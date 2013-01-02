Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 2Йокерит
ФутболБешикташ1 : 1Динамо Киев
ФутболРостов2 : 2ПСВ
ФутболСелтик3 : 3Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва3 : 0Витязь
ФутболАтлетико1 : 0Бавария
ФутболАрсенал2 : 0Базель
ФутболБоруссия М1 : 2Барселона
ХоккейСибирь0 : 2Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард1 : 3Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболМанчестер Юнайтед- : -Заря
ХоккейЕвропа- : -Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас

Беттмэн, сдавайся! Теперь игрокам НХЛ придется ехать на ОИ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Гэри Беттмэн
Гэри БеттмэнИсточник: Associated Press

Провалившийся в Торонто Кубок мира резко повысил шансы на то, что игроки НХЛ примут участие в Зимних играх-2018 в Корее.

Переговоры между НХЛ, МОК и ИИХФ по поводу участия энхаэловских игроков в Олимпиаде-2018 продолжаются. Однако в сентябре лига получила две серьезных пробоины в своей позиции. Самое время махать белым флагом и подписывать мирное соглашение на условиях победителя.

Пробоина первая. Провал Кубка мира

А ведь еще буквально пару недель назад этот турнир считался чуть ли не главным козырем НХЛ в споре с МОК.

- Игрокам НХЛ нечего делать на Олимпиаде, - говорили боссы лиги. – Это турнир сильнейших игроков планеты? Ок, мы проведем свой собственный турнир, где покажем, как надо…

Ну вот и показали. Непонятные команды, неподготовленные игроки, вылет фаворитов в групповом турнире, никому неинтересный финал…

Да самое главное даже не это! У всех, кто наблюдал за турниром, кто ждал праздника с участием сильнейших – разочарование. По накалу и готовности игроков Кубок мира уступил даже ежегодному чемпионату мира.

А уж с Олимпиадой это соревнование сравнивать просто смешно. Уж, простите за откровенность, мистер Беттмэн, но ваш козырь оказался крапленой шестеркой против честного олимпийского туза.

Откровение второе. Заявление Овечкина

Этого никто не ждал. Но капитан сборной России совершил подвиг. Я не боюсь этого слова. Потому что этим своим заявлением Овечкин пошел наперекор официальной позиции НХЛ.

- Я поеду на Олимпиаду в любом случае. Я кто будет с этим не согласен – до встречи.

И ведь заметьте – это заявление было сделано задолго до окончания Кубка мира. Тогда еще никто не знал – как на нем выступит Россия. Но Овечкин уже тогда дал понять четко главное – проведение Кубка мира никакого отношения к Олимпиаде не имеет. Независимо от того, как сложится этот турнир, он на Игры все равно поедет.

И теперь уже Беттмэн еще недавно глядевший на ИИХФ свысока, вынужден юлить и уходить от прямых вопросов:

- НХЛ не будет спекулировать на тему заявления Овечкина. Может быть Александр поедет на Олимпиаду. А может и нет…

Однако сделать хорошую мину при плохой игре не получилось. Мина у Бэттмена при ответе на этот вопрос была кислой.

…Меня давно раздражает позиция НХЛ в отношении олимпийских игр. И даже не тем, что лига отказывается отпускать туда своих игроков, фактически плюя в лицо мировому спортивному сообществу. Если бы НХЛ отказалась участвовать сразу и наотрез – это было бы как раз понятно. И все мы давно смирились бы с этим.

Но этого не происходит. Вместо этого нас в каждый предолимпийский цикл втягивают в спектакль с дешевым и заранее известным сценарием. НХЛ сперва брезгливо морщит нос, потом торгуется, набивает себе цену, как опытная шлюха. И в последний момент всегда соглашается!

Я уверен, что так будет и на этот раз. Ведь в чем сейчас главный корень разногласий?

Вот позиция Беттмэна и его упреки в адрес МОК и ИИХФ:

- Хочу напомнить, что МОК и ИИХФ покрывали финансовые издержки игроков НХЛ на протяжении последних пяти Олимпиад, и это были, мягко говоря, значительные суммы. Речь идёт о многомиллионных тратах на транспорт, страховку и проживание. Если президент МОК и ИИХФ не смогут решить финансовый вопрос, то я не сомневаюсь, что это значительно повлияет на наше решение. Я абсолютно уверен, что наши клубы не заинтересованы в том, чтобы платить за «удовольствие», которое может испортить наш сезон.

Ия уверен, что если не МОК, то страны участницы за трансфер своих игроков заплатят. Эти переговоры уже идут. Но не только европейцы должны платить. За транспортировку сборных США и Канады пусть платят спортивные федерации этих стран. Ну платят же они за трансфер остальных своих олимпийцев? Так в чем же разница?

А вот называть Олимпиаду «удовольствием» в кавычках, которое может видишь ли испортить НХЛ сезон – это уже верх бескультурья.

