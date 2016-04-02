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Остановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезона

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Юлия Липницкая. Фото Михаила Шарова
Юлия Липницкая. Фото Михаила ШароваИсточник: Sovsport.ru

Чемпионка олимпийского командного турнира 2014 года Юлия Липницкая лидирует после короткой программы на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии. Хотя первый блин сезона чуть не вышел комом по независящим от нее причинам.

Мемориал Ондрея Непелы, который проходит в столице Словакии Братиславе, относится к соревнованиям, которые сами не знают, зачем существуют. Можно было бы сказать, что для людей, но вот беда – народ на эти соревнования не ходит. Пара сотен затерявшихся на трибунах зрителей только подчеркивают тот кризис, в который нынче окунулось европейское фигурное катание. Увы, потуги Международного союза конькобежцев (ИСУ) вдохнуть жизнь в проводимые на территории Старого Света турниры начала сезона с помощью их объединения в серию «Челленджер» не удались. Те традиционные соревнования, на которые народ более-менее и так ходил – например, в немецком Оберстдорфе и пригороде Хельсинки Эспоо – они живут неплохо. А остальные именно что существуют.

Впрочем, спортсменам смысл участвовать в таком турнире как Мемориал Непелы найти можно. Обкатать новые программы. Выгулять новые костюмы. Наконец, заработать очки в рейтинг ИСУ – от положения в нем зависит выгодная жеребьевка на крупнейших стартах сезона. Именно с этими целями российские фигуристы выбрали максимальные квоты, по три участника, в трех видах программы из четырех – женском и мужском одиночном, а также парном катании.

Начался Мемориал Ондрея Непелы с соревнований женщин, в которых Россию представляют чемпионка олимпийского командного турнира Юлия Липницкая, вице-чемпионка мира среди юниоров 2016 года Мария Сотскова и вице-чемпионка мира-2012 среди взрослых Алена Леонова. Больше из относительно приличных фигуристок на этот турнир не заявился никто, поэтому если в пятницу три наши девушки займут весь пьедестал, ни сюрприза, ни признака величия российского женского одиночного катания в этом не будет. Самое интересное – в каком порядке они на этом пьедестале встанут.

Что ж, после короткой программы интрига остается. Первой из россиянок на лед вышла Липницкая – и только приготовилась встать в стартовую позу, как внезапно заиграла ее музыка. Не понимая что происходит, фигуристка, что называется, «вступила в такт», но рефери, к счастью, быстро дал свисток, обозначив техническую ошибку. Музыку остановили, после небольшой паузы Юля начала прокат заново, и он вышел неидеальным – на двух прыжковых элементах судьи обнаружили недокруты. Поэтому и сумма баллов вышла относительно невысокой. Но учитывая обстоятельства - могло быть и хуже.

Однако две другие наши участницы воспользоваться шансом захватить лидерство не смогли. Сотскова, заметно прибавившая нынешним летом в росте, каталась тяжеловато и допустила серьезную помарку в каскаде. А Леонова, здорово начав программу, упала с флипа – и после окончания проката постепенно становящимся, увы, привычным жестом досады хлопнула себя рукой по голове. В итоге Мария на промежуточном втором месте, Алена на четвертом - но шансов на победу ни та, ни другая не потеряли. Если, конечно, Липницкая не продемонстрирует, что вернула себе потерянное два года назад умение исполнять произвольную программу чисто и с полным набором сложных элементов.

Завершали вечер первого дня турнира состязания спортивных пар в короткой программе. Здесь россияне тоже, скорее всего, займут весь пьедестал. Главные фавориты – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, они лидируют, даже несмотря на две помарки, благодаря мощному и легкому прокату. Юко Кавагути и Александр Смирнов идут вторыми, хотя помарок в их выступлении не было – но зато была заметная осторожность. Без ошибок откатались и Наталья Забияко с Александром Энбертом – и сохранили шансы побороться за победу с двумя другими российскими парами. 

Статистика

Мемориал Ондрея Непелы. Братислава (Словакия)

После короткой программы

Женщины

1. Юлия Липницкая (Россия) – 63,16

2. Мария Сотскова (Россия) – 61,58

3. Цзи Хьюн Бьюн (Южная Корея) – 57,76

4. Алена Леонова (Россия) – 56,84

Спортивные пары

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 69,06

2. Юко Кавагути/Александр Смирнов (Россия) – 68,56

3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 67,04


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