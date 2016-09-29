Убегаем от Португалии и догоняем Францию! Обзор таблицы коэффициентов

Россия продолжает увеличивать отрыв от седьмого места рейтинга и приближается к пятому.

Еще одна удачная еврокубковая неделя. Если в Лиге чемпионов очки даются с трудом, и их, прямо скажем, мало, то в Лиге Европы, такое ощущение, наши на голову сильнее своих соперников. Даже лидер чемпионата Франции – страны, с которой мы боремся в таблице коэффициентов УЕФА, – получает разгром на нашем юге.

Россия пополнила свой очковый багаж на пять очков. По два принесли «Краснодар» (победа над французской «Ниццей» – 5:2) и «Зенит» (победа над голландским «АЗ Алкмаром» – 5:0). Еще одно очко заработал «Ростов» (ничья с голландским ПСВ – 2:2). И только ЦСКА разочаровал.

Может быть, главного тренеру армейцев стоит сменить риторику? А то все слышим о «космосе», об «одном из лучших клубов мира» (и это о «Тоттенхэме» со всеми его кадровыми потерями), о «нефутбольной стране»; слышим и другие – непечатные – слова о сборной. Это что, психологическая работа такая? Оно и видно…

В пересчете на коэффициент (все набранные очки делятся на количество стартовавших клубов) Россия увеличила свой рейтинг на 1.000 балла.

Наши конкуренты выступили хуже. Франция набрала четыре очка (победа ПСЖ и ничьи «Сент-Этьена» и «Монако»), то есть 0.667 балла. А Португалия провалилась – два очка (победа «Спортинга»), что в пересчете на коэффициент составляет 0.333 балла.

Таким образом, благодаря удачному выступлению Россия увеличила отрыв от Португалии на три очка и отыграла у Франции одно. Теперь Португалии, чтобы вернуть себе шестую строчку рейтинга, надо набрать на десять очков (пять побед) больше россиян. А Россия, в свою очередь, находится чуть более чем в трех очках (две победы, если округлить) от пятого места.

В символическом рейтинге текущего сезона пока без изменений: мы – шестые, позади Дании, Испании, Англии, Австрии и Хорватии.

В клубном рейтинге «Зенит» сохраняет 15-е место, а ЦСКА – 50-е. Ощутимого прогресса добились «Краснодар» – плюс 10 позиций (с 76 на 66) и «Ростов» – плюс 11 (с 119 на 108). А «Спартак» потерял одну строчку, опустившись с 97 места на 98.

Таблица коэффициентов УЕФА

Страна Результат сезона-2016/17 Коэффициент Клубы (осталось/старто вало) 1. Испания 5.428 90.284 7/7 2. Германия 4.714 69.641 6/7 3. Англия 5.214 66.248 6/7 4. Италия 4.416 63.498 6/6 5. Франция 4.750 46.999 5/6 6. Россия 5.000 46.332 4/5 7. Португалия 3.416 44.665 4/6 8. Украина 2.700 39.833 3/5 9. Бельгия 4.700 34.600 5/5 10. Турция 4.100 33.600 4/5

Примечание. Данная таблица определяет представительств о стран в еврокубках-2018/ 19. Если в нынешнем сезоне Россия финиширует на 7-8 местах, то в сезоне-2018/19 будет представлена пятью клубами (двумя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы). А если финиширует на 5-6 местах, то будет представлена шестью клубами (тремя в Лиге чемпионов, тремя в Лиге Европы).