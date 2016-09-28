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Илья Геркус: Нужно разгрузить мозги

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Илья Геркус
Илья ГеркусИсточник: ФК «Локомотив»

Президент «Локомотива» ответил на вопросы «Советского спорта».

«ЗАХОДИЛ В РАЗДЕВАЛКУ ПОСЛЕ «ТЕРЕКА»

- Как оцените турнирный отрезок «Локомотива» после назначения главным тренером Юрия Семина?
- Мне дипломатично не хотелось бы делить ситуацию на после и до. Правильнее выставлять оценки на более длинных отрезках. Тренерам, как и всей команде, очень нужно доверие. Если уж я не буду доверять, кто будет? Знаю: происходящее воспринимается ими тяжело. Все переживают. И сейчас важней, сплотившись, как можно быстрее выйти из этой ситуации. Тем более что повода для совсем уж глубокого уныния нет. Игра фрагментами просматривается, потенциал у команды огромный. Тренировки насыщенные, тренеры ищут верные варианты тактики. Подключилась медицина, которая пытается оптимизировать «физику» и обеспечить максимальное восстановление. В ближайших двух-трех матчах, очень надеюсь, все наладится.

- Самедов недавно сказал: «Раздевалка Семина поддерживает». Готовы подтвердить? Бывали в раздевалке?
- Однажды заходил. После «Терека».

- С какой целью?
- Понравилась игра, зашел поделиться впечатлениями, почувствовать атмосферу. Но частым гостем в раздевалке бывать не планирую. Это почти интимное место, вотчина игроков и тренерского штаба. Мне туда вторгаться не совсем уместно. Другое дело, что это не исключает встреч вообще. После «Уфы», например, у меня были беседы с игроками и тренерами. И это еще один пункт, злоупотреблять которым не стоит. Идеологические накачки взрослым людям, профессионалам не нужны, они и так понимают, для кого играют и зачем.

- Со стороны кажется, что проблема не в психологии. Желание у «Локомотива» есть. А вот игра не клеится.
- В том числе из-за психологии. Сами себе поставили высокую планку. Случайные ничьи, незабитые пенальти — все это сказывается. В таких случаях мозги надо не догружать, а, наоборот, разгружать.

- Предыдущему президенту клуба при тренере Семине было не очень легко попасть в раздевалку. Для вас нет подобных табу?
- С Юрием Палычем мы единомышленники, любые вопросы решаем между собой. Для этого не нужно идти туда, где тренер - единоначальник.

«ОТОБЬЕМ НА «СПАРТАКЕ»

- На матчах «Локомотива» появились сидячие кафе, новое меню для болельщиков. Концерты теперь устраиваются в дни матчей. Пока это затратные акции, верно?
- Да, мы вкладываемся, работая вдолгую. Привлекаем болельщиков ради будущей, а не сиюминутной прибыли. Сначала нужно создать правильную атмосферу и привлекательный продукт. Затем продавать его, но не тысячам людей, как сейчас, а десяткам тысяч. Понятный рыночный сюжет.

- Компенсация за билеты в гостевой сектор на матче со «Спартаком» - из той же серии?
- Можно и так считать: определенная инвестиция в болельщиков. Причем без финансовых потерь, в этом смысле историю слегка раздули.

- Как же без потерь, если клуб дотировал билеты?
- Мы со «Спартаком» обмениваемся билетами по фиксированной квоте. Они нам предложили по тысяче рублей за билет — мы им такую же цену выставим в ответном матче. Сделай «Спартак» цену 300 рублей — поступили бы так же. А сейчас наша дотация отобьется в ответной игре болельщиками «Спартака». Зато мы стали первым клубом, который полностью выбрал гостевую квоту на «Открытие-Арене». 4200 мест — в большем количестве на спартаковский стадион не приезжал никто. Для нас это важно.

- Те допрасходы, о которых говорилось выше, не обсчитываются финансовым «фейр плей»?
- По сравнению с зарплатами игроков они копеечны. Влияния не оказывают.

- Какие у вас вообще отношения с финансовыми ограничениями УЕФА?
- Сейчас мы находимся под санкциями «фейр плей». Существуют определенные рамки, более жесткие, чем для «чистых» клубов, в которые мы должны уложиться по итогам сезона.

- Президент одного из российских клубов говорил мне: дефицит бюджета для него не должен превышать 15 миллионов евро в год. Для «Локомотива» эта сумма того же порядка?
- Для нас это ноль. Дефицита быть вообще не должно.

- То есть для каждого клуба условия разные?
- Да. Они и по годам отличаются. Подписывается индивидуальное соглашение, которое мы обязаны выполнить. Детально тема выглядит куда более сложной.

- Действительно приезжали люди из УЕФА, которые оценивали стоимость рекламы на футболках, щитах и так далее?
- Приезжали — не совсем верно, но оценка рекламных денег была. Считали стоимость контрактов, увязывали ее с реалиями.

БОЕВАЯ ЕДИНИЦА

- Хоть какое-то движение в сторону увеличения посещаемости при вас возникло?
- Какое-то — да. Пока минимальное. Календарь так составлен, что у нас были домашние матчи с «Крыльями», «Томью», «Уфой», теперь вот с «Арсеналом». Не самые яркие вывески. А первый рейтинговый матч — в октябре, против ЦСКА, когда уже начнет холодать. Хорошо бы иметь солнечную погоду в этот день, - важный фактор. Если нет, будем ждать увеличения явки весной. Хотя некоторый рост, по ощущениям, присутствует. Продолжаем работать над этим.

- Какое отношение к «Локомотиву» сейчас имеют братья Ротенберги? Или хотя бы один из них?
- Главным акционером и спонсором клуба были и остаются РЖД, в этом смысле ничего не поменялось.

- То есть вы приглашали игрока Ротенберга как боевую единицу?
- Потенциально боевую: на момент перехода он восстанавливался после травмы. В ближайшие пару недель, насколько я знаю, восстановление закончится, Ротенберг будет готов играть.

- Но он дважды уже попадал в заявку на матчи.
- Таким было решение тренеров.

- В связи с тем, что «Локомотив» под санкциями, планируется ли зимой разгрузка платежной ведомости?
- Не радикальная. Точечное усиление, точечное расставание, по ситуации. Один-два футболиста уйдут, столько же придут.

- Задачи на сезон при вас обновлены?
- Они прежние: попадание в еврокубки.

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