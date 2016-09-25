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Ведран Чорлука: Ситуация в «Локо»? в «Тоттенхэме» было хуже

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Ведран Чорлука
Ведран ЧорлукаИсточник: Sovsport.ru

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о ситуации в клубе накануне субботнего матча с тульским «Арсеналом» и признался

- Как серия неудач влияет на команду?
- Атмосфера в команде, конечно, не очень хорошая, но понимаем, что нужно делать. Чувствуем давление, нужно набирать очки. Постараемся в субботу выиграть.

- Вы человек опытный, наверняка не в первый раз попадали в подобные ситуации. Что делать нужно?
- Да было и хуже. Когда пришел в «Тоттенхэм», мы за первые восемь туров набрали два очка. А команда потратила на трансферы 100 миллионов евро. Все были просто в шоке: как команда с такими талантами не может ничего выиграть? Нужно успокоиться, поработать, понять свои ошибки. Нет трагедии, что проиграли три матча подряд.

- Вы считаете, что за зону еврокубков еще можно побороться?
- Конечно! Сезон еще не потерян. Если будет удачная серия, через четыре-пять туров все может измениться. Сказать, что сезон потерян? Тогда пусть дубль дальше играет.

- Руководство много говорит о ставке на воспитанников. Кто бы мог вас подменять на позиции?
- Мне очень нравится Лапшов. Он спокойный. Думаю, должен быть чуть-чуть агрессивней. Но он умный игрок. Если сам захочет, вырастет в хорошего защитника. И через пару лет будет играть за первую команду. А если будет мягким, не будет работать на сто процентов, то ничего не получится. Но, повторюсь, мне игра Лапшова очень нравится.

- Подсказываете ему?
- Да, он слушает, хотя сейчас не должен – я играю плохо, - смеется Чорлука. - Но говорим много.

- В матче с «Уфой» вы в концовке сыграли на позиции нападающего. Готовы и дальше так подключаться?
- То было решение по ситуации. Надеюсь, это не станет традицией. У нас есть нападающие, которые должны забивать.

- Но они пока не забивают.
- Проблемы есть. Не забили в трех-четырех матчах, на страшно. Вместе выйдем из этой ситуации.


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