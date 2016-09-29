Кошмар «Алкмара». Как «Зенит» выиграл в Лиге Европы
«Зенит» на своем поле разгромил команду из Голландии и, думается, после этой победы решил вопрос с выходом из группы.
ЛИГА ЕВРОПЫ ПРОТИВ МЕТРО
Второй раз за полтора года в Санкт-Петербурге проблема: домашний еврокубковый матч начинается в 22:05. Это значит, что финальный свисток прозвучит примерно за пять минут до полуночи. Как в такое время попасть домой? Вопрос. Таксисты наверняка озолотятся, ведь многие, скорее всего, обратятся именно к ним.
Суть в том, что общественным транспортом уехать с «Петровского» непросто. Ближайшая станция метро «Спортивная» всегда после матчей закрыта в целях безопасности – тут никаких исключений. До «Чкаловской» от стадиона идти минут 10-15, то есть там можно оказаться примерно в 0:10 – это если футбол до конца смотреть. Станция закрывается на вход в 0:24, небольшой запас есть. Но ситуация для тех, кто решил посмотреть на АЗ вживую, напряженная.
В апреле 2015-го, перед четвертьфиналом Лиги Европы против «Севильи», ситуация была схожей. Тогда вопрос решили на уровне городских властей: продлили работу метро, потратили 6 миллионов рублей. В том случае было специальное поручение губернатора, и метрополитен, поначалу не собиравшийся ничего менять, все-таки вынужден был подчиниться.
Ответ на вопрос, почему и сейчас не поступить так же, подсказывает логика. И дело не в том, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, по слухам, вот-вот уйдет с поста. Просто тогда был ответный матч стадии плей-офф – то есть существовала вероятность дополнительного времени и серии пенальти. Сейчас – всего лишь игра группового турнира, все точно закончится через 90 с небольшим минут, и никакого риска.
БЕЗЛИМИТНЫЕ ЛЕГИОНЕРЫ
В общем, временные лимиты у болельщиков после матча жесткие. Зато никакого лимита на легионеров нет у главного тренера «Зенита». И Мирча Луческу этим пользуется. Против «Маккаби» он уложился в привычную схему «6+5». А вот с «Алкмаром» выставил только четверых россиян и вернул в основу Ломбертса. К слову, за сутки до игры на пресс-конференци
Но привычный уже вариант с Кришито в центре обороны и Жирковым на левом краю и не был возможен: россиянин не тренировался в общей группе. Выход Ломбертса – в какой-то степени вынужденный.
В воротах появился Лодыгин. Михаил Кержаков – в запасе. После матча с «Маккаби» голкиперы «Зенита» играют поочередно. Причем Кержаков – в чемпионате, Лодыгин – в кубковых турнирах.
А вот в составе «Алкмара» сразу восемь голландцев и всего три легионера. Один из них – бельгиец Вюйтенс. То есть тоже практически свой, такой же носитель фламандской культуры. И это не что-то из ряда вон выходящее. В игре чемпионата Голландии с «Гоу Эхед Иглз» в минувшие выходные в основе также было восемь местных. У соперника, идущего в подвале таблицы – девять. Такие вот реалии.
ВОЛНА «ЗЕНИТА»
Правда, самым активным поначалу у «Зенита» был как раз россиянин –Смольников. Защитник без устали носился по своему правому флангу, постоянно поддерживая атаку – простреливал, навешивал, комбинировал с партнерами. Первый опасный удар в матче нанес тоже он – мяч пролетел рядом со штангой.
Год назад Смольников был безоговорочно лучшим правым защитником РФПЛ. Всерьез рассматривалась возможность его возможного отъезда в Европу. «Зенит», подписывая с футболистом новый контракт, внес в соглашение пункт о солидных отступных. Но случилась обидная и неприятная травма паха. В декабре Смольников перенес в Англии операцию, долго восстанавливался и набирал форму. Из-за этого просто чудовищно сыграл на Евро-2016, который, как казалось, должен был стать его турниром. Но сейчас все больше напоминает себя прежнего. Вот и пенальти заработал во втором тайме, сначала на рывке догнав мяч после паса Шатова, а потом обыграв защитника.
Правда, первый гол в ворота «Алкмара» пришел с противоположного
У «Алкмара» был шанс вернуться в игру после ошибки Ломбертса, который зачем-то бросился в подкат, когда можно было совершенно спокойно продолжать преследовать соперника. Дос Сантос выбежал один на один с Лодыгиным, но пробил мимо – слишком долго думал и, похоже, так и не смог принять решение.
Попади он, и все, возможно, могло бы пойти иначе. Как любит говоритьЛеонид Слуцкий, такой момент есть в каждом матче. Но дос Сантос промахнулся, а «Зенит», окончательно успокоившись, поймал свою волну. А когда «Зенит» ловит свою волну, для соперников калибра «Алкмара» это обычно заканчивается плохо. У «Анжи» в воскресенье были сумасшедший настрой, поддержка своего стадиона, вратарь на сумасшедшем кураже и капля везения. У голландцев не было ничего из этого.
Шесть очков, девять забитых голов после двух матчей – пожалуй, вопрос о выходе из группы уже не стоит. Задача выиграть во всех встречах кажется куда более интересной и актуальной.
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин
Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей
Предупреждения:
Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90
Судья:
Хавьер Эстрада (Испания)
Место и дата
29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция