«Видели реакцию Кузнецова, когда он забил Канаде?»
Легендарный нападающий сборной СССР и ЦСКА Владимир Петров подвел краткие итоги Кубка мира по хоккею.
«РОССИЯ СЫГРАЛА НА СВОЕМ УРОВНЕ»
- Итоги
Кубка мира для сборной России печальны…
- Скажем так, наша команда сыграла в свою силу, показала все, на что она способна по подбору игроков и по уровню своей готовности на данный момент.
- Все
ждали, что наши суперзвезды, наконец,
прибавят к самым важным матчам, но не
прибавили. Были не готовы к турниру?
- На звезд надейся, а сам не плошай.
-
Панарин – Щипачев – Дадонов. На это
звено тоже большие надежды возлагали.
Но у Панарина игра совсем не пошла,
Знарок стал его пробовать в других
звеньях - тот же результат. Тоже не готов
оказался?
- Все сборные, и мы тоже заложники, этого регламента, который канадцы придумали: отправлять заявку за три с лишним месяца до начала турнира. Тем более, этот период приходится на межсезонье. А жизнь-то за это время меняется.
- То
есть, если б надо было подавать заявку
хотя бы за неделю, посмотрел бы Знарок
на условного Панарина и отправил бы его
отдыхать?
- Да там не только про Панарина речь могла идти. У тренера был бы совсем другой выбор, возможность для маневра.
- Про
полуфинал с Канадой хочется спросить.
Когда Кузнецов забил вторую, может быть,
сразу же нужно было взять тайм-аут, сбить
темп. Там до перерыва оставалось чуть
больше двух минут. Может, и дотянули бы.
Не было здесь ошибки Знарка?
- Дело не в тайм-ауте. Вы посмотрите на реакцию Кузнецова, когда он вторую забил.
- А что
с реакцией? Показал какие-то крылья,
радость была…
- Нет, вы внимательно запись пересмотрите и обратите внимание на его реакцию прямо сразу после забитой шайбы. Была определенная растерянность, сами испугались того, что забили. Но это мое мнение.
«РЕБЯТА ИЗ ЦСКА ПРИВЫКЛИ К СОВРЕМЕННОМУ ХОККЕЮ»
- Но,
что можно отметить положительного –
хорошую игру ребят из ЦСКА. Телегин
бросался под шайбу, отдавал, забивал.
Зайцев признан лучшим защитником турнира
в нашей сборной…
- Я могу объяснить причину. Они привыкли в ЦСКА к такому тренировочному процессу, к такой игре. Это и есть современный подход к хоккею.
- Может,
тренера армейцев Дмитрия Квартальнова
пора к сборной привлекать?
- Это не мой вопрос, это вопрос к руководству федерации, и, в первую очередь, к Знарку. Но нас в ЦСКА устраивает, что Квартальнов сосредоточен на работе в клубе. Он должен отработать свой контракт до конца.
- Уныние
какое-то после Кубка мира. Такое
впечатление, что Олимпиаду нам еще долго
не выиграть, если, конечно, НХЛ будет
туда отпускать всех сильнейших.
- Ну, зачем же так сразу расписываться в своей немощности? Готовиться надо, не Боги горшки обжигают.
- Но
теперь, спустя годы, кажется, что в
сборной СССР как раз Боги и играли.
Причем во всех четырех звеньях.
- Так, надо комплектовать команду.
- Из
кого?
- Ну, это вы зря, говорите, материал для этого в России есть.