Шлеменко, Багаутинов, Мальдонадо, Хендерсон... 10 убойных поединков октября
Возвращение Александра Шлеменко в Bellator, очередное приключение Фабио Мальдонадо в России, серьезное испытание для Али Багаутинова в UFC. «Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых поединках октября.
Fight Nights Global 52
Дата турнира: 1 октября
Место проведения: Нижневартовск, Россия
Кто: Михаил Мохнаткин (Россия) — Фабио Мальдонадо (Бразилия)
Весовая категория: полутяжелая
Места в мировом рейтинге. Мохнаткин (91-е, бои 8 побед -1 поражение — 2 ничьи); Мальдонадо (42-е, бои 22-10)
В чем интрига?
Бразилец вновь возвращается в Россию, но не для того, чтобы провести бой-реванш против Федора Емельяненко. На этот раз против Мальдонадо будет биться перспективный россиянин Михаил Мохнаткин, для которого этот бой станет настоящим испытанием. Таких серьезных соперников у Михаила еще не было. В случае победы над бразильцем он может привлечь вниманием скаутов UFC. Несмотря на огромный опыт Фабио, фаворитом все-таки является Михаил, который, в отличие от Федора, с удовольствием переведет соперника в партер.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Станислав Молодцов, Илья Курзанов, Денис Семенов и другие.
UFC Fight Night 96
Дата турнира: 2 октября
Место проведения: Портленд, США
Кто: Шамиль Абдурахимов (Россия) — Уолтер Харрис (США)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Абдурахимов (47-е, бои 16-4); Харрис (43-е, бои 8-4).
В чем интрига?
35-летний российский тяжеловес проведет в UFC третий поединок. В самой популярной бойцовской организации мира он имеет поражение и победу, в то время, как его соперник из США одержал всего одну победу в четырех поединках. Абдурахимов является небольшим фаворитом противостояния,п
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Джон Линекер, Джон Додсон, Уилл Брукс, Алекс Оливейра и другие.
Шамиль Абдурахимов
Fight Nights Global 53
Дата турнира: 8 октября
Место проведения: Москва, Россия
Кто: Владимир Минеев (Россия) — Ясубей Эномото (Швейцария)
Весовая категория: средняя
Места в мировом рейтинге. Минеев (180-е, бои 7-0); Эномото (112-е, бои 15-7)
В чем интрига?
Российский Макгрегор так и не подрался с Александром Шлеменко. Адамом Яндиевым и другими топовыми российскими спортсменами. Свой крайний поединок он выиграл, победив сабмишеном в первом раунде малоизвестного Вячеслава Беляева. На этот раз на пути Владимира грозный швейцарец японского происхождения Ясубей Эномото, у которого в коллекции есть победы над Шамилем Завуровым (трижды!), Абубакаром Вагаевым и Станиславом Молодцовым. Российских зрителей ждет настоящая рубка, так как оба бойца не любят бороться, предпочитая техничную работу в стойке.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Томаш Дек, Вадим Бусеев, Магомед Нуров и другие.
UFC 204
Дата турнира: 8 октября
Место проведения: Манчестер, Англия
Кто: Майкл Биспинг (Англия) — Дэн Хендерсон (США)
Весовая категория: полктяжелая. Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе
Места в мировом рейтинге. Биспинг (1-е, бои 29-7); Хендерсон (10-е, бои 32-14)
В чем интрига?
Дэн Хендерсон, наверное, самый удивительный боец в истории ММА. Все мы помним, как он побеждал нашего Федора Емельяненко. Это было в 2011 году. Тогда недоумевали, как Последний император мог проиграть какому-то старику. 8 октября в Манчестере Хендерсон проведет бой за титул чемпиона UFC. Между прочим Дэну — 46 лет! Он уже объявил о скором завершении карьеры, но за пояс он будет биться, как молодой лев.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 9 из 10.
