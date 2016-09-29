Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСибирь0 : 3Металлург
ХоккейЦСКА1 : 2 БАмур
ФутболКраснодар5 : 2Ницца
ФутболАтлетик1 : 0Рапид Вена
ФутболМанчестер Юнайтед1 : 0Заря
ХоккейСпартак3 : 0Автомобилист
ХоккейСКА3 : 0Куньлунь
ФутболЗенит5 : 0Алкмар
ФутболФенербахче1 : 0Фейеноорд
ФутболРома4 : 0Астра
ХоккейЕвропа- : -Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия

Кошмар «Алкмара». Как «Зенит» выиграл в Лиге Европы

Андрей Васильев, Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаИсточник: ФК «Зенит»

«Зенит» на своем поле разгромил команду из Голландии и, думается, после этой победы решил вопрос с выходом из группы.

ЛИГА ЕВРОПЫ ПРОТИВ МЕТРО

Второй раз за полтора года в Санкт-Петербурге проблема: домашний еврокубковый матч начинается в 22:05. Это значит, что финальный свисток прозвучит примерно за пять минут до полуночи. Как в такое время попасть домой? Вопрос. Таксисты наверняка озолотятся, ведь многие, скорее всего, обратятся именно к ним.

Суть в том, что общественным транспортом уехать с «Петровского» непросто. Ближайшая станция метро «Спортивная» всегда после матчей закрыта в целях безопасности – тут никаких исключений. До «Чкаловской» от стадиона идти минут 10-15, то есть там можно оказаться примерно в 0:10 – это если футбол до конца смотреть. Станция закрывается на вход в 0:24, небольшой запас есть. Но ситуация для тех, кто решил посмотреть на АЗ вживую, напряженная.

В апреле 2015-го, перед четвертьфиналом Лиги Европы против «Севильи», ситуация была схожей. Тогда вопрос решили на уровне городских властей: продлили работу метро, потратили 6 миллионов рублей. В том случае было специальное поручение губернатора, и метрополитен, поначалу не собиравшийся ничего менять, все-таки вынужден был подчиниться.

Ответ на вопрос, почему и сейчас не поступить так же, подсказывает логика. И дело не в том, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, по слухам, вот-вот уйдет с поста. Просто тогда был ответный матч стадии плей-офф – то есть существовала вероятность дополнительного времени и серии пенальти. Сейчас – всего лишь игра группового турнира, все точно закончится через 90 с небольшим минут, и никакого риска.

Голосование: Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата России-2016/17?

БЕЗЛИМИТНЫЕ ЛЕГИОНЕРЫ

В общем, временные лимиты у болельщиков после матча жесткие. Зато никакого лимита на легионеров нет у главного тренера «Зенита». И Мирча Луческу этим пользуется. Против «Маккаби» он уложился в привычную схему «6+5». А вот с «Алкмаром» выставил только четверых россиян и вернул в основу Ломбертса. К слову, за сутки до игры на пресс-конференцию вместе с румыном пришел именно он. Могло показаться, что только из-за знания голландского. Но нет, с прессой общался игрок основного состава.

Но привычный уже вариант с Кришито в центре обороны и Жирковым на левом краю и не был возможен: россиянин не тренировался в общей группе. Выход Ломбертса – в какой-то степени вынужденный.

В воротах появился Лодыгин. Михаил Кержаков – в запасе. После матча с «Маккаби» голкиперы «Зенита» играют поочередно. Причем Кержаков – в чемпионате, Лодыгин – в кубковых турнирах.

А вот в составе «Алкмара» сразу восемь голландцев и всего три легионера. Один из них – бельгиец Вюйтенс. То есть тоже практически свой, такой же носитель фламандской культуры. И это не что-то из ряда вон выходящее. В игре чемпионата Голландии с «Гоу Эхед Иглз» в минувшие выходные в основе также было восемь местных. У соперника, идущего в подвале таблицы – девять. Такие вот реалии.

Голосование: Как завершится матч «Зенит» - «Спартак»?

ВОЛНА «ЗЕНИТА»

Правда, самым активным поначалу у «Зенита» был как раз россиянин –Смольников. Защитник без устали носился по своему правому флангу, постоянно поддерживая атаку – простреливал, навешивал, комбинировал с партнерами. Первый опасный удар в матче нанес тоже он – мяч пролетел рядом со штангой.

Год назад Смольников был безоговорочно лучшим правым защитником РФПЛ. Всерьез рассматривалась возможность его возможного отъезда в Европу. «Зенит», подписывая с футболистом новый контракт, внес в соглашение пункт о солидных отступных. Но случилась обидная и неприятная травма паха. В декабре Смольников перенес в Англии операцию, долго восстанавливался и набирал форму. Из-за этого просто чудовищно сыграл на Евро-2016, который, как казалось, должен был стать его турниром. Но сейчас все больше напоминает себя прежнего. Вот и пенальти заработал во втором тайме, сначала на рывке догнав мяч после паса Шатова, а потом обыграв защитника.

Правда, первый гол в ворота «Алкмара» пришел с противоположного, левого края. Нехитрая комбинация, увенчавшаяся прострелом Кришито, почему-то вогнала в ступор оборону гостей, которые всем скопом стянулись на край к итальянцу. Кокорин остался один на противоположном углу штрафной и совершенно спокойно пробил в дальний угол в противоход вратарю.

