Обогнать Дженсона Баттона

Сегодня начал свою работу Международный инвестиционный форум «Сочи-2016». В рамках форума состоится первая церемония Roscongress sport awards, которая откроет спортивную программу Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».



- В этом году были заложены спортивные традиции крупнейших экономических форумов, - рассказал руководитель Дирекции спортивных, зрелищных и специальных программ фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов. - Спортивная программа, дебютировав в Санкт-Петербурге и Владивостоке, вызвала большой интерес среди участников форумов, получила хорошие отзывы и обрела партнёров. Поэтому при поддержке банка «Югра» было принято решение расширить спортивную секцию форума Сочи-2016 первой церемонией Roscongress Sport Awards. На ней будут отмечены наиболее интересные и знаковые события и самые активные участники спортивных мероприятий.



В спортивную программу Международного инвестиционного форума Cочи-2016 также вошли гала-матч по хоккею между сборными Ночной хоккейной лиги и участников форума, турнир по теннису и Сочинские корпоративные игры под эгидой которых состоится забег по трассе «Формулы-1».

- Забег по историческим местам Санкт-Петербурга и благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда во Владивостоке стали украшением форумов, придали участникам заряд бодрости на деловую программу, - отметил Георгий Брюсов. - 1 октября эстафету примет Сочи. Участники забега получат уникальную возможность пробежаться по трассе, увидеть олимпийские объекты Сочи-2014 глазами гонщиков и установить свои личные рекорды прохождения круга.



Для участников предусмотрены дистанции в один, два и четыре круга по трассе длиной 5555 метров. Беговая история трассы «Сочи Автодром» уже объединяет многих известных людей. Например, действующий пилот «Формулы-1» Дженсон Баттон пробежал в октябре 2015 года круг за 23 минуты.



Сочинские корпоративные игры пройдут в 11 видах спорта, включая мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы и шашки. В них примут участие около 500 сотрудников государственных и коммерческих структур Краснодарского края. Организаторами Игр выступили фонд «Росконгресс» и администрация Краснодарского края при поддержке банки «Российский капитал» «Восточный» и группы компаний КСК.

- Сочинские корпоративные игры станут настоящим праздником спорта и важным социальным проектом для олимпийской столицы России. Они продолжат традиции экономических форумов в Ялте, Санкт-Петербурге и Владивостоке, где Игры прошли с большим успехом. Формат спортивных игр успешно зарекомендовал себя для решения задач и тим-билдинга, и популяризации спорта среди работающего населения, - подчеркнул Георгий Брюсов.

