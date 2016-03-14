Без Фьюри и Кличко. За какими боями следить в октябре

Британец Тайсон Фьюри отменил запланированный на октябрь бой с украинцем Владимиром Кличко из-за депрессии. Таким образом, в этом месяце внимание придется сосредоточить на менее значимых событиях.

Sovsport.ru рассказывает о десяти поединках месяца, которые могут скрасить октябрь.

Джозеф Паркер (Австралия) – Александр Димитренко (Украина)

Джозеф Паркер (Австралия) – Александр Димитренко (Украина)

Место: Манукау, Новая Зеландия

Дата: 1 октября

Статус: рейтинговый бой в тяжелом весе

Рекорд Паркера: 20-0, 17 KO

Рекорд Димитренко: 38-2, 24 KO

Место в рейтинге Boxrec: 8-е и 49-е соответственно

Интрига: Какое-то время Джозеф Паркер производил впечатление будущей звезды, но поединок с Карлосом Такамом показал, что нокаутирующая серия австралийца была лишь следствием слабой оппозиции. Такама он так не потряс, да и выдохся к концу боя. Александр Димитренко в свою очередь подавал надежды в предыдущие годы, но потерпел поражения от неплохих, но не самых выдающихся Эдди Чемберса и Кубрата Пулева. Теперь у украинца очередная проверка проспектом, которую он, скорее всего, не пройдет.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10

Юрген Бремер (Германия) – Натан Клеверли (Великобритания)

Место: Нойбранденбург, Германия

Дата: 1 октября

Статус: Бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Рекорд Бремера: 48-2, 35 KO

Рекорд Клеверли: 29-3, 15 KO

Место в рейтинге Boxrec: 6-е и 11-е соответственно

Интрига: Еще недавно говорилось, что Юрген Бремер – обязательный претендент на титул WBA, который принадлежит Сергею Ковалеву. Немцу было известно, что россиянин уже подписал контракт ан бой с Андре Уордом, поэтому настаивать на своем поединке с ним не стал. Скорее, он сам боялся лишиться статуса «регулярного» чемпиона мира. Против Ковалева шансов у него немного. С Натаном Клеверли же небольшое преимущество будет у немца. Бремер уже много лет держит уровень статусного боксера, а Клеверли после поражения от Ковалева в 2013 году получил, возможно, последний шанс вернуть титул, хотя бы «регулярный».

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10

Джермалл Чарло (США) – Джулиан Уильямс (США)

Жермалл Чарло (США) – Джулиан Уильямс (США)





Место: США

Дата: 1 октября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в 1-м среднем весе (до 69,9 кг)

Рекорд Чарло: 24-0, 18 KO

Рекорд Уильямса: 22-0-1, 14 KO

Место в рейтинге Boxrec: 7-е и 11-е соответственно

Интрига: Телеканал Showtime успешно ведет братьев Чарло по карьерной лестнице вверх. Проблема в том, что за пределами этого телеканала о них никто не слышал и понятия не представляет возможности братьев. Уж настолько тщательно выбираются соперники, что интриги в их поединках не бывает. Джулиан Уильямс своими предыдущими боями оставил неплохое впечатление, но вряд ли Чарло ему по зубам.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10

Лиам Уолш (Великобритания) – Андрей Климов (Россия)

Андрей Климов (Россия)

Место: Лондон, Англия

Дата: 13 октября

Статус: Рейтинговый бой во 2-м полулегком весе (58.9 кг)

Рекорд Уолша: 20-0, 14 KO

Рекорд Климова: 19-2, 9 KO

Место в рейтинге Boxrec: 37-е и без места в рейтинге соответственно

Интрига: Первое поражение Климов потерпел от Теренса Кроуфорда. Стыдится тут нечего. Кроуфорд – один из лучших боксеров мира. С ним побоялся встретиться даже Мэнни Пакьяо. А вот поражение в одну калитку от пуэрториканца Хосе Педрасы летом прошлого года было весьма обидным. Климов более года не выходил на ринг. И сейчас будет выполнять роль проверки для проспекта.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 3 из 10

Дэниел Гил (Австралия) – Ренольд Куинлан (Австралия)

Дэниел Гил (Австралия) – Ренольд Куинлан (Австралия)

Место: Лонсестон, Австралия

Дата: 14 октября

Статус: Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)

Рекорд Гила: 31-4, 16 KO

Рекорд Куинлана: 10-1, 6 КО

Место в рейтинге Boxrec: без рейтинга и 52-е место соответственно

Интрига: Дэниел Гил проиграл три последних боя из пяти. И уже стало понятно, что на прежний уровень не вернется. Неудивительно, что очередной поединок он проведет у себя на родине. Да еще и соотечественником. Удивляет другое. Боксерам дали право разыграть титул, пусть и по версии IBO. Шансов на победу у Гила намного больше, но это тот случай, когда можно ждать сюрприза.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10

Ноэль Гевор (Германия) – Мирко Ларгетти (Италия)

Ноэль Гевор (Германия)





Место: Гамбург, Германия

Дата: 14 октября

Статус: Бой за титул интернационального чемпиона по версии WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Рекорд: 21-0, 10 KO

