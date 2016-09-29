Майк Бэбкок: Не обманывайте себя – Маршан как был язвой, так ей остался (видео)

Корреспондент Sovsport.ru после победы сборной Канады в финале побывал на пресс-конференции Майка Бэбкока.

Где-то за 40 минут до первого вбрасывания во втором матче финала все пиарщики и административный персонал сборной Канады собрались в пресс-центре для того, чтобы сделать групповую фотографию на память о Кубке Мира. Всё по-деловому, никто не боялся сглазить команду. Полная уверенность в том, что завтра у них такой возможности уже не будет.

Тренер Майк Бэбкок пришел в пресс-центр через 40 минут после финала. Уже переоделся в свежую рубашку вместо той, которую залили шампанским в раздевалке. На голове его была серая кепка с надписью «Чемпионы Кубка мира-2016». Их канадцы заготовили заранее. На подиуме лежали еще две такие кепки. Бэбкок повертел их в руках, сказал с улыбкой: «Я заберу и эти обе».

«МЫ ИГРАЛИ ВСЕ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ»

– Брэд Маршан известен в НХЛ как игрок, который залезает всем под кожу. А теперь он забросил победную шайбу Кубка мира. Не удивляет ли вас то, как парень преобразился в сборной Канады?

– Я рад за него и за его семью. Отлично, что Брэд воспользовался такой возможностью. Но давайте не будем обманывать себя. Он остается язвой. И он будет таким же подкожным форвардом, когда мы с «Торонто» встретимся с ним во время первой игры.

Но эта язва – с элитным уровнем мастерства, с прекрасной скоростью. Маршан хорошо убивает время в меньшинстве. Его выпускают в большинстве. Я считаю, их тройка с Сидом и Бержи просто взяла игру в свои руки в третьем периоде, где они доминировали и помогли нам добиться победы.

Брэд запомнит этот турнир навсегда. Теперь он – обладатель Кубка мира, Кубка Стэнли, чемпион мира. Он играет хорошо, и будет еще долго выступать на высоком уровне.

– Почему сборная Канады в первые 57 минут матча играла в нетипичный для себя хоккей?

– Я так не считаю. Например, в Сочи мы играли так, что соперник практически не видел шайбу. В других турнирах – например, на молодежном чемпионате мира-1997, матчи были похожи на нынешний.

Здесь тонкая грань. У них была очень хорошая команда – Копитар, Нильсен, Йоси. Это отличные игроки. Почему-то создалось впечатление, что мы должны на мили опережать соперников.

Но на льду одновременно находятся лишь пять хоккеистов. И парни из сборной Европы играли прекрасно. Они лишили нас пространства. Они верили друг в друга.

В этом весь хоккей. Перед началом турнира всегда обсуждают силу команд. Но главное в том, кто сможет обеспечить успех. Об этом матче можно говорить что угодно, но успешными были мы! Сборная Канады уступила в выставочном матче (со сборной США), но на Кубке мира одержала 6 побед в 6 матчах. Каждый день мы играли все лучше и лучше. Не уверен, что мы показали идеальный хоккей. Но мы снова стали чемпионами.

«КАК ТРЕНЕРУ МНЕ ОЧЕНЬ ВЕЗЕТ»

– Сидни Кросби был признан самым ценным игроком Кубка мира. Он вошел в элитную группу легенд – Бобби Орр, Уэйн Гретцки…

– Я не уделяю много внимания такой статистике. Для меня важны лидеры, победители. Кросби – как раз такой. Это серийный победитель. Он выигрывает везде, где участвует.

Мне очень везет: каждый раз, когда я его тренирую, мы побеждаем. Сид трудолюбив. Никогда ни на что не жалуется. Даешь ему 15 минут игрового времени – он не скажет ни слова. Даешь 20 минут – опять молчит. Пропустит несколько смен подряд – ни слова.

Делает абсолютно все, что требуется команде. А в ключевой момент просто включает еще одну скорость. Такие игроки как он, Бержи, Тэйвс – у них выработалась зависимость от побед. Они ничего с этим не могут поделать. Они находят способы, чтобы побеждать. Очень повезло, что у нас есть такие игроки.

– Вы стали частью команды, которая теперь войдет в историю. Что для вас это значит?

– Это очень особенный момент. Везет, что мне доверяют быть главным тренером таких команд. Кто-то должен делать эту работу.

Со стороны может показаться, что все легко. Однако для этого нужны прекрасные игроки и сильные тренеры, которые входят в наш штаб. Так мы смогли принести победу нашей стране. Я сказал ребятам, что горд за них – за то, что мы увеличиваем количество болельщиков в Канаде. Появляются новые игроки, которые хотят идти по нашим следам.

