«Не поменяем менталитет – России не будет в тяжелой атлетике»

Впервые в истории наши тяжелоатлеты не участвовали в Олимпиаде. Их туда просто не пустили – количество положительных допинг-проб за прошедший год зашкаливало. «Советский спорт» разбирается, как такое могло произойти и как российской тяжелой атлетике жить дальше.

КАК РОССИЯ НЕ ПОПАЛА В РИО

Почему отечественные тяжелоатлеты впервые оказались за бортом Олимпиады? Здесь сошлись сразу несколько факторов: перебор с допинг-пробами у российских атлетов, общая неблагоприятная обстановка по отношению к России в мире, доклад Макларена, неисполнение обязательств Федерацией тяжелой атлетики России (ФТАР). Она, например, не уплатила штраф в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) за пойманных на допинге в 2015 году семерых спортсменов. Все это переполнило чашу терпения президента IWF Тамаша Аяна. По некоторой информации, он в последнее время не жаждал общаться с руководителями нашей федерации. А штраф в размере 250 тысяч долларов в августе двумя траншами оплатил из личных средств председатель попечительского совета ФТАР Сергей Еремин.

Но вернемся немного назад. В конце июня в Тбилиси прошел конгресс IWF. Никто не сомневался, что Россию на год дисквалифицируют за допинговые нарушения, ведь по правилам международной федерации, если в течение года попались на допинге три спортсмена и более, национальную федерацию дисквалифицируют на год. У России таковых было семь. То есть все основания у Аяна для дисквалификации были, но он решил накануне Олимпиады шашкой не махать. Прошедший в Тбилиси исполком IWF лишил Россию двух олимпийских лицензий (по одной у мужчин и у женщин). Таким же образом наказали федерации Белоруссии и Казахстана (2 и 6 положительных допинг-проб соответственно). Аян тогда переадресовал пас Международному олимпийскому комитету – мол, пусть МОК решает, что делать с Россией. Пронесло. Но прошел месяц, и все резко поменялось.

А теперь предоставим слово специалистам: олимпийскому чемпиону, бывшему главному тренеру сборной России Давиду Ригерту и упоминавшемуся выше Сергею Еремину.

Ригерт: – На Россию и так шел серьезный прессинг, искали, к чему бы придраться, но мы еще и сами по-дурацки поступали. Взять хотя бы прошлогодний чемпионат мира в Хьюстоне. Зачем туда отправили заведомо «грязных» спортсменов? Насколько мне известно, были сомнения по поводу нескольких штангистов, но они все равно поехали. Международная федерация поступила по правилам, которые все подписали, в том числе и мы.

Еремин: – Здесь сразу несколько моментов. У нас было большое количество нарушений антидопингового законодательства , которое превысило тот норматив, за которым решением исполкома IWF следует дисквалификация на срок от года и более. Но, кроме этого, сыграл свою роль доклад Макларена. В нем говорилось о тяжелой атлетике, но аргументов, достаточных для принятия соответствующих юридически обоснованных решений, не приводилось. Однако этого было достаточно, чтобы по инициативе немецкого представителя в исполкоме IWF был поставлен вопрос об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио. Хотя еще в июне тот же самый исполком подобного развития событий не допускал, а в июле исполком решил Россию отстранить. Нам еще грозит дисквалификация, но этот вопрос на прошедшем на днях исполкоме IWF не рассматривался. Однако впоследствии могут к нему вернуться. Надеюсь, здравый смысл возобладает.

ЧТО СКАЗАЛ ТОМАС БАХ ТАМАШУ АЯНУ?

Президент IWF Тамаш Аян впервые был поставлен перед серьезным выбором после чемпионата мира, который прошел в конце ноября 2015 года в американском Хьюстоне. Там было взято рекордное количество положительных допинг-проб. Это переполнило чашу терпения президента МОК Томаса Баха.

Еремин: – Аян рассказывал мне о встрече с Томасом Бахом. Она состоялась после чемпионата мира в Хьюстоне. Там были взяты 264 пробы, из них более 10 процентов оказались положительными. Бах сказал, что, если еще такое повторится, тяжелая атлетика будет исключена из программы Олимпийских игр.

Поэтому сейчас вопрос о чистоте тяжелой атлетики – это даже не вопрос номер один, а вопрос номер ноль. Это не надолго, это навсегда!