Рекорд: 24-2, 16 KO

Место в рейтинге Boxrec: 22-е и 51-е соответственно

Интрига: Типичный немец, этнический армянин Ноэль Гевор проведет очередной проходной бой. Его промоутеры не считают, что тот готов для чего серьезного. У итальянца Ларгетти были два серьезных соперника – Марко Хук и Микки Нельсен. Обоим он проиграл. Шансов в бою с Гевором у него немного, а сам Гевор рискует повторить судьбу Дениса Бойцова, который так и не раскрыл свой потенциал из-за слабой оппозиции.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 4 из 10

Эркан Тепер (Германия) – Кристиан Хаммер (Германия)

Эркан Тепер (Германия)

Место: Гамбург, Германия

Дата: 15 октября

Статус: Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

Рекорд Тепера: 16-0, 10 KO

Рекорд Хаммера: 19-4, 11 KO

Место в рейтинге Boxrec: 9-е и 27-е соответственно

Интрига: Лучшее, что может предложить немецкий тяжелый вес – бой турка и румына. Эркан Тепер проведет свой второй поединок после дисквалификации. Он провалил допинг-тест после боя с британцем Дэвидом Прайсом. И когда-нибудь он должен дойти до чемпионского боя, где скорее всего потерпит поражения. Хаммера, который может похвастаться тем, что продержался 8 раундов с Тайсоном Фьюри, он, конечно, пройдет.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10

Тони Белью (Великобритания) – Бенджамин Флорес (США)

Тони Белью (Великобритания)

Место: Ливерпуль, Англия

Дата: 15 октября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг)

Рекорд Белью: 27-2-1, 17 KO

Рекорд Флореса: 32-2-1, 20 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 37-е соответственно

Интрига: Из-за многочисленных травм Григория Дрозда титулом WBC завладел Тони Белью, который совсем недавно исполнил главную отрицательную роль в фильме «Наследие Рокки». Британец с ходу отказался от поединка с россиянином, а WBC предоставили ему добровольную защиту. Среди кандидатов были Кшиштоф Влодарчик и Майрис Бриедис, но Белью выбрал самый простой вариант. Шансов у Флореса нет. Случится чудо, если он продержится дольше Илунги Макабу, которого хватило на три раунда с Белью.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10

Майрис Бриедис (Латвия) – Саймон Лаллили (Великобритания)

Майрис Бриедис (Латвия)

Место: Ливерпуль, Англия

Дата: 15 октября

Статус: Рейтинговый бой в первом тяжелом весе

Рекорд Бриедиса: 20-0, 17 KO

Рекорд Лаллили: 9-0, 2 KO

Место в рейтинге Boxrec: 2-е и 130-е соответственно

Интрига: Латыш Майрис Бриедис за последний год сделал себе серьезное имя. Он нокаутировал тяжеловеса Мануэля Чарра и Оланреваджу Дуродолу, который ранее разобрался Дмитрием Кудряшовым. Бриедис, как показал пример Александра Усика, к чемпионскому бою готов. Но из-за отсутствия хорошего промоутера пока вынужден проявлять свою силу на задворках.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10

Крис Юбэнк, мл. (Великобритания) – Томми Лэнгфорд (Великобритания)

Крис Юбэнк, мл. (Великобритания)

Место: Кардифф, Уэльс

Дата: 22 октября

Статус: Бой за титул чемпиона Британии в среднем весе (до 72,6 кг)

Рекорд: 23-1, 18 KO

Рекорд: 17-0, 6 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 18-е соответственно

Интрига: Крис Юбэнк запомнился этим летом тем, что громко «лаял» на Геннадия Головкина, но по мере продвижения переговоров выдвигал все более неприемлемые условия. В результате казах выбрал себе другого соперника, а Юбэнк-младший нашел соперника достойного себе. Отец боксера понимает, что его сын далеко не чемпионского пошиба и просто набивает ему цену. В бою с Лэнгфордом мы сможем оценить, как же Юбэнк-младший планировал побеждать Головкина.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10

Давид Лемье (Канада) – Кристиан Риос (Аргентина)

Давид Лемье (Канада)

Место: Монреаль, Канада

Дата: 22 октября

Статус: Рейтинговый бой в среднем весе

Рекорд Лемье: 35-3, 32 KO

Рекорд Риоса: 21-7-3, 6 KO

Место в рейтинге Boxrec: 4-е и 50-е соответственно

Интрига: После поражения от Головкина канадец Давид Лемье провел один поединок, но далеко не с самым сильным соперником. И его новый оппонент лишь замыкает пятый десяток рейтинга средневесов. Видимо, Головкин вытряс всю уверенность из североамериканца. Но Давид еще способен выйти на чемпионский уровень.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10

Билли Джо Сондерс (Великобритания) –

Билли Джо Сондерс (Великобритания)

Место: Манчестер, Англия

Дата: 29 октября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг)

Рекорд Сондерса: 23-0, 12 KO

Рекорд:

Место в рейтинге Boxrec: 5-е

Интрига: После победы Геннадия Головкина над Келлом Бруком, Сондерс ради приличия прокричал, что готов в любое время и в любом месте провести бой с кем угодно. Кем угодно, конечно, оказался не Головкин. Дата боя Сондерса уже известна. Известно и место. Непонятно только кто соперник. Но можно быть уверенным, что за такой короткий срок никто из первой десятки на поединок с британцем не согласится.

Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: –