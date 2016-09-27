Карты, колоды, два игрока. Станет ли «Гвинт» киберспортивной дисциплиной

На проходящей в Москве выставке «Игромир-2016» нам удалось пообщаться с разработчиками карточной онлайн-игры «Гвинт», у которой, на наш взгляд, огромный киберспортивный потенциал.



Перед самим интервью с разработчиками нам предоставили возможность попробовать саму игру. Причем, играл с нами один из сотрудников CD Projekt Red. От игры осталось ощущение, что в «Гвинте» (Gwent) гораздо меньше рандома, чем в том же Hearthstone. А для киберспорта это очень важно, так как спортивный принцип первоначального равенства условий никто не отменял. Ах да, разработчик у нас выиграл — 2:1, но по другому и быть не могло.



После партии ответить на наши вопросы по игре любезно согласился Михаль Платков-Гилевский, руководитель департамента коммуникаций CD Projekt Red.





«Не нам судить есть ли у игры киберспортивный потенциал или нет»



– Есть ощущение, что игра задумывается вами с прицелом в киберспорт, как конкурент Hearthstone. Это так?

– Нет, потому что изначально «Гвинт» был создан как мини-игра в «Ведьмаке-3: Дикая Охота». Мы хотели, чтобы в игре было что-то особенное, уникальное, новое с точки зрения игрового опыта и поэтому создали «Гвинт». После того, как эта мини-игра появилась в третьем «Ведьмаке», игровое сообщество стало просить, чтобы «Гвинт» стал самостоятельным проектом. Вот поэтому мы превратили его в отдельную игру, а не потому что мы хотели с кем-то пытаться конкурировать.

– В любом случае у игры огромный киберспортивный потенциал. Вы планируете проводить свои турниры с призовыми фондами?

– Не нам судить есть ли у игры киберспортивный потенциал или нет, сначала нам нужно выпустить игру и посмотреть насколько много людей будет в него играть. И главное, сколько тех игроков, которые хотят именно соревноваться, для которых важен соревновательный элемент в игре. Если таких людей будет много, то мы точно будем этим заниматься. Нам кажется, что это должно произойти органически, люди должны сами захотеть, а наше дело обеспечить необходимую поддержку для развития киберспорта. Но прежде всего это должно быть весело, игроки должны получать удовольствие.

– А с официальными турнирами как?

– Не сейчас. Сейчас нам нужно запустить ЗБТ (закрытый бета-тест - прим. редакции), потом ОБТ (открытый бета-тест - прим. редакции), отполировать игру, поправить баланс, посмотреть, как игра себя чувствует, когда много людей в нее играет. Нужно определить то, что нравится и что не нравится игрокам, а потом мы будем думать над следующими шагами.

– Дайте прогноз, когда стоит ожидать первый турнир по «Гвинту»?

– Честно, не знаю, но мы держим пальцы за то, чтобы большой турнир по «Гвинту» случился, потому что мы очень хотим увидеть мероприятие с кучей людей, которые играют в «Гвинт», но до этого должно произойти много всего. Прежде всего мы должны запустить игру.

«Эта игра заточена не на удачу и рандом»

– В чем по-Вашему конкурентное преимущество «Гвинта» по сравнению с другими карточными онлайн-играми?

– Есть много одновременно разного и похожего. Из разного то, что каждая партия играется до двух побед из трех раундов, и у игрока сразу на руках есть практически все карты. «Гвинт» про то, как тактически верно использовать эти карты, то есть заранее прогнозировать, когда и какие из них использовать. Эта игра заточена не на удачу и рандом, а на умения игрока и на то, насколько он может перехитрить своего соперника, заставить его выложить те или иные карты. Например, иногда стоит проиграть сопернику первый раунд, чтобы потом разгромить его в следующих двух. Заставить его сразу выложить все самые лучшие карты, которые у него есть, а дальше учинить разгром.

– Сколько всего карт планируется на момент запуска игры?

– Мы все еще работаем над игрой, так что пока точное количество карт неизвестно. Но их будет много.

– Как вам удается балансировать такое огромное количество карт?

– Нам кажется, что баланс в онлайн играх это самое сложное, особенно когда есть несколько разных колод карт. Когда у двух игроков одинаковые карты, которые они получили из одной колоды, то получается отлично сбалансированная игра. У нас другой случай, более сложный, потому что люди могут играть разными колодами, и мы собираем статистику с тысячи матчей, чтобы посмотреть, как они себя ведут. В теории все кажется легким: просто возьми и поправь какую-нибудь карту, уменьши немного ее силу и все должно работать. Но на самом деле только после запуска ЗБТ мы сможем по-настоящему поработать с балансом.

– Уже анонсировано пять игровых фракций. Будут ли еще?

– Возможно, мы будем добавлять. Мы начнем с четырех фракций на этапе ЗБТ, дальше добавим пятую и потом посмотрим. У нас есть планы по развитию игры и это разные сценарии в зависимости от того, что наше коммьюнити может захотеть, потому что это самое главное. Мы сначала посмотрим на отзывы игроков и после решим по какому пути идти.

– А обычные дополнения с новыми картами планируются?

– Конечно, но опять же будем смотреть на отзывы.





«Вы подарили нам эту идею»



– Как в игре будет реализована система внутриигровых покупок за реальные деньги?

– Самый лучший способ оценить это когда мы запустим игру, потому что станет видно, что можно покупать за реальные деньги. Но у нас точно будут комплекты карт, которые игроки будут приобретать по желанию.

– В игре планируется система продажи, покупки и обмена карт между игроками?

– Мы об этом пока не думали.

– Будут ли действительно редкие карты, которые очень сложно получить?

– Будут разные вероятности получить те или иные карты, но пока мы не планируем вводить те, которые будет очень сложно получить.

– Кстати, игроки, выполнившие все задания, связанные с «Гвинтом» в третьем «Ведьмаке» будут как-то вознаграждены?

– В самом «Ведьмаке» у нас есть достижение за это, но это отличная идея и мы подумаем, как можно с технической точки зрения этого достигнуть, потому что это может быть реализуемо. Вы подарили нам эту идею, и теперь мы начнем думать в этом направлении.

– Какая самая любимая карта лично у вас в «Гвинте»?

– Очень сложно сказать, я чаще всего играю за «Скоя’таэлей» и использую карту «Золтана», потому что он эта карта во всех раундах остается на своем ряду, а у меня стиль игры таков, чтобы выиграть и первый раунд и второй, поэтому она очень полезна для меня.

Отметим, что CD Projekt RED — польский разработчик компьютерных игр, является дочерним предприятием польской компании CD Projekt. На данный момент является одной из самых успешных компаний Польши.