Возрождение легенды. Почему Кубок мира должен жить

Sovsport.ru подводит итоги Кубка мира-2016 и объясняет, почему историческое детище НХЛ, зародившееся в 1976 году, необходимо сохранить.

В ночь с четверга на пятницу в Торонто завершился возрожденный Кубок мира. Поток критики, который сопровождал турнир по мере его приближения к финалу, вызвал изрядное недоумение.

Негативные отклики вынудили задаться вопросом: а что, собственно, нужно хоккейным болельщикам вообще и россиянам в частности?

Олимпийский турнир с участием звезд НХЛ – событие грандиозное, но он проводится в течение двух недель, раз в четыре года. Неужели этого достаточно для утоления фанатского голода? А ведь и эта отдушина может быть перекрыта, если противоречия между заокеанской лигой, МОК и ИИХФ станут непреодолимыми.

Любители футбола могут наблюдать крупные форумы сборных с периодичностью раз в два года, и эти турниры не назовешь скоротечными. А, кроме того, национальные команды регулярно напоминают о себе в течение всего года, играя отборочные и товарищеские матчи. Поклонникам хоккея же на сегодня остается лишь жевать кактус реликтового Евротура, болеть под Новый год за «молодежку» и ожидать майского чемпионата мира, куда, возможно, соблаговолит приехать пара суперзвезд.

И как в такой ситуации морщить лоб при одном упоминании Кубка мира? Да, этот турнир – коммерческий, заточенный на североамериканскую аудиторию, но как может быть иначе, если 95% участвующих в нем хоккеистов – НХЛовцы?

Главный тренер сборной Канады недавно заявил о том, что 17 минут игрового времени на Кубке мира равносильны 25 минутам в обычном матче регулярного чемпионата. И он не лукавил: на финише турнира хозяева выглядели предельно измотанными, победа далась им отнюдь не малой кровью.

Победой в финале Кубка мира родоначальники хоккея во многом обязаны голкиперу Кэри Прайсу (справа)



Дискуссию о сроках проведения Кубка мира едва ли можно признать состоятельной. Баскетболисты традиционно играют чемпионаты мира и Европы в сентябре – до начала клубного сезона. А футбольные мундиали в июне-июле – забава для болельщиков, но отнюдь не ведущих игроков, которые едут в свои сборные уставшими и зачастую травмированными. Эти трудности регулярно отмечают, но никто не делает из них культа.

Давайте оставим в стороне мечты о том, что золото чемпионата мира станет самой вожделенной наградой для современного хоккеиста. Или о том, что НХЛ отдаст следующий Кубок мира на откуп Новым Васюкам, где, конечно же, все сделают разумно и правильно.

Если мы хотим и в будущем смотреть матчи сильнейших составов национальных команд – это будет либо так, как сейчас, либо никак. Именно так обстояло дело с 2004 года.

В конечном счете, Кубок мира в Торонто решил главную задачу: каждая из команд-участниц получила по итогам турнира серьезную пищу для размышлений.

Канада

Майк Бэбкок успешно переварил отсутствие на турнире лучшей связки нападающих современного хоккея Джейми Бенн – Тайлер Сеген. А проигнорированные им защитники (Крис Летанг, Марк Джиордано, Пи Кей Суббан, Брент Сибрук) могли бы претендовать на место в первой паре любой другой сборной на Кубке мира-2016.

Формулу канадского успеха можно описать одним тезисом: форварды «кленовых листьев» сильны в обороне, а защитники хороши в атаке. Казалось бы, проще простого. Но именно этим фактором объясняется монолитность игры хозяев турнира и их запас прочности, который позволяет команде оставаться на плаву, даже когда игра категорически не клеится, как это случилось во втором финальном матче с Европой. Когда игроки в силу своего таланта и универсализма могут делать на площадке все – это делает выполнимой любую тренерскую установку.

Еще совсем недавно ахиллесовой пятой Канады были вратари, частенько проваливающие матчи в самый неподходящий момент. Но Кэри Прайс был просто великолепен как в олимпийском Сочи, так и в Торонто. Невероятно, но факт: он выиграл все 16 матчей в составе национальной команды, в которых принимал участие.

Европа

Вполне вероятно, что на следующий Кубок мира сборную Европы приглашать не будут. Включение этой синтетической команды в состав участников было логичным и вполне объяснимым: нужно было расширить количество стран, жители которых были бы заинтересованы следить за соревнованием. Но Европа как неожиданный финалист едва ли в полной мере устроила организаторов.

Вместе с тем, не стоит забывать, что все игроки этой команды – на ведущих ролях в клубах НХЛ. А президент футбольного «Саутгемптона» Ральф Крюгер имеет богатейший опыт работы с национальной сборной: 12 лет он тренировал швейцарцев, которые именно на рубеже веков заставили с собой считаться на чемпионатах мира.

Погрузившись в водоворот футбольного менеджмента, «канадский немец» Ральф Крюгер не растерял тренерских навыков



Внезапно выяснилось, что «битва за флаг» и ура-патриотическая накачка современных хоккеистов – это ничто. А умение тренерского штаба слепить команду в кратчайшие сроки, подготовить ее к скоротечному турниру как физически, так и тактически – все. Для победы в обоих финальных матчах канадцам пришлось приложить колоссальные усилия.

Россия

Об отсутствии в российском хоккее элитных защитников, о нынешней форме Малкина и Овечкина, об архаичной манере игры нашей сборной уже было сказано и написано немало. Сегодня хотелось бы сделать акцент на еще одной проблеме команды Олега Знарка, которую зачастую склонны ретушировать.

