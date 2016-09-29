Боль «Ниццы», радость житницы. Как «Краснодар» забил пять мячей французам

Во втором матче группового турнира Лиги Европы «Краснодар» мощно переиграл лидера чемпионата Франции.

СЕКРЕТНОЕ ЛИЦО

В день матча у отеля, где остановилась Ницца, возник ажиотаж. Около полусотни болельщиков ждали появления Марио Балотелли. Часть других игроков отправилась на прогулку по Краснодару, вселив в фанатов веру увидеть итальянца.

Но главная звезда осталась в номере. Итальянец – лицо «Ниццы», чего в команде не скрывают. Только вот само лицо себя скрыло, - не помогли даже уговоры сотрудников клуба. Зато Балотелли подогрел интерес к себе в инстаграме, где он предстал в образе джинна из золотой лампы. Позерство — естественная для Марио среда обитания. Но Краснодар для этих целей показался итальянцу мелковатым, - он предпочитает мировой масштаб.

В двух играх за «Ниццу» Балотели забил 4 мяча, резко воспарив в глазах французских болельщиков. Страшноватая статистика для «Краснодара»? Пожалуй. Однако у хозяев есть свой Балотелли — Смолов, мужчина с непростой судьбой, бурной молодостью и переосмысленной карьерой. Только вот у Федора 8 мячей в 8 матчах чемпионата. Эй, Марио-о!! Наш-то покруче будет!

Кстати, Смолов тоже не против явить себя народу: перед встречей с «Ниццей» россиянин позировал фотографам модного журнала, показывая будущим читателям «козу».

ПАНОРАМНО И РЕЗУЛЬТАТИВНО

Примерно так все и началось. «Ницца» на первых минутах показалась осмысленней. Узор ее игры не самый французский, сюжеты курортная команда вышивает скорей среднеевропейские, - в хорошем смысле. Вроде как думают люди на поле. И пытаются придуманное материализовать. Получается не все, но вот идти на первом месте в чемпионате Франции — пожалуйста. Страшно предположить, что же тогда не получается?

Удивительное дело: букмекеры, ребята жесткие, ни разу не щедрые, имея на руках все расклады, наделили «Краснодар» почти трехкратным преимуществом в победных для него линиях. Словно «Мордовия» какая приехала на «Кубань», ей-богу. Знали что-то? Чуяли? И что именно? Что лидер французский для не лидера российского — порожняк?

Букмекеры оказались правы. Не насчет порожняка — насчет линий. Профессиональный они все-таки народ. Почти как «Краснодар» в четверговой своей поре. И не как «Ницца».

Поначалу едва не забил Смолов. Удар был нанесен его головой после дальней передачи. Именно такие Игорь Шалимов обещал перед игрой из игры «Краснодара» исключить. Не успел, видать. И хорошо. Потому что при том футболе, которым фонтанировал «Краснодар» в матче с «Ниццей», дальность передач глубоко по барабану. Пусть хоть вратарь Крицюк голевые раздает, лишь бы все дымилось столь же панорамно. И результативно, да!

ТРАВМА И РАЗГРОМ

Газон, кстати, о котором грустилось до игры, не выглядел совсем уж кошмарным. Но он им стал. Для «Ниццы». И в какой-то мере для Смолова. Забив, а как же без этого, форвард сборной России попросил медицинскую помощь, а вскоре и замену. Судя по жестам Федора, болело у него в ноге нешуточно. Сибирского ему здоровья. Но шансы ростовчанина Дмитрия Полоза получить вызов в сборную, похоже, подросли.

Со вторым мячом российской житницы в ворота «Ниццы» подсобил Данте. Тот самый добрый человек, что и немцам помог покрошить в капусту бразильцев в полуфинале чемпионата мира-2014. Махнул мимо мяча, Жоаозиньо подхватил, убежал, не простил. И хотя Балотелли с мрачным, как у киллера, лицом вскоре разницу подсократил — инстанграм ждет новых подвигов! - счастливые сценарии для гостей закончились.

«Краснодар» забивал на любой вкус и кошелек даже без Смолова. Чуть-чуть ошибался, но творил неизмеримо краше. Жоазиньо, кажется, обрел форму двухлетней давности. У Ари очередной ренессанс. У всех остальных — драйв и везуха. У Игоря Шалимова — прекрасный тренерский отрезок.