Кто: Альберт Туменов (Россия) — Леон Эдвардс (Англия)
Весовая категория: полусредняя
Места в мировом рейтинге. Туменов (34-е, бои 17-3); Эдвардс (73-е, бои 11-3)
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Витор Белфорт, Гегард Мусаси, Джими Манува, Овинс Сен-Прю, Штефан Штруве, Даниэл Омельянчук и другие.
UFC Fight Nights 97
Дата турнира: 15 октября
Место проведения: Пассай, Филиппины
Кто: Али Багаутинов (Россия) — Куоджи Хоригучи (Япония)
Весовая категория: легчайшая
Места в мировом рейтинге. Багаутинов (13-е, бои 14-4); Хоригучи (6-е, бои 17-2)
В чем интрига?
Али продолжает вновь продолжает путь к титульному бою в UFC. На этот раз его соперником станет грозный боец из Японии Куоджи Хоригучи, который, к слову, открывается небольшим фаворитом в противостоянии с россиянином. Свой крайний бой Багаутинов выиграл у Джина Херреры и подходит к схватке я азиатом в хорошем психологическом состоянии. Хоригучи после неудачной титульной схватки с Деметриусом Джонсоном одержал две победы кряду и обещает устроить настоящую войну представителю наилегчайшего веса из России. Нас ждет увлекательный драматичный бой — победит тот, кто окажется сильнее тактически.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Рикардо Ламас, Би-Джей Пенн, Деррик Льюис, Марчин Тыбура и другие.
М-1 Challenge 71
Дата турнира: 21 октября
Место проведения: Санкт-Петербург, Россия
Кто: Виктор Немков (Россия) — Атилла Вей (Словакия)
Весовая категория: полутяжелая
Места в мировом рейтинге. Немков (25-е, бои 23-6); Вей (78-е, бои 29-7-2)
В чем интрига?
Бывший чемпион организации Виктор Немков должен реабилитироватьс
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 5 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Виталий Бранчук, Павел Витрук, Сергей Романов и другие.
Bellator 162
Дата турнира: 22 октября
Место проведения: Мемфис, США
Кто: Александр Шлеменко (Россия) — Кендалл Гроув (США)
Весовая категория: средняя
Места в мировом рейтинге. Шлеменко (16-е, бои 53-9); Гроув (26-е, бои 23-15)
В чем интрига?
Наконец-то Шлеменко возвращается в США после громкого допингового скандала с его участием. Александра изначально дисквалифицирова
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Бобби Лэшли, Джош Аппельт и другие.
ACB 48
Дата турнира: 22 октября
Место проведения: Москва, Россия
Кто: Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия) — Олег Багов (Россия)
Весовая категория: легкая. Бой за титул чемпиона ACB в легком весе
Места в мировом рейтинге. Абдулвахабов (67-е, бои 13-1); Багов (65-е, бои 25-9)
В чем интрига?
Абдулвахабов и Багов уже встречались в октагоне. Это было в январе 2014 года и тогда победу нокаутом в третьем раунде одержал Абдул-Азиз, который на данный момент является чемпионом организации в легком весе. После той схватки Багов провел восемь поединков, одержав во всех досрочные победы — лишь один соперник (Кирилл Сухомлинов) смог «дожить» до второго раунда. Абдулвахабов, в свою очередь, одержал четыре победы. Все досрочно.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 7 из 10.
Кто: Сергей Хандожко (Россия) — Бен Алловей (Австралия)
Весовая категория: полусредняя
Места в мировом рейтинге. Хандожко (195-е, 22-3-1); Алловей (241-е, 16-7)
В чем интрига?
Хандожко уже долгие годы считается перспективным российским бойцом, но, казалось, когда Сергей начинает набирать обороты — случаются неожиданные поражения. Так было перед боями с Эдуардом Вартаняном, Альбертом Дураевым и Патриком Кинцлом. Этим спортсменом Хандожко неожиданно уступал. Поединок против австралийца Бена Алловея трудно назвать топовым противостоянием, но именно победа над иностранцем вновь откроет для россиянина путь к поясу ACB.
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Аскар Аскаров, Михаил Царев, Шамиль Абдулхаликов, Максим Футин и другие.