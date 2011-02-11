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Президент переизбран, исполком увеличился

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Борис Скрынник
Борис СкрынникИсточник: Bandypress.ru

28 сентября, в Москве состоялась VII отчетно-выборная Конференция Федерации хоккея с мячом России, сообщает официальный сайт ФХМР. Борис Скрынник переизбран президентом ФХМР на новый срок.

На главное событие года, впервые прошедшее в Министерстве спорта РФ, прибыли представители 32 регионов нашей страны, чтобы принять участие в выборах президента ФХМР, подвести итог завершившемуся четырехлетию и обсудить самые наболевшие вопросы. Проблемы русского хоккея очень продуктивно и максимально открыто обсудили накануне в ходе «Круглого стола», а Конференция началась с приятного: памятной плакеткой из рук Бориса Скрынника был награжден многолетний руководитель Комитета по проведению соревнований ФХМР, известный в прошлом вратарь Валерий Мозгов, в январе отпраздновавший 75-летний юбилей, но оставшийся в Федерации, которой отдал более сорока лет, в роли консультанта. Второй презент — картину, написанную монахинями — вручили Альберту Поморцеву, 25 сентября отметившему 77-й день рождения.

Именно почетный президент FIB и ФХМР и был избран председателем Конференции, а руководитель Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко — ответственным за подсчет голосов. В состав Президиума же, помимо вышеназванных, были определены глава мирового и отечественного хоккея с мячом Борис Скрынник, директор Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта РФ Борис Гришин, ответственный секретарь ФХМР Анатолий Степанов и член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, священник Даниил Зубов.

Самой объемной и продолжительной частью Конференции стал доклад Бориса Скрынника за завершившийся четырехлетний этап работы Федерации с 2012 по 2016 год. Среди пунктов обращения — взаимодействие с Министерством спорта РФ по вопросам спортивной деятельности, итоги Госсовета по спорту и встречи с Президентом России В.В.Путиным, подвижки в деле развития студенческого хоккея и сотрудничество с российскими ВУЗами, развитие материально-технической базы и приоритетные направления пропаганды русского хоккея, взаимодействие с Олимпийским комитетом России и РУСАДА, а также подведение итогов выступления сборных команд страны. Особый акцент президент ФХМР сделал на работе клубов со своими воспитанниками и подготовке резерва, отметив пример хоккейного клуба «Динамо-Москва» и, конечно же, красноярского «Енисея».

«Хочу отметить также, что клубы, приглашающие в свой состав игроков национальной сборной России, будут нести повышенную ответственность за условия, создаваемые для них. Нас ждет жесткая перестройка в интересах национальной команды, — подчеркнул Борис Скрынник. — Что касается поручения Президента России по итогам Госсовета в Казани, то мы хотим увеличить Суперлигу до 16 команд: мы надеемся на сохранение клуба в Казани, а также на возвращение в элиту команд Сыктывкара, Абакана и Мурманска».

Не обошли стороной и массовый хоккей с мячом, и социальную роль нашего национального вида спорта. По словам Бориса Скрынника, в ближайшее время проект по привлечению детей-сирот в качестве волонтеров на спортивные мероприятия будет обсуждаться на встрече с представителями Администрации Президента РФ.

Были, разумеется, озвучены и приоритетные задачи, поставленные перед ФХМР на новый отчетный период: помимо обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении матчей и развития детско-юношеского хоккея, это — пропаганда вида спорта в СМИ, развитие женского и студенческого хоккея с мячом, а также реализация антидопинговой программы.

После утверждения Доклада следующим слово держал член Контроль-ревизионной комиссии ФХМР Виктор Федько, а президент ХК «Динамо-Москва» Николай Барышников наряду с Владимиром Матиенко, Борисом Гришиным и священником Даниилом Зубовым подчеркнули, что «не видят альтернативы действующему руководству Федерации» в вопросе развития русского хоккея. Таким образом, единственная кандидатура на должность президента ФХМР в лице Бориса Скрынника, возглавляющего организацию с 2009 года, была единогласно утверждена в рамках открытого голосования.

По итогам решений, принятых на Конференции, работу в должности ответственного секретаря ФХМР продолжит Анатолий Степанов, а вот состав Исполкома Федерации по инициативе Бориса Скрынника будет расширен до 25 человек: в него впервые войдут генеральный директор АНО «Исполнительная Дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске» Максим Уразов, первый заместитель Губернатора Ульяновской области Александр Якунин, председатель совета директоров «Свияжской Строительной Компании» Павел Батров, президент Федерации хоккея с мячом Красноярского края Игорь Бондаренко, заместитель генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» Георгий Кузьмин, Герой Советского Союза и первый Герой Российской Федерации, космонавт Сергей Крикалёв, а также священник Даниил Зубов и председатель Комитета по проведению соревнований ФХМР Юрий Молотков. Как подчеркнул президент ФХМР, обновленный состав Исполкома «должен быть более активным и независимым».

Отметим, что изменениям подвергся Устав ФХМР — отныне упразднена должность вице-президента, а отдельные решения Исполкома Федерации допустимо принимать в рамках заочного голосования.

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