В первую очередь это нужно понять профессионалам, поднявшим не одну тонну металла и пролившим не одну тонну пота. Если мы не поймем, что борьба с допингом навсегда, не перестроимся, то и нас не будет в тяжелой атлетике и тяжелой атлетики не будет в олимпийской программе.

Ригерт: – Знаю про ультиматум Баха. Сейчас Аян спасает тяжелую атлетику как олимпийский вид спорта. Поэтому не пустил Россию в Рио. Конечно, за это ему хочется набить лицо, но в данном случае он прав. Казахи и белорусы устояли, а мы нет.

КАК С ПОМОЩЬЮ ДОПИНГА РЕКОРДЫ НАДУВАЛИ

То, что тяжелая атлетика – один из самых подверженных допингу видов спорта, ни для кого не секрет. В 1993 году группа российских ученых спрогнозировала динамику роста мировых рекордов в тяжелой атлетике с учетом применения стимулирующих средств. С помощью математических методов выделила два периода, 1967–1973 и 1988–1989 годы, когда рекорды во всех весовых категориях перешли за пределы статистической вероятности. Ясно, что такой всплеск дали не новые методики тренировок или новейшая техника выполнения упражнений, а применение стимуляторов. Как раз в конце 1960-х в спорте появились анаболические стероиды, в 1980-х — искусственный тестостерон и гормон роста.

Чиновникам Международной федерации пришлось сильно задуматься, что с этим делать. Ведь подобное стремительное обновление рекордов грозило уничтожить тяжелую атлетику как вид спорта. И тогда IWF придумала такой ход, как обнуление мировых рекордов вследствие их полной девальвации. Это как при денежной реформе после нескольких лет галопирующей инфляции снимают с банкнот несколько нулей. IWF пришлось в течение всего пяти лет аж дважды обнулять список мировых рекордов – в 1993 и 1998 годах. Официальным объяснением этому послужило изменение границ весовых категорий. Хотя все понимали: мера вынужденная, потому что рекордам никто не верил.

ЗАЧЕМ ПРИНИМАТЬ ДОПИНГ?

Зачем в наше время применять допинг? При современных технологиях все равно поймают. На антидопинговые программы тратятся миллионы, ВАДА лютует, допинг-офицеры готовы нагрянуть на спортивную базу или в дом к любому спортсмену безо всякого предупреждения хоть в шесть утра. Все спортсмены, вышедшие на высокий уровень, тут же попадают под особый контроль ВАДА. А уж в отношении российских атлетов действует некая негласная презумпция виновности.

Еремин: – Сегодня большой спорт – это коммерция. И олимпийское движение сейчас сильно сдвинулось в сторону коммерциализации . Поэтому, как и в любой сфере бизнеса, вспомним классика, нет того нарушения, на которое бы не пошел человек, чтобы получить свои дивиденды.

С 1976 года анаболики были признаны допингом, и в том году МОК потратил на антидопинговые программы 20 млн долларов. А сейчас на антидопинговые мероприятия тратится 4 млрд долларов. При такой индустрии борьбы с допингом мышь не проскочит. Поэтому тренер вместе со своим спортсменом, когда решают, как им обмануть эту систему, должны задуматься, что вероятность того, что этот обман пройдет, предельно низка.

Ригерт: – В том-то и дело, что нет никакого резона принимать допинг. Знаете, в 1970-х годах в мире было всего немногим более 40 федераций тяжелой атлетики, а сейчас – порядка двухсот. Вид спорта многомедальный. А как появилась женская тяжелая атлетика, число случаев применения допинга удвоилось. Соблазн стал велик у спортсменов, тренеров, руководителей. Медаль Олимпиады или чемпионата мира – это почет, уважение и материальное вознаграждение. Вот люди и пускались во все тяжкие. Но сейчас-то зачем этим заниматься, если все равно поймают?!

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Такое впечатление, что тяжелая атлетика как вид спорта перестает существовать, что возможности человеческого организма давно пройдены, а новые рекорды без подпитки организма химией невозможны.

Ригерт: – Можно добиваться успехов и без допинга. Надо находить суперталанты, пестовать их, создавать условия. Как осла не корми, лошадь все равно бежит быстрее. Важно правильно восстанавливатьс я. И это не только тяжелой атлетики касается? После таких нагрузок восстанавливатьс я надо и шахматистам, и штангистам, чтобы не подорвать здоровье. Нужны современные методики, современные препараты для восстановления, правильное питание.

