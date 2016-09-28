«Радулов – отличный игрок. Но главное – то, что у него между ушей»

Корреспондент Sovsport.ru публикует вторую часть интервью с известным североамериканским инсайдером и журналистом Эллиотом Фридманом.

- Мистер Фридман – то, что ваш коллега Дон Черри сказал о российском тренерском штабе, отозвалось в России...

- Дон - это Дон. И это его метод комментировать происходящее. Он говорит то, что думает.



- «Лаузи» в переводе на русский звучит весьма оскорбительно. «Паршивый коучинг»!

- Неважно, как это переводится. В конце концов тренерские штабы других стран с этим согласны. Дон, может быть, высказался слишком резко. Но это то, что считают люди. К примеру, в одном эпизоде против шведов, когда вбрасывание было в российской зоне, на лед выпустили звено Шипачева только потому, что это была его очередь. Шведы держали шайбу в зоне около минуты.



- Сможет ли Майк Бэбкок вырастить в «Торонто» нового Никласа Лидстрема из Никиты Зайцева?

- Я бы никого не сравнивал с Лидстремом. Это неправильно. Могу рассказать следующее: как-то в прошлом году мне удалось выяснить, что Зайцев готов подписать договор с «Торонто». Я перепроверил это и объявил в своем твиттере.



На следующий день «Кленовые листья» играли домашний матч, и во время утренней раскатки Майк Бэбкок, увидев меня, спросил: «Насколько это достоверная информация?»

Я ответил, что ей можно верить. Тогда Бэбкок сказал: «Отлично, он - хороший игрок». Я уверен, что Зайцев сможет нам помочь».

Я сомневаюсь, что этот защитник станет новым Никласом Лидстремом. Хотя посмотрите, как хорошо он себя проявил на этом турнире. Очевидно, что российский штаб его ценит. В «Торонто» очень довольны таким приобретением.

- Деликатная для вас тема – Александр Радулов. Вы первым объявили в твиттере, что он улетел на переговоры в Нью-Йорк. И это была правда. Вы первым написали, что Радулов никому не нужен, и теперь он перейдет в «Салават Юлаев» - это уже была неправда.

- Вы же знаете, в нашей профессии иногда происходят странные вещи. То, что может быть правдивым вчера, завтра будет лишено всякого смысла. Я получил информацию из очень надежного источника, который цитировал Радулова. И я утверждаю, что источник достоверный. Получилось, что информация, которую я опубликовал, оказалась недостоверно. И я беру на себя за это ответственность.



Еще один пример – мы думали, что Вадим Шипачев приедет играть в НХЛ. Но он не приехал. Соботка – еще один пример. Происходят разные события, меняются обстоятельства. Я видел доказательства, говорящие в пользу того, что Радулов приедет. Единственное, что я могу добавить – я не учел информацию о финансовой ситуации отдельного клуба.

- То, что «Салават Юлаев» не потянет Радулова по деньгам?

- Это моя ошибка. В свое оправдание могу сказать, что в КХЛ иногда происходят непредсказуемые события.



- Вы думаете, Александр Радулов сильно поможет «Монреалю»?

- Радулов - отличный игрок. Но главное – то, что у него между ушей. Если там все будет хорошо, он найдет свое место в команде.



