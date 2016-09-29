10 бесплатных видеоуроков по гимнастике. Лучшие уроки по гимнастике дома

Самостоятельно освоить гимнастику для похудения, дыхательную гимнастику и даже гимнастику для лица можно с помощью бесплатных видеоуроков. Sovsport.ru отобрал самые лучшие и понятные из них.

Гимнастика для похудения

Бесплатный видеоурок гимнастики для похудения в домашних условиях. 15-минутный круговой комплекс из упражнений, которые сможет выполнить даже начинающий: прыжки, планки, отжимания. Выполнять этот комплекс гимнастики для похудения нужно ежедневно – так эффект по сжиганию жира будет максимальный.





Гимнастика для живота

Бесплатное видео гимнастики для живота, рассчитанное на «чайников». Скручивания, боковые скручивания, велосипедик, планки – 10 упражнений, которые нужно выполнять в строгой последовательности. Кроме коврика, гимнастика не требует дополнительного оборудования: этот комплекс можно выполнять в домашних условиях. Уже через 2-3 недели ежедневных занятий жира на животе и боках станет меньше, обещают авторы этого комплекса. Гимнастика для живота предлагает два уровня – для новичков и продвинутых спортсменов.





Гимнастика для шеи

Напряжением и спазмом шейных мышц страдают до 90% населения земли. Причины этому: стрессы, работа, отсутствие физической активности. Напряженные мышцы шеи сдавливают сосуды и нервы, а от этого ухудшается кровоток головного мозга, возникают головные боли, появляется эффект «тяжелой головы».

Этот бесплатный видеоурок гимнастики для шеи нужно выполнять 2-3 раз в неделю (при необходимости – чаще). Выполнение комплекса снимет спазм с шейных мышц, а заодно - сделает голову ясной и способной думать.





Дыхательная гимнастика

В основе этого бесплатного урока дыхательной гимнастики лежит метод вакуумного втягивания живота. Глубокое дыхание и обогащение крови кислородом в сочетании с несложными физическими упражнениями позволит сжигать жировые клетки быстрее, чем при обычной гимнастике.

Видео дыхательной гимнастики избавит от целлюлита и жировых отложений, активизирует обменные процессы и работу внутренних органов. Выполнять дыхательную гимнастику следует ежедневно по утрам, натощак (или через два часа после еды). Перед упражнениями можно выпить стакан воды.

Гимнастика для пробуждения

Бесплатный видеоурок гимнастики для утреннего пробуждения. Сам комплекс займет чуть более 4-х минут, выполнять гимнастику можно в домашних условиях. Основа комплекса – круговые движения головой, руками, ногами и корпусом, которые наполнят мышцы кровью, приведут в тонус суставы и связки и прогонят сонливость.





Гимнастика для ног

Привести в форму бедра и ягодицы позволит этот 8-минутный комплекс гимнастики для ног в домашних условиях. Основные упражнения этой гимнастики – приседания, обычный и с широкой постановкой ног, бег на месте, разведения ног лежа. Выполнять комплекс нужно

Гимнастика для спины



Бесплатное видео гимнастики для спины поможет снять тяжесть с позвоночника и избавиться от неприятных ощущений в пояснице. Кроме того, этот комплекс – отличная профилактика сутулости, остеохондроза, возникновения грыж. В основе лежат всего три упражнения: наклоны в стороны, скрутки лежа и «кошачьи» выгибания спины. Эти же движения используют профессиональные спортсмены при восстановлении после травмах спины. Заниматься по видеоуроку гимнастики для спины можно дома.





Гимнастика для лица

Комплекс омолаживающей гимнастики для лица поможет оттянуть появление морщин, сделает незаметнее уже существующие морщины и избавит от кругов под глазами. Бесплатный видеоурок можно выполнять дома самостоятельно. Важно соблюдать последовательность упражнений и выполнять их ежедневно





Гимнастика для глаз

Этот видеоурок гимнастики для глаз займет 15-20 минут. Он снимет усталость и раздражение глаз после компьютера в конце рабочего дня. Или – если вы выполняете комплекс утром – подготовит глаза к предстоящей работе.





Гимнастика для рук

Это видео поможет подтянуть обвисшие руки и придать отчетливость трицепсу. В основе этого бесплатного урока лежат такие упражнение как планка, разводки и распрямление рук. Комплекс подойдет для выполнения в домашних условиях, но вам понадобятся небольшие гантели – 1,5-2 кг



