Звонок друга. Сергей Микулик о резерве «Ростова»

Обозреватель Sovsport.ru - о хитром устройстве взрослого и недоустройстве юношеского «Ростова».



Когда Дмитрий Кириченко решил поступить на ускоренные курсы Высшей школы тренеров (а такие набираются раз в несколько лет для футболистов, проведших не менее десяти лет в чемпионатах определенных стран и поигравших за национальные сборные), он наверняка и думать не мог, насколько комфортные условия совсем скоро сложатся у него для работы.



Нынешнее место Дмитрия Сергеевича - розовая мечта для каждого российского спеца из числа временно безработных и объединенных под знаменем организации имени Михаила Гершковича, который сам временно пребывает под следствием имени РФС.



Ибо недавно громко вышедший из этой организации Курбан Бердыев, в почетном одиночестве взирая на поле из застекленной ложи, в которой он выкупил все билеты на несколько лет вперед, - не иначе как в долг под гарантии губернатора, - в тот момент, когда происходящее внизу перестает его устраивать, набирает телефон тренера Кафанова: «Виталик, ты скажи там Димке, что они закрыли, негодяи, правую ногу Калача - и надо срочно смещать акценты». Один звонок - и Полоза начинают кормить уже с другого направления.



Вы, возможно, удивитесь, но у меня есть номер мобильника Виталия Кафанова, Только вот в последнее время я остерегаюсь ему звонить. А ну как Бекиечу что-то судьбоносное в голову мудрую придет - а я тут линию займу?! Вот так и не общаемся...



А вот номера Игоря Гамулы у меня, увы, нет. А тренеру юношей «Ростова» был просто жизненно необходим «звонок друга», когда за несколько часов до матча главных команд его ребятня горела голландцам 0:6. И это для ростовских пацанов еще не самый нехороший был результат.

Игорь Васильевич, балагур и острослов, каких редко где сыскать, сидел на лавочке тихо и в тряпочку молчал. А что и кому говорить прикажете, когда из шести голов два забивают свои в свои? И не дурацки-непредсказуемыми рикошетами, а совершенно осознанными кивками головой. Только у них, в Голландиях, так по чужим воротам лупить учат, а у нас вот, от безысходности, - по своим.

Но еще страшнее было ощущение, что встретились бегун и пешеход в каком-то неправильном состязании на общую дистанцию. За что такая разница?

А вот летом занесло меня в Латвию на европейский семинар детских тренеров. Один из них, как раз голландец, Дирк Йенс, до того и в Россию успел заехать. И с легким налетом ужаса мне рассказал, как и почему у нас тут все не так, как нужно, устроено. И ведь не в последних «академиях» человек стажировался.

- Ребята ваши, - Дирк втолковывал, - пешком по тренировке ходят - а так нельзя! Потому что занятие любое - и это обязон!!! - должно заканчиваться двухсторонкой на максимальной нагрузке!



Высокий пульс - так это у них называется. Чтобы дети, в данном случае — интернационально-голландские, с детства знали, что их дальше ждет.



Или - не ждет. Как наших...