«КОПИТАР – НАСТОЯЩИЙ ИГРОК»

– Что изменила сборная Европы в тактическом плане по сравнению с первой игрой финала? Похоже им удалось придушить вашу атаку. Как вы выбирались из тисков?

– Мы готовились к такой игре, обсуждали. Но обсуждать и делать – это разные вещи. На льду не было много свободы ни у нас, ни у них. Были трудно что-то создать. С вашей точки зрения, когда вы освещаете матчи, часто кажется, что лед наклонился в одну сторону. Будто канадцы так превосходны, что соперник вообще не имеет права дотронуться до шайбы.

Но это нереально. Копитар – настоящий игрок. Йоси – настоящий игрок. У них в команде настоящие игроки, и они пришли играть по-настоящему. В любом матче, где идет игра на вылет, будь то серия Кубка Стэнли, колледж, АХЛ – эти поединки никогда не даются просто так. Их необходимо выгрызать! Вы и сами рады, что завтра не нужно больше приходить в пресс-центр, готовиться к третьему матчу финала. Я лично рад. У меня есть настоящая работа – в «Торонто», и мне пора к ней вернуться.

– Кори Перри после этого трофея тоже присоединился к элитной группе игроков, которая выигрывала все, включая Мемориальный кубок и «Харт Трофи». Хотя изначально он не попадал эту сборную.

– Я помню, как работал в «Анахайме», и мы делали обмены на драфте ради того, чтобы заполучить Кори. Генменеджер Тим Мюррей тогда говорил, что Перри будет невероятным игроком. Он обожает соревноваться. В это межсезонье он очень здорово пахал. Все эти ребята – настоящие игроки. И Кит, и Бенн, и Картер. Увы, они выбыли из-за травм. Однако я должен побеждать с теми, кого мне дали в состав.

«ЭЛИТНЫЕ ИГРОКИ РАБОТАЮТ КАК ЧЕРТИ»

– Что объединяет ваши команды, которые выиграли 16 матчей подряд на трех турнирах – Олимпиадах в Ванкувере и Сочи, а также Кубке мира?

– Драйв. Желание победить. Это особенные игроки. А еще у нас в Канаде много прекрасных тренеров. Посмотрите на соперника – в их тренерском штабе тоже три тренера из НХЛ. Если вы работаете в НХЛ, то получаете преимущество над остальными.

– За две минуты до конца Дрю Даути хватает удаление. Ваши мысли в этот момент?

– Убить удаление. Потом Прайс сделал нереальный сэйв, и вся скамейка закричала. Это было невероятно. Но это нормальное состояние для Кэри.

Мы вообще пропустили хоть один гол в меньшинстве за весь турнир? Кажется, нет. Просто убить удаление, вот и все. Интересно, что после второго периода мы обсуждали, стоит ли перетасовывать звенья. Не хотели, чтобы кто-то подумал, будто мы паникуем. В результате в двух тройках мы поменяли крайних местами. А сразу после нашего гола вернули их на обычные позиции.

У нас есть вера в нашу систему. Она не сразу приводит к успеху. Иногда приходится терпеть. Но наши ребята верят, что эта система приведет их к победе. Не знаю как вам, а мне показалось, мы смогли выйти на новый уровень.

– Вы ведь дружите с Ральфом Крюгером. Много он вам сейчас доставил неприятностей?

– Мне очень везет, я работал со многими талантливыми тренерами. Ральф когда-то входил в наш олимпийский штаб перед Сочи. Я сказал своим соратникам – точно знаю, что сейчас будет делать Ральф. Ну а Крюгер отлично знает, что будем делать мы.

Вот почему на льду вообще не оставалось пространства. Он – прекрасный человек, и он очень умен. Прекрасно относится ко всем, хоккеисты хотят выступать под его началом. Таким он был в швейцарский период, таким остается в своей футбольной программе.

Мы много общаемся, я всегда готов уделить ему время. Думаю, его нынешняя работа интереснее, чем работа главного тренера. Но если он когда-нибудь захочет вернуться из английской премьер-лиги в НХЛ, я уверен, сразу получит предложение. Этот тренер очень умен.

– О чем вы думали в последние минуты матча?

– Вера в успех. Я тренировал много команд, которые просто пахали на льду. Продолжали копать, копать и копать. Элитные игроки работают как черти и не признают слова «нет». Это не всегда гарантирует успех, но это дает шанс. Я в восторге от того, что произошло в Торонто. Это знак. Мы добились особенной победы для Канады. А теперь должны выстрелить с «Торонто Мэйпл Лифс». До скорой встречи!