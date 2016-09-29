Звонок друга. Сергей Микулик о резерве «Ростова»
Обозреватель
Sovsport.ru
- о хитром устройстве взрослого и
недоустройстве юношеского «Ростова».
Когда
Дмитрий Кириченко решил поступить на
ускоренные курсы Высшей школы тренеров
(а такие набираются раз в несколько лет
для футболистов, проведших не менее
десяти лет в чемпионатах определенных
стран и поигравших за национальные
сборные), он наверняка и думать не мог,
насколько комфортные условия совсем
скоро сложатся у него для работы.
Нынешнее
место Дмитрия Сергеевича - розовая мечта
для каждого российского спеца из числа
временно безработных и объединенных
под знаменем организации имени Михаила
Гершковича, который сам временно
пребывает под следствием имени РФС.
Ибо
недавно громко вышедший из этой
организации Курбан Бердыев, в почетном
одиночестве взирая на поле из застекленной
ложи, в которой он выкупил все билеты
на несколько лет вперед, - не иначе как
в долг под гарантии губернатора, - в тот
момент, когда происходящее внизу
перестает его устраивать, набирает
телефон тренера Кафанова: «Виталик, ты
скажи там Димке, что они закрыли, негодяи,
правую ногу Калача - и надо срочно смещать
акценты». Один звонок - и Полоза начинают
кормить уже с другого направления.
Вы,
возможно, удивитесь, но у меня есть номер
мобильника Виталия Кафанова, Только
вот в последнее время я остерегаюсь ему
звонить. А ну как Бекиечу что-то
судьбоносное в голову мудрую придет -
а я тут линию займу?! Вот так и не
общаемся...
А вот номера Игоря Гамулы у меня, увы, нет. А тренеру юношей «Ростова» был просто жизненно необходим «звонок друга», когда за несколько часов до матча главных команд его ребятня горела голландцам 0:6. И это для ростовских пацанов еще не самый нехороший был результат.
Игорь Васильевич, балагур и острослов, каких редко где сыскать, сидел на лавочке тихо и в тряпочку молчал. А что и кому говорить прикажете, когда из шести голов два забивают свои в свои? И не дурацки-непредсказуемыми рикошетами, а совершенно осознанными кивками головой. Только у них, в Голландиях, так по чужим воротам лупить учат, а у нас вот, от безысходности, - по своим.
Но еще страшнее было ощущение, что встретились бегун и пешеход в каком-то неправильном состязании на общую дистанцию. За что такая разница?
А вот летом занесло меня в Латвию на европейский семинар детских тренеров. Один из них, как раз голландец, Дирк Йенс, до того и в Россию успел заехать. И с легким налетом ужаса мне рассказал, как и почему у нас тут все не так, как нужно, устроено. И ведь не в последних «академиях» человек стажировался.
-
Ребята ваши, - Дирк втолковывал, - пешком
по тренировке ходят - а так нельзя! Потому
что занятие любое - и это обязон!!! - должно
заканчиваться двухсторонкой на
максимальной нагрузке!
Высокий
пульс - так это у них называется. Чтобы
дети, в данном случае —
интернационально-голландские, с детства
знали, что их дальше ждет.
Или - не ждет. Как наших...
Матч
Ростов (мол) - ПСВ (мол) - 0:6 (0:4)
Голы
Риго 7 (0:1). Риго 11 (0:2 - пен.). Дэнилс 22 (0:3). Сухомлинов 30 (0:4 - автогол). Скамакка 49 (0:5). Свиридов 60 (0:6 - автогол).
Судья:
Лаша Силагава (Грузия)
Место и дата
28 сентября 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция