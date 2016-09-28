Наркобарон-партнер Булыкина и надежда Кобелева. Старые знакомые: АЗ

Spb.Sovsport.ru в традиционной рубрике «Старые знакомые» вспоминает всех игроков АЗ, связанных с российским футболом.

Маттиас Йоханнсон

Первое очное знакомство Йоханнсона с Россией состоялось в 2010 году, когда швед в составе юношеской сборной своей страны провел 90 минут в матче квалификации к Евро. Россияне победили 4:2, ни одного игрока «Зенита» в том составе не было.

Через два года Йоханнсон уже в составе АЗ дважды оставался в запасе в матчах Лиги Европы против махачкалинского «Анжи». Дагестанский клуб одержал тогда две победы – 5:0 и 1:0. В составе «Анжи» выходили Олег Шатов и Юрий Жирков.

Еще через два года клубы вновь встретились в Лиге Европы. На этот раз Йоханнсон в обоих матчах провел на поле 90 минут и стал автором единственного мяча, который и решил исход противостояния в пользу голландцев. Шатова и Жиркова в «Анжи» уже не было, зато в воротах играл Михаил Кержаков.

Ян Вейтенс

Два матча против «Анжи» в 2014 году провел и бельгийский защитник Вейтенс.

Томас Аувеян

20-летний полузащитник прошлым летом в составе юношеской сборной Голландии играл на чемпионате Европы против сверстников из России. Голландцы переиграли россиян со счетом 1:0, а 27 минут в той встрече провел Алексей Гасилин.

Джино Коутиньо

34-летний вратарь против россиян на поле не выходил, но играл в одной команде с Дмитрием Булыкиным. Было это недолго, потому что вскоре Коутиньо получил год тюрьмы за то, что руководил цехом по производству марихуаны. После того, как Джино отсидел, он вернулся в футбол и год назад должен был перейти в ПСВ, чтобы помочь команде из Эйндховена переиграть «Зенит». Так получилось, что перед игрой с сине-бело-голубыми в распоряжении Филипа Коку остался лишь один вратарь. К счастью, восстановление основного голкипера Йеруна Зута пошло очень быстро, поэтому от покупки Коутиньо решили отказаться.

Дмитрий Булыкин: Нашим игрокам вратарь марихуану не предлагал

Также в составе АЗ есть три футболиста, которые в разное время могли перейти в российский чемпионат, но по разным причинам этого не сделали.

Ренс Ван Эйден

Зимой 2016 года защитник уже практически перешел в московское «Динамо». Андрей Кобелев надеялся, что этот игрок усилит его команду, а сам Ренс в интервью говорил, что очень рад стать частью «Динамо». Но в самый последний момент у голландского защитника диагностировали травму глаза, и в ФНЛ «Динамо» вылетало без него.

Алиреза Джаханбанш

После крутого сезона в голландском НЕКе, в котором иранец настрелял 12 голов в 28 матчах, за него пошла серьезная борьба на трансферном рынке. Помимо шотландского «Селтика» и английских «Норвича» и «Брайтона» на иранца претендовал московский «Спартак». В итоге Алиреза остался в Голландии и стал игроком АЗ.

Фред Фрайдей

21-летний нигериец – еще одно трансферное поражение «Спартака». В мае 2016 года красно-белые делали запрос в норвежский «Лиллестрем», но клуб ответил отказом. А предложение АЗ норвежцам показалось интересным, поэтому Фрайдей начал новый сезон в красно-белой футболке именно клуба из Алкмара.