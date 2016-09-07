FIFA все возрасты покорны. Обзор нового футбольного симулятора от EA Sports

27 сентября состоялся релиз футбольного симулятора FIFA 17. Наигравшись вдоволь с момента выхода игры, sovsport.ru подготовил для вас большой обзор очередного шедевра индустрии от EA Sports.

НАБОР «КЛАССИЧЕСКИЙ ВОЛК-ОДИНОЧКА»

Как и предыдущая часть, FIFA 17 включает в себя множество режимов для одиночной игры, ставшие уже классикой, без которой не обходится не одна версия футбольного симулятора от канадского разработчика.

Быстрый матч – самый обычный режим товарищеского матча, выбираете из более чем шестисот команд одну, которой сыграете, а также выбираете соперника. Присутствует и режим Live, позволяющий сыграть с ближайшим соперником выбранной команды в национальном чемпионате.

Карьера – состоит из двух возможных вариантов. Первый – карьера тренера, в которой вам предстоит принять бразды правления своим любимым клубом, руководить всеми тренерскими и тактическими решениями. Только от вас будет зависеть выполнение некоторых стратегических и бизнес-задач клуба в различных областях.

Второй – карьера игрока, режим, в котором создаете второго себя или выбираете из существующих футболистов и прокладываете путь от молодого таланта до мировой легенды. Завершив карьеру футболиста, вам будет предложено начать тренерскую деятельность.

Турнир – выберите один из предложенных турниров и проведите сезон с любимой командой. Режим для тех, кто не хочет заморачиваться с карьерой, трансферами, финансами и общением с руководством клуба. Или создайте свой турнир, пригласите друзей и повеселитесь на славу. Стоит отметить наличие Кубка мира среди женских сборных, которых в футбольном симуляторе двенадцать (Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Англия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция и США).

Развитие навыков и Арена – место, где научат базовым основам FIFA, а также позволят отработать все финты, стандартные положения, действия в защите и атаке. Пройдя специальные упражнения, вы овладеете техникой дриблинга и точных, сильных, прицельных ударов по мячу.

С ИНТЕРНЕТОМ ВЕСЕЛЕЕ

Если же у вас имеется выход в интернет, да еще и с очень высокой скоростью, то в режимы, описанные выше, скорее всего зайдете только для ознакомления. Потому что все самое интересно происходит в онлайновых режимах:

«Пушка страшная! Увидел возможность и зарядил», - оценил гол Ройса Георгий Черданцев.

Сезоны – онлайн-аналог режима турниры, ни каких трансферов и прочих заморочек, берете команду и играете с реальным соперником, сидящим, возможно по ту сторону океана. Зарабатываете очки и завоевывайте трофеи.

Клуб профи – аналог карьеры за игрока, 22 реальных человека бегают своими «профи» за мячом и пытаются принести своей команде очки, дабы пробиться в первый дивизион, где играют только лучшие.

FIFA Ultimate Team – самый популярный режим футбольного симулятора. Вы создаете свой клуб, выбирая название, эмблему, домашнюю и гостевую форму, стадион. Начинаете в десятом дивизионе, с очень слабым составом. И поднимаетесь к вершине режима – первому дивизиону, элите игроков FIFA, по ходу покупая футболистов за местную валюту и усиливая состав. Но надо отметить, что дело это не простое и порой года, до выхода следующей части FIFA не хватает, чтобы пробиться в пятый, третий дивизион, а с выходом очередной части – начинаешь с начала…

ТА ЕЩЕ ИСТОРИЯ

И вот оно самое главное нововведение свежей версии симулятора, режим «История». Рассказать об этом режиме, да так, чтобы без спойлеров весьма затруднительно, а потому если вы еще не играли и желаете лично ознакомиться с режимом – дальше не читайте. Перейдите сразу к следующему пункту статьи…

Начинаете игру десятилетним Алексом Хантером, по сюжету он внук легенды английского футбола, а на ваши плечи ложится задача - принести победу ну или поражение своей детской команде, в составе которой играет и ваш лучший друг Гарет Уокер.

В следующей главе вы переноситесь на семь лет вперед. Хантер – перспективный выпускник футбольной академии, которому предстоит пройти не легкий сезон в английской премьер-лиге. За этот год вы можете, как потерять друзей, так и приобрести новых. Появится возможность отправится в аренду в «чемпионшип» и столкнуться в нелегкой борьбе с главным соперником по академии.

Дебютный гол Алекса Хантера в АПЛ

От вашего выбора слов во время интервью зависит отвернется от вас тренер или же наоборот станете его любимчиком. Через свою игру и общение со СМИ вы также повлияете на отношение болельщиков. Развитие всей игры и конечный итог зависит только от вас.





ГЕЙМПЛЕЙНЫЕ НОВШЕСТВА

Frostbite – FIFA 17 на новом движке Frostbite открывает игрокам новый реалистичный мир – футбол оживает вместе с глубоко проработанными персонажами, полными амбиций и эмоций.

Новые атакующие возможности – с помощью новых возможностей в атаке, таких как ювелирные пасы в разрез и мощные удары, вы сможете создать больше голевых ситуаций и забить больше мячей.

Переработанные стандарты – штрафные удары и пенальти, угловые и вбрасывания – подойдите к стандартам творчески и придайте им оттенок индивидуальности.

Переработанная физическая модель – переработана система взаимодействия игроков на всех участках поля. Теперь вы полностью управляете битвой за владение мячом и открытые зоны.

Активная система интеллекта – благодаря новой системе, производящей постоянный анализ, увеличивается активность игроков без мяча и изменяется алгоритм движения, реакции и чтения ситуации игроков.

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