Еремин: – Если нам нужен спорт, куда не страшно отдавать детей, надо договориться о правилах, одинаковых для всех, методах оценки достоверности результатов, нарушений формулы крови атлетов. Равно как добиться одинакового доступа к достижениям высоких научных и медицинских технологий без учета экономических возможностей государств. В противном случае любая борьба с допингом не только не будет иметь успеха, но и приведет к скорому вырождению самой идеи олимпийского движения.

ОТ РЕДАКЦИИ

СТАБИЛЬНО ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ

Именно в нем сейчас находятся и российская, и мировая тяжелая атлетика.

Если говорить о второй, то 71 случай положительных допинг-проб в прошлом году, сотни – за последние 10 лет (см. таблицу) говорят о критическом состоянии вида. Но об этом мы будем думать потом, когда (или если?) выведем из комы российскую тяжелую атлетику.

Сделать это будет не так просто. Дело в том, что последними допинг-проколами мы не только смешали с грязью собственную репутацию, но и подставили своих влиятельных друзей. Во-первых, президента международной федерации венграТамаша Аяна. Это наш человек, доказавший свою лояльность первоначальным вердиктом о лишении сборной России олимпийских квот, а не полным отстранением от Игр в Рио. Во-вторых, президента МОК Томаса Баха, который, несмотря на жесточайшее давление, принял мудрое решение в отношении всей российской команды.

Но в итоге им пришлось забанить наших тяжелоатлетов. От человека, который был в курсе процесса, знаю, как Аян объяснил это решение: иначе ему самому не усидеть в кресле президента. Да и олимпийская судьба всего вида повисла на волоске.

Вот первая пятерка стран в медальном зачете последнего чемпионата мира: Китай, Россия, Казахстан, КНДР, Тайвань. В топ-20 нет ни одной страны Западной Европы, нет англосаксонского лобби – США, Австралии, Канады. Учитывая влияние представителей этих государств в международных спортивных организациях, тяжелая атлетика может не дожить до Игр-2024.

Олег ЧИКИРИС, шеф-редактор

ДЕНЬГИ

ЗА КОГО БЫЛИ УПЛАЧЕНЫ 250 ТЫСЯЧ

В допинг-пробах шестерых спортсменов были обнаружены различные запрещенные препараты, один был наказан за неявку на процедуру сдачи допинг-пробы.

Артем Григорян, чемпион Европы 2015 года в категории до 85 кг. Дисквалифицирова н на 4 года. Срок дисквалификации истечет 16 июня 2019 года.

Илья Атнабаев, победитель первенства Европы в категории до 85 кг. Дисквалифицирова н на 4 года. Срок дисквалификации истечет 16 июня 2019 года.

Денис Кехтер, победитель первенства Европы-2014 в категории до 94 кг. Нарушил статью 2.3 Всемирного антидопингового кодекса – Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи. Дисквалифицирова н на 4 года. Срок дисквалификации истечет 21 мая 2019 года.

По итогам чемпионата мира-2015 в Хьюстоне дисквалифицирова ны:

Алексей Ловчев, 1-е место в категории свыше 105 кг. Дисквалифицирова н на 4 года.

Ольга Зубова, 3-е место в весовой категории до 75 кг. Дисквалифицирова на повторно на 8 лет.

Ольга Афанасьева, 4-е место в весовой категории до 69 кг. Дисквалифицирова на на 4 года.

Алексей Косов, 7-е место в весовой категории до 94 кг, малая золотая медаль в рывке. Дисквалифицирова н на 4 года

Срок всех четверых отсчитывается с конца ноября 2015 года.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

КТО ВОЗГЛАВИТ ФЕДЕРАЦИЮ?

Выборы нового президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) состоятся 22 ноября.

Изначально выборы должны были пройти 29 сентября, однако были отменены, а 23 сентября на экстренном заседании исполкома была определена новая дата - 22 ноября.Ранее, 15 сентября подал в отставку президент федерации Сергей Сырцов, исполняющим обязанности главы организации был назначен Максим Агапитов.

На сегодняшний день кандидатами на должность президента ФТАР являются и.о. главы федерации Максим Агапитов, руководитель попечительского совета Сергей Еремин и член технического комитета IWF Вячеслав Клоков.