И слава богу, что мы на Кубке мира уже имели счастье убедиться – что такое «удовольствие» в кавычках на самом деле.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ приняла решение о появлении команды в Лас-ВегасеКомиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил о расширении лиги. Начиная с сезона 2017/2018 в лиге появится клуб из Лас-Вегаса, который станет 31-й командой НХЛ.ФХР уведомили, что Войнову нельзя играть на Кубке мира из-за дисквалификации НХЛКомиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что Федерация хоккея России уведомлена о том, что защитник национальной команды Вячеслав Войнов не имеет права играть на Кубке мира в Канаде из-за его дисквалификации в НХЛ.НХЛ продлила контракт с Гэри Беттмэном до 2022 годаНациональная хоккейная лига продлила контракт с комиссионером Гэри Беттмэном до окончания сезона-2021/22, сообщает Sports Illustraded.Кто круче: Овечкин - самый популярный хоккеист мира или Радулов, рок-звезда КХЛ?Кто круче: Овечкин - самый популярный хоккеист мира или Радулов, рок-звезда КХЛ?Sovsport.ru публикует ежегодный список «Самых видных и влиятельных людей нашего хоккея». Во второй части - верхушка рейтинга.Рене Фазель: Игроки НХЛ все еще хотят участвовать в ОлимпиадахПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил о том, что участие игроков в олимпийском турнире 2018 года пока не подтверждено.«Матчи Кубка мира в Москве? Вы смеетесь?» 15 фактов о турнире, который возродила НХЛ«Матчи Кубка мира в Москве? Вы смеетесь?» 15 фактов о турнире, который возродила НХЛТолько что комиссар НХЛ Гари Бэттман объявил о возрождении Кубка мира, который пройдет с 17 сентября по 1 октября 2016 года в Торонто. Спешу рассказать обо всех подробностях.Возрожденный Кубок мира пройдет в сентябре 2016 года в ТоронтоКомиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что возрожденный Кубок мира пройдет в сентябре 2016 года в Торонто.Потолок зарплат в НХЛ может быть поднят до 73 миллионов $По словам комиссионера НХЛ Гари Беттмэна, потолок зарплат в сезоне 2015/16 может быть установлен на отметке 73 миллиона долларов США.Сергей Гимаев: Кубок мира - это очень крутой турнирЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт Сергей Гимаев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассуждает о том, как Россия может заработать на Кубке мира.«Вашингтон» и «Чикаго» сыграют в «Зимней классике»НХЛ объявила, что матч «Зимней классики» между «Вашингтоном» и «Чикаго» пройдет 1 января 2015 года в Вашингтоне.Торонто примет кубок мираТема, которую поднимал «Советский спорт», получила продолжение. Практически решено, что Кубок мира будет возрожден в 2016 году и пройдет в Торонто.Гэри Беттмэн: У нас не было никакого содержательного обсуждения вопроса о дальнейшем участии в ОлимпиадахКомиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о том, что Лига еще не думала о том, отпустит ли саоих игроков на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее.Гэри Беттмэн: Мы не хотим смотреть на Кубок мира, как на разовое явлениеГэри Беттмэн: Мы не хотим смотреть на Кубок мира, как на разовое явлениеКомиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о подготовке Лиги к возможному проведению Кубка Мира.Гэри Беттмэн: Сейчас мы не занимаемся вопросом возможного расширения ЛигиКомиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о том, что Лига не рассматривает варианты увеличения команд в ближайшее время.Гэри Беттмэн: НХЛ едет в Сочи, потому что игроки этого хотятКомиссар НХЛ Гэри Беттмэн объяснил решение лиги отпустить игроков на Олимпиаду в Сочи.Гэри Беттмэн: Мы еще не знаем, побила ли «Зимняя классика» мировой рекорд посещаемостиКомиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что мировом рекорде по количеству зрителей на матче «Детройт» - «Торонто» (2:3 Б) говорить рано.Беттмэн поддержал 15-матчевую дисквалификацию Торнтона (видео)Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн поддержал 15-матчевую дисквалификацию форварда «Бостона» Шона Торнтона, которую вынес департамент по безопасности игроков.Гэри Беттмэн: Олимпиада в Сочи не будет такой же зрелищной для канадцев, как ванкуверскаяКомиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что для североамериканских болельщиков хоккейный турнир на Олимпийских играх в Сочи не будет таким же зрелищным, как хоккей на Играх в Ванкувере.Почему тренер Овечкина не хочет отпускать нхловцев в Сочи?Почему тренер Овечкина не хочет отпускать нхловцев в Сочи?Сегодня Рене Фазель сядет напротив Гэри Беттмэна и начнет убеждать того отпустить игроков НХЛ на Игры в Сочи.НХЛ и профсоюз продолжат переговоры в средуНХЛ и профсоюз продолжат переговоры в средуНХЛ и профсоюз игроков лиги продолжат переговоры по новому коллективному соглашению в среду.

Cпецпредложение