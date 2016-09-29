Георгий Черданцев: Теперь у «Ростова» нет вообще никаких шансов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев в интервью Sovsport.ru высказался о встречах 2-го раунда группового этапа Лиги чемпионов квартета «D», где «Ростов» принимал на своем поле ПСВ (2:2), а «Бавария» на выезде проводила матч с мадридским «Атлетико» (0:1).



– Что скажете о матче нашей команды?

– Вчера было с чем сравнивать. Не самая лучшая игра с точки зрения качества и содержания, скажем так. Все познается в сравнении, особенно, когда одновременно идет встреча между мадридским «Атлетико» и мюнхенской «Баварией». Здесь мы видим совершенно другой уровень исполнительского мастерства, скоростей и всего прочего – с одной стороны. С другой – когда играет «Селтик», который во много раз слабее «Манчестер Сити»… но как сражался шотландский клуб! Думаю, подопечные Брендана Роджерса заслуживают огромного уважения.



Считаю, что «Ростов» сыграл ниже своих возможностей. ПСВ – тот соперник, которого нужно было обыгрывать. Не понимаю всех этих высказываний, мол, молодцы, что спаслись и не проиграли. Какая-то заниженная самооценка, это не правильно. В каком компоненте «Ростов» слабее своего соперника? Не вижу, чем чемпионат России уступает голландскому. Не понимаю, почему команда, которая заняла в нашем первенстве второе место, и только что обыграла с крупным счетом «Аякс», а он, напомню, идет в таблице выше, чем ПСВ, не смогла сыграть должным образом. Не понимаю, почему нужно радоваться ничей? Надо быть недовольным, два раза вели в счете…



– То есть, после вчерашней встречи положение «Ростова» в группе усложнилось?

– Нет. Я думаю, что теперь шансов нет вообще ни на что. Был уверен, что шансы нашей команды состояли в том, чтобы обыграть ПСВ два раза, то есть дома и в гостях. Это было вполне по силам, а теперь никаких шансов нет, особенно с такой игрой, которую показал «Ростов». Понятно, что с «Атлетико» и «Баварией» рассчитывать на очки бесполезно, если смотреть на ситуацию объективно. А вот способен ли наш клуб обыграть голландцев в гостях? Думаю, в группе сложится такая ситуация, при которой, скорее всего, ПСВ тоже проиграет все четыре матча «Атлетико» и «Баварии», поэтому все будет решаться в очном соперничестве с «Ростовом», а поскольку голландцы уже сыграли вничью, «Ростову» надо играть на 3:3 или выигрывать. На мой взгляд, победить ПСВ в Голландии не получится.

– Оцените игру Александра Ерохина и Дмитрия Полоза во вчерашней игре.

– Не стал бы выделять кого-то отдельно, но, конечно, Полоз забил очень классный гол. Думаю, они сыграли так же, как и вся команда. Но если говорить только об атакующей части «Ростова», то она проявила себя лучше, чем защитники. Вообще, сейчас это проблема для донского клуба, поскольку команду покинули Баштуш и Иван Новосельцев, да и к тому же, Федор Кудряшов не принимал участие в игре. «Ростов» сейчас играет экспериментальной линией обороны, поэтому это слабое звено, а где слабо – там рвется. Не случайно Владимира Граната из московского «Спартака» освободили. Что с ним происходит? Совсем недавно это был вполне нормальный защитник, который приглашался в сборную России. Жаль, потому что при своей «настоящей» обороне «Ростов» сыграл бы намного лучше. Группа атаки себя неплохо проявила, забили хорошие голы.



– «Атлетико», например, любит проигрывать слабым командам.

– Послушайте, мадридский клуб на данный момент – одна из самых сильных команд на планете и остается фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов, особенно после победы над «Баварией».



– Удивились победе мадридского клуба?

– Да, абсолютно так. Дело в том, что я ставил на «Баварию». Мне казалось, что с приходом Карло Анчелотти мюнхенский клуб стал еще сильнее, чем был при Хосепе Гвардиоле. Честно говоря, я удивлен. Конечно, это фактор гола. Если бы Ян Облак не отбил мяч в начале встречи, когда бил Томас Мюллер, то «Бавария» бы выиграла. В таких встречах, кто первый забьет – одержит победу.



– Антуан Гризманн вновь не забил пенальти. Тот же удар, угол, перекладина… как в финале с мадридским «Реалом».

– Да, бывает, но молодец француз, что бьет, ведь команда ему доверяет. Мы помним, как Халк все бил и бил, не мог поразить ворота, а потом забил. Короче говоря, думаю, это не проблема для Гризманна. В «Атлетико» все друг другу доверяют, поэтому лидеру нападения дают шанс исправить свои ошибки.



