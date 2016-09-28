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Аутсайдер, спасай Россию!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Бобровский
Сергей БобровскийИсточник: Reuters

Любопытный парадокс наблюдается в КХЛ. Получается, что максимальный и наиболее успешный вклад в нашу сборную сделала… «Кузня».

Вот смотрел сегодня очередной неудачный поединок новокузнецкой команды. На этот раз сибиряки проиграли «Трактору» - 1:2. Потерпели уже 13-е поражение в этом сезоне. И это при всего двух победах. Занимают, как обычно, последнее место в чемпионате…

И, казалось бы, напрашивается решение – да гнать записного аутсайдера из лиги! Не нужны нам такие слабаки.

Но я не люблю очевидных решений. Вот не нравятся мне они все тут.

Поэтому посмотрел внимательно состав «Металлурга». И скажу честно – мне он понравился! Больше того, он просто уникален.

Во-первых, ни одного легионера. Вообще. В каком еще клубе КХЛ такое увидишь?

Во-вторых, сразу десяти игрокам в составе – не более 20 лет. Да и большая часть остальных юниорами были совсем недавно.

Прямо невольное продолжение эксперимента Прохорова – с запуском молодежной команды во взрослую лигу. Вот только собраны в «Кузне» не сильнейшие наши юниоры. А просто местные воспитанники.

Ну и к чему ты все это нам рассказываешь? Спросите вы меня…

Так я о сборной. О том, что главная задача (и лиги в том числе) готовить для национальной команды классных игроков.

Так ведь?

А кто у нас в последнее время лучший игрок сборной? Кто был половиной полкоманды на Кубке мира, на чемпионатах мира. Кому сборная обязана (и серьезно обязана) своими в общем-то неплохими в целом результатами?

Вратарю Сергею Бобровскому. Бывшему игроку «Кузни». Воспитаннику новокузнецкого хоккея.

И можно, конечно, рукой махнуть на этот факт. И сказать: «Да ладно… Что у нас кроме Бобровского прям вратарей больше нету? Тут как раз порядок. Вон молодые ребята подросли. Тот же Илья Сорокин из ЦСКА…»

Действительно, Бобровскому – 28, а Сорокину – 21. И Илья уже тоже призер чемпионата мира в Москве.

Но только ап! А кто нынешний армеец Сорокин в прошлом?

Бывший игрок «Кузни» и «Кузнецких медведей». Воспитанник новокузнецкого хоккея.

Но может в «Металлурге» только вратари могут расти? Уж им то там практики точно хватает…

Нет. Вот на последнем молодежном чемпионате мира за сборную России-20 выступал 18-летний форвард Кирилл Капризов. Сейчас ему 19. И, конечно, он уже не игрок «Кузни». Летом перебрался в Уфу, в «Салават Юлаев». И я рад за талантливого нападающего. Потому что Игорь Захаркин таких игроков любит, подход к ним находит. За будущее Кирилла в «Салавате» я спокоен. И надеюсь, что скоро мы начнем его замечать не только в молодежной сборной, но и во взрослой.

Кстати, «Кузня» получила за этот трансфер 80 миллионов рублей. Это самая большая сумма за переход игрока в истории клуба.

А мы будем помнить, что в прошлом Кирилл…

Правильно. Бывший игрок «Кузни» и «Кузнецких медведей». Воспитанник новокузнецкого хоккея.

Чудеса!

Выходит, записной аутсайдер, у которого даже на одного завалящего легионера денег нет, кует главные кадры для нашей сборной. Причем, на самые ответственные позиции.

Так какие клубы нам в КХЛ нужнее?

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