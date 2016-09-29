Убегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентов
Россия продолжает увеличивать отрыв от седьмого места рейтинга и приближается к пятому.
Еще одна удачная еврокубковая неделя. Если в Лиге чемпионов очки даются с трудом, и их, прямо скажем, мало, то в Лиге Европы, такое ощущение, наши на голову сильнее своих соперников. Даже лидер чемпионата Франции – страны, с которой мы боремся в таблице коэффициентов УЕФА, – получает разгром на нашем юге.
Россия пополнила свой очковый багаж на пять очков. По два принесли «Краснодар» (победа над французской «Ниццей» – 5:2) и «Зенит» (победа над голландским «АЗ Алкмаром» – 5:0). Еще одно очко заработал «Ростов» (ничья с голландским ПСВ – 2:2). И только ЦСКА разочаровал.
Может быть, главного тренеру армейцев стоит сменить риторику? А то все слышим о «космосе», об «одном из лучших клубов мира» (и это о «Тоттенхэме» со всеми его кадровыми потерями), о «нефутбольной стране»; слышим и другие – непечатные – слова о сборной. Это что, психологическая работа такая? Оно и видно…
В пересчете на коэффициент (все набранные очки делятся на количество стартовавших клубов) Россия увеличила свой рейтинг на 1.000 балла.
Наши конкуренты выступили хуже. Франция набрала четыре очка (победа ПСЖ и ничьи «Сент-Этьена» и «Монако»), то есть 0.667 балла. А Португалия провалилась – два очка (победа «Спортинга»), что в пересчете на коэффициент составляет 0.333 балла.
Таким образом, благодаря удачному выступлению Россия увеличила отрыв от Португалии на три очка и отыграла у Франции одно. Теперь Португалии, чтобы вернуть себе шестую строчку рейтинга, надо набрать на десять очков (пять побед) больше россиян. А Россия, в свою очередь, находится чуть более чем в трех очках (две победы, если округлить) от пятого места.
В символическом рейтинге текущего сезона пока без изменений: мы – шестые, позади Дании, Испании, Англии, Австрии и Хорватии.
В клубном рейтинге «Зенит» сохраняет 15-е место, а ЦСКА – 50-е. Ощутимого прогресса добились «Краснодар» – плюс 10 позиций (с 76 на 66) и «Ростов» – плюс 11 (с 119 на 108). А «Спартак» потерял одну строчку, опустившись с 97 места на 98.
Таблица коэффициентов УЕФА
|
Страна
|
Результат сезона-2016/17
|
Коэффициент
|
Клубы (осталось/старто
|
1. Испания
|
5.428
|
90.284
|
7/7
|
2. Германия
|
4.714
|
69.641
|
6/7
|
3. Англия
|
5.214
|
66.248
|
6/7
|
4. Италия
|
4.416
|
63.498
|
6/6
|
5. Франция
|
4.750
|
46.999
|
5/6
|
6. Россия
|
5.000
|
46.332
|
4/5
|
7. Португалия
|
3.416
|
44.665
|
4/6
|
8. Украина
|
2.700
|
39.833
|
3/5
|
9. Бельгия
|
4.700
|
34.600
|
5/5
|
10. Турция
|
4.100
|
33.600
|
4/5
Примечание. Данная таблица определяет представительств