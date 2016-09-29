Иван Данильянц: Возможно, Черчесов вызовет Полоза в сборную после матча с ПСВ
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц, который не может сейчас руководить командой из-за болезни, в интервью Sovsport.ru рассказал, что он думает о матче «Ростова» с ПСВ (2:2).
- Как вы себя сейчас чувствуете? – первый вопрос Ивану Данильянцу.
- Еще лежу. Но игру, конечно, смотрел.
- Какие впечатления?
- Получилась хорошая, боевая игра. Обе команды хотели победить. Сначала матч складывался осторожно, но нам удалось забить, причем дважды. Да, в итоге не выиграли, но это хороший опыт для команды в Лиге чемпионов. Позитивно смотрю на все.
- «Ростов» обычно четко играет в обороне, особенно когда открывает счет. В этот раз так сыграть не получилось, были ошибки в защите. Почему не было четкой игры, по результату?
- Характер игры был такой – все очень быстро возвращалось на круги своя. Матч получился динамичным, поэтому традиционный или обычный сценарий не прошел.
- Итоговый результат вас устроил? Или из-за того, что дважды вели в счете, но так и не довели дело до победы, – нет?
- Мы играли против сильного соперника, опытного. Они создали много голевых моментов, два из которых использовали. Ребятам с ними было очень непросто.
- Многие отмечают игру Полоза. Но он ведь не впервые так действует.
- Полоз часто демонстрирует такую игру – оказывается в нужное время, в нужном месте. И в этом матче он эти качества ярко проявил. Очень рад за Диму.
- Не удивлены, что Полоза не оказалось в списке игроков сборной на матч с Коста-Рикой?
- В прошлый раз Ерохин изначально тоже не попал в список, но потом был включен. Может быть, Саламович (Станислав Черчесов – Прим. ред.) поступит так же с Полозом и после матча «Ростова» с ПСВ. Но в данной ситуации только главному тренеру сборной принимать решение. А я скажу, что в игре с ПСВ не только Полоз – все ребята были молодцы.
- Можно сказать, что команда пережила поражение от «Баварии» 0:5?
- Безусловно. Это шаг вперед. Понятно, что уровень ПСВ несопоставим с баварским. Но все равно это команда высокого европейского уровня, с которой пришлось непросто. Ребята проявили характер, терпение. Много качеств. Команда всегда была на ногах и до конца боролась за победу.
- Неприятный эпизод произошел во время игры – на поле с трибун кто-то швырнул банан. Как можете это прокомментироват
- Я не видел этого. Это может быть все, что угодно. Думаю, это все выдуманные вещи. Не знаю, как к этому относиться. Это все далеко от спорта. Мы в последнее время пережили много санкций разного рода. И дисквалификацию Кудряшова, и закрытие секторов на стадионе…
Матч
Голы
Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)
ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.
Незабитые пенальти
Прюппер (ПСВ), 57
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция