЬ КОМАНДУ»

- Майк Бэбкок на международном уровне выиграл все – молодежный чемпионат мира, взрослый чемпионат мира, две Олимпиады, теперь ему светит Кубок мира. Он такой же гениальный как Виктор Тихонов или это зависит от подбора игроков?

- Тихонов был сильнейшим тренером своего времени, и у него всегда был доступ к лучшим игрокам. В этом Майк Бэбкок на него похож. Но это только кажется, что лучших хоккеистов легко тренировать. История знает кучу примеров, когда команда звезд так и не стала командой-звездой.

Бэбкок хорош потому, что он умеет строить коллектив. Не давит на психику игроков. Умеет достать из них эмоции. И всегда говорит всё прямо. Если хоккеист провел плохую смену, то услышит об этом в лицо. И парни ценят такую честность.

Игроки понимают, что Бэбкок от них хочет, они верят в его систему. Майк не меняется годами и очень хорошо доносит свои мысли до хоккеистов. Они вместе завоевали золото Ванкувера. Не встречались четыре сезона, приехали в Сочи – и снова быстро нашли общий язык. Все гениальное просто.

Думаю, что Майк Бэбкок – очень хороший тренер. Хотя работает с худшей командой НХЛ – «Торонто». Просто у него там нет такого подбора игроков. А когда они есть, то Бэбкок – лучший тренер в мире.

Вспомните Скотти Боумэна – возможно, лучшего наставника в истории хоккея вообще. Однажды он работал в «Буффало», и его оттуда уволили. Потому что команда много проигрывала, и там не было звезд.

- Мы в России удивляемся – почему Виктора Тихонова до сих пор не приняли в Зал славы? В чем проблема?

- Вы знаете, я вхожу в комитет выборщиков Зала славы, и подписал бумагу о конфиденциальности. Не могу рассуждать на эту тему, иначе меня просто уберут из комитета.

Расскажу о процедуре – кто-то вносит кандидатуру на обсуждение, и за нее должны проголосовать 75 процентов выборщиков. Так что ждем, когда это произойдет. Но я не скажу вам, кто попадет в список в следующем году.

«СУПЕРСЕРИИ НХЛ vs КХЛ – ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ»

- Вы в свое время удивились, что книга «King of Russia» - о том, как Дэйв Кинг работал в магнитогорском «Металлурге» - вызвала большой резонанс в России?

- Если честно, я не знал! У меня есть копия на русском. Спрашивал нескольких людей, точен ли перевод с английского. Они сказали, что очень близко. Хотя я не уверен, что все точно на 100 процентов.

- Насколько в Канаде интересно то, что сейчас происходит в КХЛ?

- Я думаю, это очень интересно. Мы следим друг за другом и за тем, что происходит в нашем хоккее. Помню, когда познакомился с Игорем Ларионовым. Он пожал мне руку: «Эрик, я читал много твоих статей в СССР, но тогда не мог с тобой пообщаться». В вашу страну приходили какие-то публикации.

Так вот, канадцы из мира хоккея наблюдают за вами с тех пор, когда работал Анатолий Тарасов, у которого мы многому научились. Мы досконально разобрали систему советского хоккея, переняли лучшее. И думаю, русские изучают канадский опыт.

- Будущее игры – за международными матчами. Что мешает проводить клубные суперсерии КХЛ – НХЛ?

- Отличный вопрос. Это вообще мог быть формат Лиги чемпионов. Главная проблема – найти окно в календаре. Сейчас регулярный чемпионат НХЛ невероятно плотный.

В целом НХЛ хочет продвигать себя на большие рынки – в Европу, Россию, Китай. Какой-то шаг в эту сторону может быть, когда на матче Всех звезд встретятся сборные Европы и Северной Америки.

Мы помним, как СКА играл в Санкт-Петербурге против «Каролины», как «Металлург» встречался с «Рейнджерс». Это было здорово. Сейчас тема не является приоритетной для НХЛ, но тема отличная, и ее стоит иногда поднимать. Разве плохо, например, если в январе в Питтсбург к Кросби и Малкину приедет «Магнитка», которой руководит Кинан? Ну да, Майк уже не главный тренер. Но я показываю, что афиша может быть очень яркой.

И конечно, важен финансовый аспект. НХЛ будет делать только то, что ей выгодно.

ВОПРОС РЕБРОМ

«ОЛИМПИАДА БЕЗ ОВЕЧКИНА – КАК РИО БЕЗ ФЕЛПСА»

- Было бы здорово увидеть всех энхаэловцев на Олимпиаде в Корее. С другой стороны сборную Канады с Кросби и Макдэвидом нереально победить. Овечкин, Малкин и другие ребята снова останутся без золота. Какая точка зрения вам ближе?

- Самая ценная победа – когда ты побеждаешь лучших. И это не регулярный чемпионат, где одна из команд выигрывает 82 матча. Мы знаем, что в одном поединке возможно все. Такие сюрпризы иногда случаются на Олимпиаде.

Я никогда не скажу, что Канада непобедима. Даже когда у нее сильнейший состав. Русские на Кубке мира вели 2:1, Бобровский поймал кураж. Шла равная игра, и сделай ошибку наш вратарь Прайс, стань счет 3:1 – не знаю, куда бы все повернулось. Может, мы не разговаривали бы с вами тут, я уже вернулся бы домой в Калгари, а сборная России играла бы в финале.

Олимпиада – это шоу. И как представить зимние Игры без Овечкина и Кросби? Это же как летом не увидеть Болта и Фелпса. Вот у нас перед Олимпиадой проходят Панамериканские игры. Это же другой уровень! Так, неплохо, но не более того. И как радоваться золоту или серебру, когда на турнир не приехали сильнейшие? Ну да, хорошо, но это совсем другое чувство.

Энхаэловцы начали приезжать на Олимпиаду со времен Нагано. И это сделало хоккей лучше. Джин уже выпущен из бутылки. Его не загонишь обратно. НХЛ сотворит большую ошибку, если не поедет в Корею. Пока все упирается в деньги, и решение за МОК. Но думаю, вопрос будет решен.