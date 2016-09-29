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Семин выпустит Лоськова и споет с Тарасовым

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Семин выпустит Лоськова и споет с Тарасовым
Источник: Sovsport.ru

Игроки, тренеры и руководители «Локомотива» встретились с болельщиками. Главный тренер команды Юрий Семин анонсирвоал 400-й матч Дмитрия Лоськова и сольный проект с Дмитрием Тарасовым.

В Москве холодно, а матчей до перерыва еще много. Возможно, поэтому президента «Локо» Ильи Геркуса первым делом постоянный посетитель семейного сектора спросил, когда на трибунах стадионе будет тепло.

- Прорабатываем разные варианты обогрева. Постараемся это сделать в течение двух сезонов, - сказал Геркус. А про реконструкцию арены ответил так: «На нее требуются годы. Но, конечно, не столько времени, как стадиону на Крестовском».

К Юрию Семину простирали руки: «За вами, Юрий Павлович, хоть в ФНЛ, хоть во вторую лигу!». Но хоть у «Локо» и три поражения подряд в премьер-лиге, до такого вряд ли дойдет.

- Дмитрий, вы проводить свой прощальный матч когда будете? – спросили Лоськова.

- Не время сейчас о прощании думать, - ответила легенда. - Вот поправим дела в турнирной таблице...

- Поправим дела – и заявим Дмитрия, он еще сыграет свой 400-й матч, - бодро продолжает Семин.

Актер, болельщик «Локо» Сергей Светлаков приехать на встречу не смог, но задал два видеовопроса. Светлаков первым делом спросил «какой красной жидкостью Александр Самедов запивал шашлыки за день до матча с «Уфой».

- Алкоголь не употребляю. Пил томатный сок, - серьезно ответил Самедов.

У Дмитрия Тарасова Сергей узнал, готов ли тот заняться сольной рэп-карьерой, пока залечивает травму и сделать клип вместе с Семиным.

- Прохожу восстановление, времени на рэп нет, - признался полузащитник. - Но если Юрий Павлович не против, я бы с ним песню записал.

- Готов! – тут же отрапортовал тренер.

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