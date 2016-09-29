«Со «Спартаком» будет сложнее». Ломбертс – о разгроме АЗ и силе красно-белых

Николас Ломбертс вышел в стартовом составе во второй раз за сезон Источник: Spb.Sovsport.ru

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс обыграл одних красно-белых 5:0, теперь он думает и о следующем сопернике в таких же цветах.

«Надеюсь, Кокорин забил два не последний раз в сезоне»

– Думали, нам будет сложнее, – признается Нико Ломбертс, который всего во второй раз за сезон сыграл в стартовом составе. Первый был неделю назад в «Тамбове». – АЗ действует на контратаках. Мы играли терпеливо, и хорошо, что в нужный момент дожали соперника.

– Схема 4-4-2 подходит «Зениту», не так ли?

– Да, АЗ отошел к своим воротам, как это делают многие команды на «Петровском». Соперник не создал много моментов, что хорошо, и результат показывает, что наша схема – хороший вариант.

– Помните, когда последний раз Кокорин забил два гола в одном матче?

– Не знаю, пожалуй, вам об этом лучше известно.

– В 2014-м.

– Я рад за него. Надеюсь, это произошло не в последний раз в этом сезоне. Он отличный игрок и сделает еще многое.

– Как себя чувствует Лука Джорджевич?

–Я не знаю. Все выглядело не очень хорошо. Он не мог ходить. Надеюсь на самое лучшее. Удивительно, что арбитр не увидел никакого фола. Хотелось бы, чтобы там все было не так плохо. Посмотрим на результаты обследования.

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«Хотелось бы нанести «Спартаку» третье поражение подряд»

– Отношения между Бельгией и Голландией всегда напряженные. Для вас было принципиально важно обыграть АЗ?

– Всегда приятно обыгрывать голландскую команду. Для меня такие матчи, наверное, более особенны, чем для других игроков. Но мне было важно показать, что я готов играть. Мои родители были на матче, у отца день рождения. Это приятный подарок для него.

– Что думаете об игре со «Спартаком»?

– Будет не так просто, как с АЗ. «Спартак» стал более качественной командой, это лидер чемпионата. Будет дерби. Спартаковцы будут быстрыми как черти. Надеюсь, мы сможем выиграть, но всегда сложно играть со «Спартаком».

– «Спартак» проиграл два матча подряд в чемпионате и Кубке России. Для красно-белых это большой удар?

– Да, они не ожидали, что проиграют эти матчи, это плохо для команды в психологическом плане. Но раненный зверь всегда опасен. Мне кажется, «Спартак» будет крайне мотивирован в матче против «Зенита».

– Можете назвать нынешний «Спартак» новой командой?

– Не видел так уж много матчей, но в начале сезона они играли очень хорошо, а потом проиграли «Уфе» и «СКА-Хабаровску». Хотелось бы, чтобы «Зенит» нанес третье поражение подряд, но трудно сказать, новый это «Спартак» или нет.

– Самое важное – остановить Квинси Промеса?

– Он один из лучших игроков. В «Спартаке» есть еще другие квалифицированные футболисты: Зе Луиш, Глушаков и многие другие. Нам надо быть готовыми целой командой, а не искать одного игрока.

– Как думаете, «Зенит» выиграет Лигу Европы?

– Почему нет? Мы попытаемся, и это наша цель. Посмотрим. Нам будет сложнее, когда выйдем в следующий раунд.

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Стин Вуйтенс: «Зенит» может выиграть Лигу Европы

Разговорчивые люди после поражения 0:5 – дело редкое. Тем ценнее слова бельгийца Стина Вуйтенса, одного из немногих легионеров в составе АЗ.

– В первом тайме мы играли правильно, но нам пришлось много обороняться, зато несколько раз удалось провести контратаки, – у Стина хватает сил даже на то, чтобы дать краткий анализ игры. – Во втором тайме мы сразу пропустили. Это тяжелое поражение.

– «Зенит» называют командой уровня Лиги чемпионов. Почувствовали это?

– Да, это квалифицированная команда. Если вспомните второй тайм, когда мы потеряли мяч, они за четыре секунды создали гол. Думаю, у «Зенита» есть качества, чтобы играть в Лиге чемпионов.

– Кто вас больше всего впечатлил из состава «Зенита»?

– Мне понравился Витсель, потому что он бельгиец, против него приятно играть. Есть и несколько других игроков, которые хорошо себя показали.

– Вы общались во время матча или, может, были знакомы с Витселем, Ломбертсом до этой игры?

– Нет-нет, мы друг друга не знали. Но я видел много их игр. И вообще очень приятно видеть бельгийцев в других командах.

– Какие российские команды лучше всего знают в Бельгии, в Голландии?

– «Зенит» – одна из самых известных. А еще «Спартак», потому что там играет голландец Промес.

– После встречи с «Зенитом» как считаете, эта команда сможет выиграть Лигу Европы?

– Думаю, они могут выиграть турнир. Особенно если ключевые матчи проведут так же, как игру с нами. Они могут пройти очень далеко. Правда, в этом сезоне в Лиге Европы много классных команд – им будет сложно. Но победа возможна.

– Вы сыграли и против «Зенита», и против «Дандолка». Ваш прогноз на очный матч зенитовцев с ирландцами.

– «Зенит» должен выиграть легко.