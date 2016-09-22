Шлеменко, Багаутинов, Мальдонадо, Хендерсон... 10 убойных поединков октября

Возвращение Александра Шлеменко в Bellator, очередное приключение Фабио Мальдонадо в России, серьезное испытание для Али Багаутинова в UFC. «Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых поединках октября.

Fight Nights Global 52

Дата турнира: 1 октября

Место проведения: Нижневартовск, Россия

Кто: Михаил Мохнаткин (Россия) — Фабио Мальдонадо (Бразилия)

Весовая категория: полутяжелая

Места в мировом рейтинге. Мохнаткин (91-е, бои 8 побед -1 поражение — 2 ничьи); Мальдонадо (42-е, бои 22-10)

В чем интрига?



Бразилец вновь возвращается в Россию, но не для того, чтобы провести бой-реванш против Федора Емельяненко. На этот раз против Мальдонадо будет биться перспективный россиянин Михаил Мохнаткин, для которого этот бой станет настоящим испытанием. Таких серьезных соперников у Михаила еще не было. В случае победы над бразильцем он может привлечь вниманием скаутов UFC. Несмотря на огромный опыт Фабио, фаворитом все-таки является Михаил, который, в отличие от Федора, с удовольствием переведет соперника в партер.



Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Станислав Молодцов, Илья Курзанов, Денис Семенов и другие.

UFC Fight Night 96

Дата турнира: 2 октября

Место проведения: Портленд, США

Кто: Шамиль Абдурахимов (Россия) — Уолтер Харрис (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Абдурахимов (47-е, бои 16-4); Харрис (43-е, бои 8-4).



В чем интрига?

35-летний российский тяжеловес проведет в UFC третий поединок. В самой популярной бойцовской организации мира он имеет поражение и победу, в то время, как его соперник из США одержал всего одну победу в четырех поединках. Абдурахимов является небольшим фаворитом противостояния,п обеда над Харрисом может поднять его в топ-40 лучших тяжей мира.



Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Джон Линекер, Джон Додсон, Уилл Брукс, Алекс Оливейра и другие.

Шамиль Абдурахимов

Fight Nights Global 53

Дата турнира: 8 октября

Место проведения: Москва, Россия

Кто: Владимир Минеев (Россия) — Ясубей Эномото (Швейцария)

Весовая категория: средняя

Места в мировом рейтинге. Минеев (180-е, бои 7-0); Эномото (112-е, бои 15-7)



В чем интрига?

Российский Макгрегор так и не подрался с Александром Шлеменко. Адамом Яндиевым и другими топовыми российскими спортсменами. Свой крайний поединок он выиграл, победив сабмишеном в первом раунде малоизвестного Вячеслава Беляева. На этот раз на пути Владимира грозный швейцарец японского происхождения Ясубей Эномото, у которого в коллекции есть победы над Шамилем Завуровым (трижды!), Абубакаром Вагаевым и Станиславом Молодцовым. Российских зрителей ждет настоящая рубка, так как оба бойца не любят бороться, предпочитая техничную работу в стойке.



Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Томаш Дек, Вадим Бусеев, Магомед Нуров и другие.

UFC 204

Дата турнира: 8 октября

Место проведения: Манчестер, Англия

Кто: Майкл Биспинг (Англия) — Дэн Хендерсон (США)

Весовая категория: полктяжелая. Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе

Места в мировом рейтинге. Биспинг (1-е, бои 29-7); Хендерсон (10-е, бои 32-14)



В чем интрига?

Дэн Хендерсон, наверное, самый удивительный боец в истории ММА. Все мы помним, как он побеждал нашего Федора Емельяненко. Это было в 2011 году. Тогда недоумевали, как Последний император мог проиграть какому-то старику. 8 октября в Манчестере Хендерсон проведет бой за титул чемпиона UFC. Между прочим Дэну — 46 лет! Он уже объявил о скором завершении карьеры, но за пояс он будет биться, как молодой лев.



Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 9 из 10.

Кто: Альберт Туменов (Россия) — Леон Эдвардс (Англия)

Весовая категория: полусредняя

Места в мировом рейтинге. Туменов (34-е, бои 17-3); Эдвардс (73-е, бои 11-3)



Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Витор Белфорт, Гегард Мусаси, Джими Манува, Овинс Сен-Прю, Штефан Штруве, Даниэл Омельянчук и другие.