«С такой атакой России и Канада не страшна». «У нас лучшее по именам нападение». «По таланту форвардов уж точно никому не уступаем». Подобные постулаты звучали в сентябре из каждого утюга. Но что показал турнир в Канаде?

Хозяева льда задействовали на Кубке мира только двоих (!) крайних нападающих – Брэда Маршанда и Кори Перри. Почти каждого канадского форварда, даже если у него задатки ярко выраженного вингера – издавна натаскивают на центра. Это позволяет хоккеисту расширить кругозор, получить навыки игры в обороне (что североамериканцы называют «two way»). Наконец, именно центрфорвард в большинстве случаев является мозговым центром звена.

В современном хоккее таланту недостаточно блистать возле чужих ворот и забрасывать 30-40 шайб за сезон. Коллектив ярких солистов всегда будет иметь очень небольшие шансы в битве с командой, костяк которой составляют мастера широкого профиля, любящие и умеющие пахать на каждом участке площадки.

Швеция

Хоккеисты «Тре Крунур» не продемонстрировали на Кубке мира традиционной синергии. Парни в желтых свитерах давно приучили болельщиков к фирменной манере игры, неизменные атрибуты которой – беспощадная реализация численного преимущества и удушающие позиционные атаки, во время которых выкурить из своей зоны одинаково сложно как первое, так и четвертое звено скандинавов.

Шведы имели значительное игровое преимущество в стартовом матче со сборной России. Казалось, что команда вполне удачно вкатилась в турнир и близка к выходу на проектную мощность. Но затем что-то пошло не так. В ключевые моменты последующих встреч подопечным Рикарда Гренборга явно не хватало свежести и нацеленности на ворота, а Хенрик Лундквист втащить забуксовавших партнеров в финал не сумел.

Финляндия

Победы «Суоми» на юношеском и молодежном чемпионатах мира, а также успешное выступление на чемпионате мира-2016, по-видимому, слегка вскружили голову руководителям Финского хоккейного союза.

Первой тройке нападения финнов на Кубке мира (Барков – Лайне – Ахо) – 58 лет на троих. А рулить заметно обновленной после схода поколения Теему Селянне сборной было поручено не профессору Эркке Вестерлунду, которого снова призвали в главную команду страны в преддверии Олимпиады-2014, а 39-летнему Лаури Марьямяки из «Кярпята».

Ярко выраженная ставка на молодежь привела к утрате традиционных козырей северян (игровой дисциплины, вязкости, неуступчивости в силовой борьбе) и оглушительному провалу самой стабильной европейской сборной последних лет: лишь одна заброшенная шайба в трех матчах и последнее место в группе.

Чехия

Чехи сыграли на Кубке мира в свою силу. Перед началом турнира команда потеряла из-за травм ведущего центрфорварда Давида Крейчи и брутального защитника Радко Гудаса. Не смог приехать в Торонто и один из героев последнего розыгрыша плей-офф НХЛ Томаш Гертль. Но главным ударом, конечно, стал отказ от участия в турнире Яромира Ягра, который и в свои 44 остается лидером «Флориды».

В этих условиях сборная Чехии смогла обыграть американцев в последнем туре (пусть эта игра и носила, по сути, выставочный характер) и свести вничью основное время матча со сборной Европы. Едва ли команда объективно могла рассчитывать в Торонто на что-то большее.

США

Ближе к финалу турнира звезды сборной США начали высказываться в унисон с отдельными журналистами. Дескать, на Кубке мира происходит что-то не то и атмосфера на трибунах в провинции Онтарио не та. Но по факту именно они сделали все возможное для дискредитации североамериканского хоккейного праздника.

Кандидатура Джона Тортореллы на пост главного тренера команды изначально вызывала много вопросов. Да, в 2004 году он привел «Тампу» к Кубку Стэнли, но с тех пор Тортс пережил три закономерных увольнения, а последние результаты его «Коламбуса» также не поражают воображение. Авторитарный наставник так и не смог найти общий язык с Патриком Кейном и компанией, а кроме того – допустил при подготовке к турниру ряд чисто методических ошибок.

Если американская сборная под управлением Рона Уилсона брала свое за счет высоких скоростей и потрясающей физической подготовки, то команда Тортореллы безоговорочно уступила европейцам в тактической гибкости, канадцам – в классе, а чехам – в настрое на матч престижа.

Молодые звезды

Сборной молодых звезд Северной Америки на Кубке мира симпатизировали практически все. Дерзкая и энергичная команда Тодда Маклеллана на групповом этапе выдавала очень разные по качеству игровые отрезки, но ни в один момент с ней не было скучно.

Вместе с тем, участие в турнире такой команды не стоит считать однозначным плюсом. Турнир, который позиционируется как битва сильнейших сборных в оптимальных составах, по определению не должен накладывать на тренеров и менеджеров искусственные ограничения.

Так, номинант на «Колдер Трофи»-2016 защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбир явно усилил бы как минимум спецбригаду большинства сборной США, а в высказываниях Коннора Макдэвида отчетливо сквозила досада за то, что он не имел возможности сыграть за Канаду.

Настоящее и будущее НХЛ: Коннор Макдэвид и Никита Кучеров



Положение регламента, согласно которому североамериканские сборные могут комплектоваться на Кубке мира только игроками старше 23 лет – в будущем необходимо пересмотреть.