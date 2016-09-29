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Звонок друга. Сергей Микулик о резерве «Ростова»

Сергей Микулик
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Звонок друга. Сергей Микулик о резерве «Ростова»
Источник: ФК «Ростов»

Обозреватель Sovsport.ru - о хитром устройстве взрослого и недоустройстве юношеского «Ростова».

Когда Дмитрий Кириченко решил поступить на ускоренные курсы Высшей школы тренеров (а такие набираются раз в несколько лет для футболистов, проведших не менее десяти лет в чемпионатах определенных стран и поигравших за национальные сборные), он наверняка и думать не мог, насколько комфортные условия совсем скоро сложатся у него для работы.

Нынешнее место Дмитрия Сергеевича - розовая мечта для каждого российского спеца из числа временно безработных и объединенных под знаменем организации имени Михаила Гершковича, который сам временно пребывает под следствием имени РФС.

Ибо недавно громко вышедший из этой организации Курбан Бердыев, в почетном одиночестве взирая на поле из застекленной ложи, в которой он выкупил все билеты на несколько лет вперед, - не иначе как в долг под гарантии губернатора, - в тот момент, когда происходящее внизу перестает его устраивать, набирает телефон тренера Кафанова: «Виталик, ты скажи там Димке, что они закрыли, негодяи, правую ногу Калача - и надо срочно смещать акценты». Один звонок - и Полоза начинают кормить уже с другого направления.

Вы, возможно, удивитесь, но у меня есть номер мобильника Виталия Кафанова, Только вот в последнее время я остерегаюсь ему звонить. А ну как Бекиечу что-то судьбоносное в голову мудрую придет - а я тут линию займу?! Вот так и не общаемся...

А вот номера Игоря Гамулы у меня, увы, нет. А тренеру юношей «Ростова» был просто жизненно необходим «звонок друга», когда за несколько часов до матча главных команд его ребятня горела голландцам 0:6. И это для ростовских пацанов еще не самый нехороший был результат.

Игорь Васильевич, балагур и острослов, каких редко где сыскать, сидел на лавочке тихо и в тряпочку молчал. А что и кому говорить прикажете, когда из шести голов два забивают свои в свои? И не дурацки-непредсказуемыми рикошетами, а совершенно осознанными кивками головой. Только у них, в Голландиях, так по чужим воротам лупить учат, а у нас вот, от безысходности, - по своим.

Но еще страшнее было ощущение, что встретились бегун и пешеход в каком-то неправильном состязании на общую дистанцию. За что такая разница?

А вот летом занесло меня в Латвию на европейский семинар детских тренеров. Один из них, как раз голландец, Дирк Йенс, до того и в Россию успел заехать. И с легким налетом ужаса мне рассказал, как и почему у нас тут все не так, как нужно, устроено. И ведь не в последних «академиях» человек стажировался.

- Ребята ваши, - Дирк втолковывал, - пешком по тренировке ходят - а так нельзя! Потому что занятие любое - и это обязон!!! - должно заканчиваться двухсторонкой на максимальной нагрузке!

Высокий пульс - так это у них называется. Чтобы дети, в данном случае — интернационально-голландские, с детства знали, что их дальше ждет.

Или - не ждет. Как наших...

Матч

Ростов (мол) - ПСВ (мол) - 0:6 (0:4)

Голы

Риго 7 (0:1). Риго 11 (0:2 - пен.). Дэнилс 22 (0:3). Сухомлинов 30 (0:4 - автогол). Скамакка 49 (0:5). Свиридов 60 (0:6 - автогол).

Судья:

Лаша Силагава (Грузия)

Место и дата

28 сентября 14:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

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