UFC Fight Nights 97

Дата турнира: 15 октября

Место проведения: Пассай, Филиппины

Кто: Али Багаутинов (Россия) — Куоджи Хоригучи (Япония)

Весовая категория: легчайшая

Места в мировом рейтинге. Багаутинов (13-е, бои 14-4); Хоригучи (6-е, бои 17-2)



В чем интрига?

Али продолжает вновь продолжает путь к титульному бою в UFC. На этот раз его соперником станет грозный боец из Японии Куоджи Хоригучи, который, к слову, открывается небольшим фаворитом в противостоянии с россиянином. Свой крайний бой Багаутинов выиграл у Джина Херреры и подходит к схватке я азиатом в хорошем психологическом состоянии. Хоригучи после неудачной титульной схватки с Деметриусом Джонсоном одержал две победы кряду и обещает устроить настоящую войну представителю наилегчайшего веса из России. Нас ждет увлекательный драматичный бой — победит тот, кто окажется сильнее тактически.



Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Рикардо Ламас, Би-Джей Пенн, Деррик Льюис, Марчин Тыбура и другие.

М-1 Challenge 71

Дата турнира: 21 октября

Место проведения: Санкт-Петербург, Россия

Кто: Виктор Немков (Россия) — Атилла Вей (Словакия)

Весовая категория: полутяжелая

Места в мировом рейтинге. Немков (25-е, бои 23-6); Вей (78-е, бои 29-7-2)



В чем интрига?

Бывший чемпион организации Виктор Немков должен реабилитироватьс я за последнее поражение Рашиду Юсупову, соперник для этого выбран более чем хороший. Атилла Вей является экс-чемпионом американской организации Bellator, однако имеет три поражения кряду, в том числе, он проиграл Александру Волкову на одном из последних турниров М-1.



Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Виталий Бранчук, Павел Витрук, Сергей Романов и другие.

Bellator 162

Дата турнира: 22 октября

Место проведения: Мемфис, США

Кто: Александр Шлеменко (Россия) — Кендалл Гроув (США)

Весовая категория: средняя

Места в мировом рейтинге. Шлеменко (16-е, бои 53-9); Гроув (26-е, бои 23-15)



В чем интрига?

Наконец-то Шлеменко возвращается в США после громкого допингового скандала с его участием. Александра изначально дисквалифицирова ли за применение запрещенных препаратов на три года, но затем сократили наказание до одного года. Российский боец категорически отрицает свою вину. За время отсутствия в Bellator, он провел два драматичных боя в России против Вячеслава Василевского (оба выиграл) и стал победителем Гран-при М-1. Шлеменко горит желанием вновь стать чемпионом заокеанского промоушена. Первым на его пути стал Кендалл Гроув, боец звезд с неба не хватавший. Побеждать нужно любой ценой.



Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Бобби Лэшли, Джош Аппельт и другие.

ACB 48

Дата турнира: 22 октября

Место проведения: Москва, Россия

Кто: Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия) — Олег Багов (Россия)

Весовая категория: легкая. Бой за титул чемпиона ACB в легком весе

Места в мировом рейтинге. Абдулвахабов (67-е, бои 13-1); Багов (65-е, бои 25-9)



В чем интрига?

Абдулвахабов и Багов уже встречались в октагоне. Это было в январе 2014 года и тогда победу нокаутом в третьем раунде одержал Абдул-Азиз, который на данный момент является чемпионом организации в легком весе. После той схватки Багов провел восемь поединков, одержав во всех досрочные победы — лишь один соперник (Кирилл Сухомлинов) смог «дожить» до второго раунда. Абдулвахабов, в свою очередь, одержал четыре победы. Все досрочно.



Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10.

Кто: Сергей Хандожко (Россия) — Бен Алловей (Австралия)

Весовая категория: полусредняя

Места в мировом рейтинге. Хандожко (195-е, 22-3-1); Алловей (241-е, 16-7)



В чем интрига?

Хандожко уже долгие годы считается перспективным российским бойцом, но, казалось, когда Сергей начинает набирать обороты — случаются неожиданные поражения. Так было перед боями с Эдуардом Вартаняном, Альбертом Дураевым и Патриком Кинцлом. Этим спортсменом Хандожко неожиданно уступал. Поединок против австралийца Бена Алловея трудно назвать топовым противостоянием, но именно победа над иностранцем вновь откроет для россиянина путь к поясу ACB.



Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Аскар Аскаров, Михаил Царев, Шамиль Абдулхаликов, Максим Футин и другие.