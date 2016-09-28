И тут Европу укусил Крысенок. Всё о победе Канады в Кубке мира (отчет)

«Кленовые листья» обыграли сборную Европы, забив победный гол в меньшинстве. А самым ценным хоккеистом турнира признан Сидни Кросби.

…Во втором периоде канадцы получили большинство. Джон Таварес на правом фланге стучал клюшкой об лед. Он ждал шайбу под бросок. И когда ее получил, то от души засадил в пустой угол.

Народ в «Эйр Канада Центр» ахнул. Как там можно было не забить? Неужели Ярослав Галак сделал чудо-сэйв? Но ведь он уже лежал пластом.

Оказалось, что Таварес попал точно в штангу. В первых пяти матчах турнира Канада забила 22 гола. Но теперь у «кленовых листьев» впереди не получалось ничего. Ноль. Зеро. Пустота.

А вот Европа уверенно вела игру.

БОБРОВСКИЙ ПОХУДЕЛ

При всех прелестях Кубка мира это была большая ошибка – делать финал до двух побед. В последнюю неделю турнира не было никакой динамики. Сборная Европы, при всем уважении, не была похожа на команду, которая способна создать интригу. Главный тренер канадцев Майк Бэбкок ругался на своих игроков, что в первом матче финала они выглядели неважно. «Трудно быть идеальным. Но мы над этим поработаем», - говорил Бэбкок, натянув кепку на глаза.

Но так получилось, что во втором матче финала сборная Канады стала еще хуже.

…Чтобы как-то привлечь интерес местной публики, защитник Брент Бернс пришел к журналистам в шапке «голубых соек» - бейсбольной команды из Торонто, за которую болеет вся Канада. А во время финала на многих экранах арены включали бейсбол и показывали, как «сойки» сражались с «Балтимором» за выход в плей-офф МЛБ.

Да что там, интерес болельщиков перебивали даже выставочные матчи НХЛ – например, за «Монреаль» играл защитник первого раунда Михаил Сергачев. Приходили интересные новости из «Колумбуса». Знаете, почему Сергей Бобровский так здорово выступал на Кубке мира? Потому что это великолепный вратарь. А еще он в межсезонье похудел до 82 кг, сбросив восемь килограммов. И эта легкость ему очень помогла.

Каждый игрок, выступавший на Кубке мира, получает отпуск в четверо суток. С побывки в «Вашингтон» вернулся капитан Александр Овечкин, который поделился мыслями: «Я думаю, если бы Кубок мира проводился в феврале во время паузы, как бывает с Олимпиадами, сборные США и Финляндии не вылетели бы так рано. Это был бы абсолютно другой турнир, чем в начале сезона, когда игроки еще не в форме».

При этом Овечкин поддержал идею Кубка мира, но заметил, что ее надо доработать. Потому что когда игроки не в форме, они больше рискуют получить травмы.

А вот Никита Кучеров ничего не сказал. Он не приехал в тренировочный лагерь «Тампы». Его агент заявил: «Раз у моего клиента нет контракта, то ему тут делать нечего». Так что «молния» может не скоро увидеть своего лучшего бомбардира прошлого сезона в регулярном чемпионате (30+37=67 очков) и в плей-офф (11+8=19).

КАК ПОБЕЖДАТЬ КАНАДУ

Ну а что финал? Никто даже не сомневался, что Канада в четверг завоюет Кубок мира и закроет турнир, отпустив всех по домам. Хотя были мысли, что тут есть коммерческий вопрос. Это ведь большие деньги – продать билеты в субботу, в двадцатитысячный «Эйр Канада Центр», сбросить со скидкой остатки сувенирной продукции.

Стоило опровергнуть скептиков, которые писали, что турнир не удался, потому что сборная Канады слишком сильна (в дословном переводе – «это слишком золотая команда»). И это вообще губит международный хоккей, потому что чехи сдают, русские топчутся на месте, словаки вообще деградировали до сборной Европы, где им дали только 25 процентов акций. И нужно бы Канаду разделить на две сборные, чтобы это не напоминало Dream Team по баскетболу, которая на Олимпиадах и чемпионатах мира всех выносит в одну калитку.

Но все это – разговоры журналистов. А как ты объяснишь хоккеистам, что им нужно сдать матч? Да это немыслимо! Просто главный тренер европейцев Ральф Крюгер грамотно построил игру против сборной Канады. Во-первых, ее удалось перебросать. Во-вторых, защитник Здено Хара в третьем периоде отлично сумел отправить шайбу в сетку.

Когда проревела сирена, у ворот Галака вспыхнула драка – кулаками махали Сидни Кросби, Патрис Бержерон, Брэд Маршан. Все лидеры первого звена канадцев. Игра у них не особо шла. Тем более Крюгер, пользуясь правом формальным хозяев и тем, что мог выпускать своих хоккеистов вторым, бросал против тройки Кросби лучшие силы – Копитара, Хару…

Это был наглядный урок для сборной России. Ральф Клюгер показывал нашему тренерскому штабу, что эту сборную Канады нельзя называть непобедимой. И вот посмотрите, как можно ее остановить.

РОКОВОЕ БОЛЬШИНСТВО

Такой муторный хоккей шел до самой концовки третьего периода. Канада была близка к своему первому поражению за 2413 дня на турнирах, где играют лучшие из лучших – последний раз «кленовые листья» уступали 21 февраля 2010 года, когда на Олимпиаде в Ванкувере проиграли США в группе (3:5).

И это обязательно бы произошло, если б капитан сборной Европы Анже Копитар не схватил удаление на 57-й минуте, когда зацепил клюшкой Кори Перри.

Один бородач (Брент Бернс) после паса Сидни Кросби бросил от синей линии, другой бородач (Джо Торнтон) закрывал обзор на пятачке, а Патрис Бержерон очень грамотно тюкнул клюшкой по летящей шайбе – 1:1.

Тут уже удаление схватил защитник Дрю Даути. Надежды на большинство особой не было, европейцы не реализовали ни одной из 16 попыток. Но Роман Йоси броском зарядил в штангу. А потом отличный сэйв пришлось делать Кэри Прайсу.

И когда уже казалось, что сборная Европы дожмет канадцев, она пропустила роковую контратаку. Джонатан Тэйвс отдал на Брэда Маршана, и этот форвард по прозвищу Крысенок (The Rat) нанес разящий бросок по воротам Галака.

1:2, гол в меньшинстве.

Сливайте воду, тушите свет. Кубок мира – у Канады. Самый ценный игрок турнира – Сидни Кросби.

Кого вы этим хотели удивить?