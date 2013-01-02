Беттмэн, сдавайся! Теперь игрокам НХЛ придется ехать на ОИ

Провалившийся в Торонто Кубок мира резко повысил шансы на то, что игроки НХЛ примут участие в Зимних играх-2018 в Корее.

Переговоры между НХЛ, МОК и ИИХФ по поводу участия энхаэловских игроков в Олимпиаде-2018 продолжаются. Однако в сентябре лига получила две серьезных пробоины в своей позиции. Самое время махать белым флагом и подписывать мирное соглашение на условиях победителя.

Пробоина первая. Провал Кубка мира

А ведь еще буквально пару недель назад этот турнир считался чуть ли не главным козырем НХЛ в споре с МОК.

- Игрокам НХЛ нечего делать на Олимпиаде, - говорили боссы лиги. – Это турнир сильнейших игроков планеты? Ок, мы проведем свой собственный турнир, где покажем, как надо…

Ну вот и показали. Непонятные команды, неподготовленные игроки, вылет фаворитов в групповом турнире, никому неинтересный финал…

Да самое главное даже не это! У всех, кто наблюдал за турниром, кто ждал праздника с участием сильнейших – разочарование. По накалу и готовности игроков Кубок мира уступил даже ежегодному чемпионату мира.

А уж с Олимпиадой это соревнование сравнивать просто смешно. Уж, простите за откровенность, мистер Беттмэн, но ваш козырь оказался крапленой шестеркой против честного олимпийского туза.

Откровение второе. Заявление Овечкина

Этого никто не ждал. Но капитан сборной России совершил подвиг. Я не боюсь этого слова. Потому что этим своим заявлением Овечкин пошел наперекор официальной позиции НХЛ.

- Я поеду на Олимпиаду в любом случае. Я кто будет с этим не согласен – до встречи.

И ведь заметьте – это заявление было сделано задолго до окончания Кубка мира. Тогда еще никто не знал – как на нем выступит Россия. Но Овечкин уже тогда дал понять четко главное – проведение Кубка мира никакого отношения к Олимпиаде не имеет. Независимо от того, как сложится этот турнир, он на Игры все равно поедет.

И теперь уже Беттмэн еще недавно глядевший на ИИХФ свысока, вынужден юлить и уходить от прямых вопросов:

- НХЛ не будет спекулировать на тему заявления Овечкина. Может быть Александр поедет на Олимпиаду. А может и нет…

Однако сделать хорошую мину при плохой игре не получилось. Мина у Бэттмена при ответе на этот вопрос была кислой.

…Меня давно раздражает позиция НХЛ в отношении олимпийских игр. И даже не тем, что лига отказывается отпускать туда своих игроков, фактически плюя в лицо мировому спортивному сообществу. Если бы НХЛ отказалась участвовать сразу и наотрез – это было бы как раз понятно. И все мы давно смирились бы с этим.

Но этого не происходит. Вместо этого нас в каждый предолимпийский цикл втягивают в спектакль с дешевым и заранее известным сценарием. НХЛ сперва брезгливо морщит нос, потом торгуется, набивает себе цену, как опытная шлюха. И в последний момент всегда соглашается!

Я уверен, что так будет и на этот раз. Ведь в чем сейчас главный корень разногласий?

Вот позиция Беттмэна и его упреки в адрес МОК и ИИХФ:

- Хочу напомнить, что МОК и ИИХФ покрывали финансовые издержки игроков НХЛ на протяжении последних пяти Олимпиад, и это были, мягко говоря, значительные суммы. Речь идёт о многомиллионных тратах на транспорт, страховку и проживание. Если президент МОК и ИИХФ не смогут решить финансовый вопрос, то я не сомневаюсь, что это значительно повлияет на наше решение. Я абсолютно уверен, что наши клубы не заинтересованы в том, чтобы платить за «удовольствие», которое может испортить наш сезон.

Ия уверен, что если не МОК, то страны участницы за трансфер своих игроков заплатят. Эти переговоры уже идут. Но не только европейцы должны платить. За транспортировку сборных США и Канады пусть платят спортивные федерации этих стран. Ну платят же они за трансфер остальных своих олимпийцев? Так в чем же разница?

А вот называть Олимпиаду «удовольствием» в кавычках, которое может видишь ли испортить НХЛ сезон – это уже верх бескультурья.

И слава богу, что мы на Кубке мира уже имели счастье убедиться – что такое «удовольствие» в кавычках на самом деле.



