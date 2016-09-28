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«Харламов Трофи» в Торонто». Прогулка по Залу хоккейной славы (фото)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Харламов Трофи» в Торонто». Прогулка по Залу хоккейной славы (фото)
Источник: Sovsport.ru

Мы заглянули в Зал славы, чтобы посмотреть, как в Канаде помнят «Легенду №17» - Валерия Харламова.

«ОТДАЙ ИМ ЭТУ ИГРУШКУ!»

А-а, вот погнутый Кубок Канады.

Фото опубликовано PavelL (@pavell76)

Сразу у входа выставлен Кубок Канады – тот самый, с погнутым кончиком.

Дело было так. Сборная СССР в 1981 году разгромила хозяев в Монреале (8:1). И конечно, мы решили забрать трофей с собой в Москву. Тяжеленный приз, отлитый из никеля, был засунут в хоккейный баул. Но тут организаторы начали кричать, что Кубок Канады по регламенту не переходит в другие руки и не покидает территорию страны.

Сумку начали выдирать из рук наших спортсменов прямо в аэропорту. Тогда главный тренер Виктор Тихонов махнул рукой: «Да отдайте им эту игрушку!» Баул был брошен на пол, и кончик трофея погнулся.

Сборная СССР летела домой, и прямо с самолета поехала на Кунцевское кладбище – на могилу Валерия Харламова.

ПЕРЧАТКИ ТИХОНОВА

Служащие Зала славы очень любят собирать перчатки хоккеистов. Например, там я с удивлением увидел краги форварда СКА Виктора Тихонова, в которых он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2014 в Минске. «Хотя он приехал в сборную после того, как СКА проиграл четвертьфинал «Локомотиву» из Ярославля», - услужливо напоминают на табличке.

Прикиньте, перчатки Виктора Тихонова времён СКА в Зале славы.

Фото опубликовано PavelL (@pavell76)

Рядом выставлены перчатки Александра Семина, в которых он сделал дубль в золотом финале чемпионата мира-2008 в Квебеке. Такого от Овечкина не нашел, но помню, как Саша жаловался: у него после каждого турнира что-то просят. А ведь в свой домашний музей там нужны экспонаты.

Саша Семин, ты в 2008 году в Квебеке потерял перчатки. Я знаю, где они.

Фото опубликовано PavelL (@pavell76)

И отдельное, очень видное место занимают перчатки Валерия Харламова, в которых он играл в конце жизни в ЦСКА и сборной СССР.

Краги Валерия Харламова в Зале славы.

Фото опубликовано PavelL (@pavell76)

ХОККЕЙНЫЕ БОГИ

Поднимаешься на второй этаж, и в большом зале выставлены все призы НХЛ. Вот в углу – «Колдер Трофи» с плашкой «Artemi Panarin». Форвард «Чикаго» сначала завоевал приз лучшего новичка лиги, а через месяц в Москве был награжден «Харламов Трофи» как самый ценный российский хоккеист сезона.

Панарин Трофи.

Фото опубликовано PavelL (@pavell76)

В центре зала – легендарный Кубок Стэнли. Священный трофей, который поднять над головой мечтает любой хоккеист.

Я и Кубок Стэнли.

Фото опубликовано PavelL (@pavell76)

Особый интерес – среди стендов искать плашки любимых хоккеистов, которых уже ввели в Зал славы. Вячеслав Фетисов расположился справа от Уэйна Гретцки. Кажется, это самое престижное место. Тренер Анатолий Тарасов – внизу при входе на площадку, где все фотографируются с Кубком Стэнли.

Валерий Харламов – между Пэтом Лафонтеном и Роном Фрэнсисом. Рядом – Патрик Руа, Рэй Бурк, Кэм Нили. Герои Северной Америки и советский хоккеист, которого очень уважают за океаном. Уже потому, что Суперсерия-1972 для каждого канадца – это святое.

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