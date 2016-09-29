«Краснодар» – итальянский, «Зенит» – коллективный». Выводы Евгения Ловчева

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о матчах «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы.



О победе «Краснодара» над «Ниццей»

- В «Краснодаре» видна рука тренера. Не хочу сравнивать с Кононовым, но видно, как меняется игра команды с Шалимовым. «Краснодар» уходит от игры на удержание мяча, раскачивания соперника. В последних матчах соперники «Краснодара» больше владели мячом. И для меня это удивительно. Знаю, что после проходов по флангам Шалимов просит игроков не просто стрелять в штрафную, а умно подавать.

Когда в этом матче с «Ниццей» намечался равный футбол, Шалимов сделал правильные замены. Вот тренерское чутье. Он ускорил игру. Сказывается то, что главный тренер «Краснодара» играл в Италии, где команды славятся четкой игрой в обороне и быстрой атакой. Вот и с Шалимовым команда так действует.

То, что он исполняющий обязанности – не самое главное сейчас. Важно, что теперь Шалимов чувствует себя, как главный. Это видно по тому, как он подсказывает, ведет себя.

Что касается «Ниццы», увидел, что Балотелли недоволен партнерами. Они его лидером не считают, хотя в последних матчах нападающий четыре мяча забил, в этот раз отличился. Есть у них недопонимание.

О победе «Зенита» над «Алкмаром» (5:0)

Теперь об игре «Зенита». В последнее время мы много восхищались голландским футболом, подготовкой футболистов… Но в последнее время российские команды постоянно обыгрывают голландцев, успешно играют с ними. Вот «Зенит» победил, «Ростов» прошел «Аякс». Все это говорит о том, что мы в клубном футболе голландцев обошли.

У «Зенита» теперь коллективный футбол преобладает. Важной фигурой в этой команде Луческу стал Жулиано. Он объединил ее. Этого механизма не хватало в часах марки «Зенит».

Команда ловит кайф от коллективного футбола. Но при этом «Зенит» надо прогревать, как машину. Так было с «Маккаби», когда завелись только после 75-й минуты. Потом с «Рубином», с «Алкмаром» тоже не сразу заиграли. В перерыве с игроками хорошо работает Луческу.

Что касается Кокорина, да, он забил дважды и набирает форму. Только сомневаюсь, что она будет в итоге соответствовать таланту, который был у этого игрока.