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«Видели реакцию Кузнецова, когда он забил Канаде?»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Кузнецов (в центре)
Евгений Кузнецов (в центре)Источник: Reuters

Легендарный нападающий сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров подвел краткие итоги Кубка мира по хоккею.

«РОССИЯ СЫГРАЛА НА СВОЕМ УРОВНЕ»

- Итоги Кубка мира для сборной России печальны…
- Скажем так, наша команда сыграла в свою силу, показала все, на что она способна по подбору игроков и по уровню своей готовности на данный момент.

- Все ждали, что наши суперзвезды, наконец, прибавят к самым важным матчам, но не прибавили. Были не готовы к турниру?
- На звезд надейся, а сам не плошай.

- Панарин – Щипачев – Дадонов. На это звено тоже большие надежды возлагали. Но у Панарина игра совсем не пошла, Знарок стал его пробовать в других звеньях - тот же результат. Тоже не готов оказался?
- Все сборные, и мы тоже заложники, этого регламента, который канадцы придумали: отправлять заявку за три с лишним месяца до начала турнира. Тем более, этот период приходится на межсезонье. А жизнь-то за это время меняется.

- То есть, если б надо было подавать заявку хотя бы за неделю, посмотрел бы Знарок на условного Панарина и отправил бы его отдыхать?
- Да там не только про Панарина речь могла идти. У тренера был бы совсем другой выбор, возможность для маневра.

- Про полуфинал с Канадой хочется спросить. Когда Кузнецов забил вторую, может быть, сразу же нужно было взять тайм-аут, сбить темп. Там до перерыва оставалось чуть больше двух минут. Может, и дотянули бы. Не было здесь ошибки Знарка?
- Дело не в тайм-ауте. Вы посмотрите на реакцию Кузнецова, когда он вторую забил.

- А что с реакцией? Показал какие-то крылья, радость была…
- Нет, вы внимательно запись пересмотрите и обратите внимание на его реакцию прямо сразу после забитой шайбы. Была определенная растерянность, сами испугались того, что забили. Но это мое мнение.

«РЕБЯТА ИЗ ЦСКА ПРИВЫКЛИ К СОВРЕМЕННОМУ ХОККЕЮ»

- Но, что можно отметить положительного – хорошую игру ребят из ЦСКА. Телегин бросался под шайбу, отдавал, забивал. Зайцев признан лучшим защитником турнира в нашей сборной…
- Я могу объяснить причину. Они привыкли в ЦСКА к такому тренировочному процессу, к такой игре. Это и есть современный подход к хоккею.

- Может, тренера армейцев Дмитрия Квартальнова пора к сборной привлекать?
- Это не мой вопрос, это вопрос к руководству федерации, и, в первую очередь, к Знарку. Но нас в ЦСКА устраивает, что Квартальнов сосредоточен на работе в клубе. Он должен отработать свой контракт до конца.

- Уныние какое-то после Кубка мира. Такое впечатление, что Олимпиаду нам еще долго не выиграть, если, конечно, НХЛ будет туда отпускать всех сильнейших.
- Ну, зачем же так сразу расписываться в своей немощности? Готовиться надо, не Боги горшки обжигают.

- Но теперь, спустя годы, кажется, что в сборной СССР как раз Боги и играли. Причем во всех четырех звеньях.
- Так, надо комплектовать команду.

- Из кого?
- Ну, это вы зря, говорите, материал для этого в России есть.

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