У «Алкмара» был шанс вернуться в игру после ошибки Ломбертса, который зачем-то бросился в подкат, когда можно было совершенно спокойно продолжать преследовать соперника. Дос Сантос выбежал один на один с Лодыгиным, но пробил мимо – слишком долго думал и, похоже, так и не смог принять решение.

Попади он, и все, возможно, могло бы пойти иначе. Как любит говоритьЛеонид Слуцкий, такой момент есть в каждом матче. Но дос Сантос промахнулся, а «Зенит», окончательно успокоившись, поймал свою волну. А когда «Зенит» ловит свою волну, для соперников калибра «Алкмара» это обычно заканчивается плохо. У «Анжи» в воскресенье были сумасшедший настрой, поддержка своего стадиона, вратарь на сумасшедшем кураже и капля везения. У голландцев не было ничего из этого.

Шесть очков, девять забитых голов после двух матчей – пожалуй, вопрос о выходе из группы уже не стоит. Задача выиграть во всех встречах кажется куда более интересной и актуальной.

Матч

Зенит - Алкмар - 5:0 (1:0)

Голы

Кокорин 26 (1:0). Жулиано 49 (2:0). Кокорин 58 (3:0). Кришито 66 (4:0 - пен.). Шатов 80 (5:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Нету, Ломбертс, Кришито, Смольников, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Дзюба (Шатов, 63), Кокорин

Алкмар: Роше, Влаар (Риенстра, 57), Люккассен, Хапс, ван Эйден, Вуйтенс, Соуза (Бель Хассани, 74), ван Оверем, Вегорст (Сьютенс, 27), Льюис, Фрайдей

Предупреждения:

Нету, 11; Хави Гарсия, 22 - Вуйтенс, 79; Льюис, 90

Судья:

Хавьер Эстрада (Испания)

Место и дата

29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Убегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентовУбегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентовРоссия продолжает увеличивать отрыв от седьмого места рейтинга и приближается к пятому.«Алкмар» снова пропустил пять мячейКрупная победа «Зенита» над голландским «Алкмаром» в матче группового турнира Лиги Европы – 5:0, повторение рекордной победы российской команды в противостоянии Россия (СССР) – Нидерланды.Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФАСегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Ниццу» (5:2), а «Зенит» разгромил на выезде «АЗ Алкмар» (5:0).Главный тренер АЗ: Мы были хорошо готовы, но у нас с «Зенитом» очень большая разница в классеГлавный тренер АЗ Джон Ван ден Бром поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (0:5).Николас Ломбертс: Думали, что против АЗ нам будет сложнееЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).«Краснодар» – итальянский, «Зенит» – коллективный». Выводы Евгения Ловчева«Краснодар» – итальянский, «Зенит» – коллективный». Выводы Евгения ЛовчеваОбозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о матчах «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы.Златан Ибрагимович: Согласен, «Манчестер Юнайтед» мог сыграть с «Зарей» лучшеАвтор единственного гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы Златан Ибрагимович дал комментарий после окончания встречи.Мирча Луческу: В матче с АЗ у Лодыгина было мало работы. Скорее всего, он сыграет со «Спартаком»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).«Зенит» и «Краснодар» – самые результативные клубы Лиги ЕвропыСегодня в матчах 2-го группового раунда Лиги Европы «Краснодар» разгромил французскую «Ниццу» – 5:2, а «Зенит» – голландский «АЗ Алкмар» – 5:0.Лига Европы. «Краснодар» обыграл «Ниццу», «Зенит» разгромил «Алкмар» и другие матчиРезультаты матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.Экс-игрок «Спартака» Эменике принес победу «Фенербахче» в Лиге ЕвропыТурецкий «Фенербахче» на своем поле обыграл «Фейеноорд» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.«Рома» разгромила «Астру», забив четыре безответных мячаВ рамках второго тура группового раунда Лиги Европы «Рома» на своем стадионе разгромила румынскую «Астру» со счетом 4:0.Гол Ибрагимовича помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Зарю» в Лиге ЕвропыГол Ибрагимовича помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Зарю» в Лиге ЕвропыФутболисты «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы обыграли украинскую «Зарю».Дубль Кокорина помог «Зениту» разгромить АЗ в Лиге ЕвропыДубль Кокорина помог «Зениту» разгромить АЗ в Лиге ЕвропыВ матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» дома обыграл АЗ со счетом 5:0.«Дандолк» обыграл «Маккаби» и уступает только «Зениту»Футболисты ирландского «Дандолка» на своем поле в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы обыграли тель-авивский «Маккаби» со счетом 1:0.«Краснодар» повторил достижение «Спартака»Победа «Краснодара» над французской «Ниццей» в матче группового турнира Лиги Европы – 5:2, стала не только крупной, но и по-своему исторической. Всего лишь второй раз в истории отечественная команда забивает пять мячей в ворота французской в еврокубках.Вячеслав Подберезкин: Четвертый гол «Краснодара» убил «Ниццу»Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин после победы над «Ниццей» (5:2) на групповом этапе Лиги Европы назвал ключевой момент матча.Паулу Фонсека: «Шахтер» одержал красивую победу над «Брагой»Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Брагой» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.Жоаозиньо: Победила команда, а не яПолузащитник «Краснодара» россиянин Рамос Жоаозиньо после победы над «Ниццей» (5:2) в групповом этапе Лиги Европы назвал главные факторы успеха.Игорь Шалимов: Измайлов еще не готовГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о победе над «Ниццей» (5:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Алкмар
Алкмаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение