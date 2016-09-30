Красота казанская

Казань по праву считается самым спортивным городом России. Несколько крупных соревнований, в том числе и Универсиада, позволили сдать футбольные объекты чемпионата мира раньше многих. Хоть сейчас приглашай поклонников игры номер один.

ШВЕЙЦАРИЯ НА ВОЛГЕ

Наш Nissan Qashqai пережил нелегкий пробег от Самары до Татарстана. Столь разбитой дороги я не видел давно. На главной транспортной артерии между двумя крупными городами встречались воронки метрового (!) диаметра. Получив несколько серьезных ударов снизу, я всерьез стал беспокоиться о дисках и порогах. Но обошлось. Подвеска вкупе с внедорожной короткой базой спасли нас от многочасовых стояний на обочине в ожидании эвакуатора. На отверстиях с острыми краями можно оставить и литые диски и лишиться покрышек, причем сразу двух. На какой-нибудь легковушке так бы и произошло. Но Qashqai перепрыгнул, как «козлик», эти устрашающие препятствия, за что я проникся к нему еще большим уважением.

Вообще во время пути машина располагала к себе постоянной готовностью к «сюрпризам». Подвеска хоть и мягкая, но кренов не допускает. Потому на Qashqai легко совершаются резкие маневры. Вроде скучно ползешь за тягачами с прицепами, но попался карман, и я, чуть кивнув баранкой, уже на встречной полосе готовлюсь к рывку. Машина мастерски выполняет маневр и располагает к резким действиям. Причем дизель всегда под ногу. Топнул – и более 300 Нм подхватывают кроссовер как пушинку.

После приключений на дырявых дорогах у Димитровграда въезд в Республику Татарстан стал откровением – словно ты оказался на границе миров. Стоило появиться вывеске с названием Республики Татарстан, как исчезла грязь. Лесопосадки по обочинам выпрямились. А поля пошли строгими и ухоженными прямоугольниками . Кое-где встречались стелы с названиями бывших совхозов – на некоторых даже красовались красные флажки передовиков! Поселки разрослись и радовали обжитой инфраструктурой. А на окраине неизменная моторо-тракторна я станци с полевой техникой.

Но главное – это преображение дороги. Гладкий как зеркало асфальт с белыми гравийными обочинами, светоотражающими столбиками, блестящей разметкой, отбойниками на поворотах и строгим соблюдением мыслимых норм и правил создавали иллюзию попадания не в поволжский регион, а просто в какую-то Швейцарию!

Видно, что власти республики принялись за серьезное обустройство своей вотчины и добились в этом деле заметных успехов. При попадании сюда испытываешь приятное удивление. Можно расслабиться за рулем, откинуться в кресле и, наконец, включить магнитолу. Ям и рытвин мы больше не видели до границ с Чувашией.

Но насторожило другое. Почему скорость потока вдруг резко снизилась и даже лихачи на тонированных «приорах» вдруг начали проявлять законопослушание ? На трассе все держали не больше 90 км/ч, а в городах скорость падала до 70 км/ч. И ни у кого не наблюдалось желания обогнать поток фур через сплошную. Ответ один – обилие дорожных камер. Причем настроены они гораздо серьезнее московских и фиксируют минимальные нарушения. В их арсенале есть стоп-линия, обочина и пешеходы. Практически каждый поселок вооружен подобными устройствами. В итоге местные настолько с ними свыклись, что езда по правилам превратилась в рефлекс, а татарстанские лихачи перековались в законопослушных европейцев. И ведь так ездить гораздо проще, чем высматривать, не подрежет ли кто справа.

В таком ритме дизель показывал феноменальную экономичность. Ползти за фурами со скоростью 80 км/ч он спосбен на 4–5 л топлива. На одном баке дальность пробега растянулась более чем на 1000 км. Залив под крышку солярки у границ республики, можно дотянуть до Нижнего с несколькими крюками по окрестностям.

Коробка на Nissan Qashqai бесступенчатая, а именно – вариатор CVT. Инженеры придали ему новый характер. В спокойном ползучем ритме он перестает имитировать обычный автомат и высчитывает самый экономичный вариант передаточного отношения. При разгоне обороты мотора могут падать, а набор скорости осуществляется за счет шкивов. Нажал на педаль, стрелка подскочила до 3 тыс. оборотов, мотор рыкнул, а потом обороты катятся вниз, а стрелка пересекает 2,5 тыс. Зато бодрый набор скорости не прекращается. Машина сбрасывает газ, но едет еще стремительнее. В итоге перестаешь ориентироваться по громкости и оборотам двигателя. Хотя дизель в салоне почти и не слышен. Шумоизоляция в кроссовере отменная. И по комфорту он мало отличается от бензинового собрата. Вибраций так же никаких.

Благо, у коробки есть ручной режим. Можно рвануть селектор вбок, и вариатор преобразится. Трансмиссия фиксирует передаточные отношения и ведет себя, как автомат. К примеру, на третьей ступени можно выкручивать мотор до красной зоны и перебирать ступени рычагом. Это помогает, если надо резко ускориться в карманах для обгона. В мануальном режиме коробки кроссовер превращается в бодрый хэтчбек.

НОЧЬ ИСКАНИЙ

В Казань мы ввалились в общем потоке уже ночью - и тут же направились в центр. Ночная столица предстала во всей красе. Пожалуй, сегодня не найти на Волге города краше. Щепетильное отношение к историческому центру не мешает столице Татарстана быть современной. Подсветка белого казанского кремля, величественная мечеть, православные храмы, отреставрированн ые особняки превращают поволжский мегаполис в лакомый кусочек для путешественников .

Мы поднялись прямо на машине к кремлю и нашли свободную парковку. Судя по табличке, днем нужно заплатить, а вот с вечера до утра стой бесплатно сколько хочешь. Мобильный Интернет-паркинг денег не взял. И мы, оставив наш Nissan Qashqai, пошли изучать древний город.

С кремлевского холма открывается вид на противоположный берег реки Казанки. Там разместились несколько арен, в том числе и футбольная. Объекты полностью готовы и принимают спортивные мероприятия. В Казани проводились игры Универсиады. По их завершению за Поволжской академией были закреплены все великолепные спортивные сооружения.

Вернувшись к японскому другу, мы покружили по новым развязкам. Очень помогли радары по бокам. Смотреть по сторонам некогда, а перестроений требовалось много. В незнакомом городе внимание притупляется, и радары помогали избегать лишних телодвижений. Желтая лампочка в корпусах зеркал улавливается боковым зрением. Если она горит, то в соседнюю полосу лучше не лезть. Притормозил - и в зеркалах проявляется какой-нибудь турист. Казань в вечернее время оживлена.

Прежде мы никогда особенно не беспокоились насчет гостиниц. Идея была как раз в непредсказуемост и ночлега. Сейчас же мы решили найти подходящее место для ночлега в центре.

Я развернул карту навигации нашего Qashqai и в графе объекты POI выбрал гостиницы. В меню высветился целый список. Значит, сервис работает. Да здесь присутствуют именитые международные сети! Выбираю наудачу первую попавшуюся - и звоню по указанному в навигации телефону. Гудки проходят - и на другом конце отзывается милый женский голос. Попросили около 6 тысяч за двухместный номер. Дороговато! Обзваниваю других — везде накладно. Решаю позвонить в местные гостиницы. И, о чудо, нахожу одноместный номер за 900 руб. Причем адрес - буквально за углом, у кремля. Выскакиваю из машины, делаю десяток шагов - и останавливаюсь перед старинным купеческим особняком с воротами и медной табличкой о постройке купцом первой гильдии еще при царях.

Внутри недавно сделали ремонт, обложили интерьеры плиткой. Исторический антураж, конечно убили, но снаружи памятник выглядит забавно. Правда, номера без удобств и с душем в коридоре. Но для аскетов это не страшно. Служащая отеля помогла открыть ворота и я загнал наш Qashqai в старинный дворик, каких в Москве уже не сыщешь.

Ну а пафосные отели из навигационного списка стоят по соседству. Причем они пересекаются дворами с нашим купеческим особняком «Фатима». То есть у Кремля можно пожить и с размахом, и скромно, но со вкусом, насладившись живой историей.

СТАДИОН-ЭКРАН

Футбольная арена находится в нескольких километрах от кремля на берегу реки Казанки. Раньше тут были пустыри с зоной затопления. Сейчас грунт подняли и возвели стадион. Добраться туда можно или общественным транспортом или на машине, благо гигантский паркинг на 4500 мест открыт для гостей. Пересекаю мост, проезжаю по прямой с десяток перекрестков со светофорами - и открывается величественное зрелище. На горизонте мерцает экранами футбольный храм. Цветные панели встроены в стены арены и давят призывами, лозунгами, развевающимися флагами. Это один из крупнейших в мире футбольных медиафасадов HD-формата, собранный из трех плазменных стен закругленной формы. Сколько же электричества потребляет этот хамелеон?

Монтаж панелей проводился под контролем представителей FISU и FIFA. В итоге, все работы потянули на 14,4 млрд. рублей. Но гигантоманией не пахнет. Территория стадиона занимает всего 32 га. А вместимость трибун - 45 тысяч, то же что и в Самаре.

В июле здесь провели эксперимент с показом полуфинальных матчей Чемпионата Европы, а также финала. Зрителям отвели паркинг, где болеть предлагалось не выходя из машин. На инициативу откликнулось 5,6 тысяч человек, посетивших три показа.

Примечательно, что «Казань-Арена» - это еще и водный стадион. На футбольном поле собираются два временных 50-метровых бассейна. Это пригодилось во время проведения Универсиады. Вокруг них собрали даже дополнительные места для зрителей. Получился стадион в стадионе. В общем, сооружение интересное. Оно гармонично вписывается в антураж окружающего ее спального района. Завернул за ближнюю многоэтажку - и Арена вместе с ее феерией переливающихся цветов скрылась.

ПОРА В НИЖНИЙ

Но пора в путь. Чтобы выбраться из Казани и вырулить на трассу М7, потребовалось около 45 минут. Окружная дорога огибает город и за мостом выходит на шоссе М7 на Нижний Новгород. Оно петляет вокруг Волги и ее притоков. Пожалуй, здесь начинается самая красивая дорога нашего путешествия. Перепады высот создают красочные виды, а волжские заводи наполняют их колоритом.

Опять на прямых участках видны знаки 70 км/ч с изображением камер. А значит, в таком ритме поползем и дальше до Нижнего. Ехать медленно по прямой трассе всегда проблематично. Чуть отвлекся - и башмак уже прожимает педаль. Выручает круиз-контроль, который не давал машине набрать ворох штрафов. С законопослушными водителями вокруг контролировать скорость можно не ногой, а пальцами. Отсчитываешь несколько делений назад - и машина сбрасывает десяток километров в час в населенном пункте. Промахнул под мачтами со «стрелками», теребишь пальцем кнопку, и машина опять достигает 80 км/ч.

Но стоило пересечь границу республики, как все поменялась. Началась та же картина, что и в Самарской области. Пыль, раскопанные обочины, пластмассовые ограждения и реверсивные светофоры на мостах. Дорожники расширяют участками М7, создавая прогоны для колонн фур. Победить этот коллапс невозможно никакими автобанами. Здесь дело в системе. Слишком много большегрузов идет непрерывным потоком вдоль Волги по М7.