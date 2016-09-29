Сидни Кросби: Это был крутой сентябрь. А теперь я хочу на Олимпиаду! (видео)

Обозреватель Sovsport.ru после победы сборной Канады в финале послушал Сидни Кросби, который собрал все награды мира.

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Сидни Кросби – уникальный парень. За свою карьеру он выиграл молодежный и взрослый чемпионаты мира, золото Олимпиады (два), Кубок мира, Кубок Стэнли (два), «Харт Трофи» (самый ценный игрок НХЛ) и «Конн Смайт Трофи» (самый ценный в плей-офф).

Еще вчера в этом клубе состоял только один человек – Джо Сакик. И вот теперь к нему присоединился Кросби, которому всего 29 лет.

Или вот факт. Сидни набрал 10 очков и получил титул MVP Кубка мира. Всего же Канада забила 24 гола, то есть Кросби приложил клюшку к 41,7 проценту из них.

А еще Сидни выиграл 25 матчей подряд в свитере канадской сборной – очень крутая серия!

Также интересно, что Кросби в настоящий момент владеет Кубком Стэнли, Кубком мира и золотом последней Олимпиады. Если бы это были пояса как в боксе, Сид стал бы абсолютным чемпионом.

Вообще же четыре хоккеиста в этой сборной Канады выигрывали Кубок мира, Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли – Кросби, Патрис Бержерон, Джонатан Тэйвс и Кори Перри.

И больше не буду грузить вас фактами, но только Уэйн Гретцки, Бобби Орр и теперь Сидни Кросби становились самыми ценными игроками трех разных турниров – Кубка Стэнли («Конн Смайт Трофи»), чемпионата НХЛ («Харт Трофи») и Кубка Канады или мира.

Когда Гретцки говорит, что Кросби – лучший хоккеист мира, даже не сомневайтесь.

Все так и есть.

Кросби пришел на подиум вместе с партнером по тройке Брэдом Маршаном, который забил победный гол в меньшинстве.

- Сид, вы можете сравнить эту шайбу со своей, которую забросили в овертайме финала Олимпиады-2010 в Ванкувере? Что более важно?

- О чем вы спрашиваете? Мой гол более важен! – шутя воскликнул Маршан.

- Это сумасшедшее чувство, когда ты забиваешь победный гол – что сейчас, что на Олимпиаде, - сказал Кросби. – Но ради этого момента пашет вся команда, и тут нельзя брать успех только на себя.

- Что вы скажете о концовке этого драматичного матча?

- Когда мы остались в меньшинстве, то мысленно смирились, что овертайма не избежать. И в принципе это было неплохо. Но спасибо Брэду, который забросил эту важнейшую шайбу и снял все вопросы. Это было круто.

Вообще от сборной Канады всегда многого ждут. И это происходит всегда, особенно когда мы играем дома. Вот почему эта победа ценная вдвойне – мы оправдали ожидания своих болельщиков. Я горжусь нашей командой. Это был непростой, но очень приятный сентябрь.

- За какой наградой со сборной вы пойдете теперь?

- Я два раза участвовал в Олимпиадах, и это невероятный опыт. Это потрясающий хоккей. Не буду никого агитировать, скажу только за себя. Когда ты представляешь страну на международном уровне, это особенное чувство для каждого хоккеиста. Хочу верить, мы решим все вопросы, и я сыграю в Пхенчхане.