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«Зенит» разгромит «Спартак», ЦСКА не выиграет у «Ростова»

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Зенит» разгромит «Спартак», ЦСКА не выиграет у «Ростова»

Прогнозы на один из самых интересных туров первого круга чемпионата России.

1 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

12.00 «Томь» - «Урал»

Самый вероятный исход матча - ничья, команды любят заканчивать встречи всухую 0:0. Из трех последних встреч две закончились именно так. Победа хозяев тоже никого не удивит, но если уж из трех исходов надо выбрать один - ничья.

14.30 «Крылья Советов» – «Анжи»

Махачкалинский клуб должен выиграть, причем, скорее всего с минимальным перевесом – 1:0. Команды мало забивают – на двоих всего девять голов. «Анжи» играет в качественный футбол, стабильно набирает очки, а «Крылья» все глубже вязнут в болоте. В девятом туре обе команды продолжат заниматься каждая своим.

17.00 «Локомотив» - «Арсенал»

Удивительная пара - команды забили на двоих всего семь голов. Юрий Семин и Сергей Павлов – настоящий тренерский олдскул России – сойдутся в очном противостоянии. Думаю, «Локомотив» прорвет и он не просто выиграет, а победит крупно – 3:0. В сентябре «Локо» не забил ни одного мяча в чемпионате России, хорошо бы начать это делать в октябре.

19.30 «Терек» - «Оренбург»

Оренбуржцы приедут в Грозный играть на ничью, они умеют это делать – половину своих матчей в премьер-лиге они закончили именно так. «Тереку» будет крайне сложно забить хоть один гол. Но, думаю, хозяева с этой задачей справятся и победят.

2 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.00 «Уфа» – «Амкар»

Ничья, причем скорее всего нулевая. «Уфа» - одна из самых «противных» команд РФПЛ, сама не играет и другим не дает. Смотреть на ее футбол неинтересно. Если бы я был болельщиком «Уфы», победы над «Локомотивом» и «Спартаком» меня бы осчастливили, но я за нее не болею, поэтому и матч этот смотреть не собираюсь. Ну а если вы вдруг надумаете это делать, заранее сварите себе побольше крепкого кофе.

16.30 «Зенит» - «Спартак»

Это будет самый зрелищный матч тура. Оборона «Спартака» не справится с атакующей мощью «Зенита» вообще и Жулиано в частности. Гости пропустят три или четыре мяча, сами ответят одним либо двумя и в итоге счет будет 4:2 и что-то около того. Для тех, кто играет в букмекерских конторах, самая верная ставка - тотал больше 2,5. Можете ставить хоть всю зарплату, как говорится - легкие деньги!

19.00 «Краснодар» - «Рубин»

Интересный матч и очень жаль, что его поставили на то же самое время, что и «Ростов» - ЦСКА, придется выбирать, что именно смотреть. Думаю, преимущество будет у «Краснодара», который наконец-то раскрепостился и заиграл в тот атакующий футбол, за который мы полюбили эту команду. «Рубин» по-прежнему в кризисе и у меня к этому клубу только один вопрос - когда уволят главного тренера Хави Грасию? Видимо, нескоро - он накупил кучу игроков и теперь с этой дорогой, но бесполезной кучей надо что-то делать.

19.00 «Ростов» - ЦСКА

Ничья либо победа «Ростова». Голы армейцам даются все сложнее. На неделе они, потратив много сил, проиграли «Тоттенхэму». «Ростов» тоже играл в Лиге чемпионов, но добыл ничью и у футболистов куда больше положительных эмоций, которые, как известно, восстанавливают лучше любого отдыха. У гостей - травма Василия Березуцкого и, как следствие, проблемы в обороне, особенно в центральной зоне. В защите «Ростова» тоже есть слабое место - это Владимир Гранат, который регулярно привозит голы, но Бердыев придумает, что с ним сделать.

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