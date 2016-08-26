В Москве состоится гала-матч СССР – Россия

Женская сборная России по гандболу с золотыми медалями ОИ в РИО Источник: Reuters

1 октября в универсальном спортивном комплексе ЦСКА состоится гала-матч, посвященный победе женской сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Игроки будут разбиты на две команды – СССР и России.

В матче примут участие победители Олимпийских игр Сеула, Барселоны и Сиднея, бронзовые призеры Олимпиады-2004 чемпионы мира и Европы: Александр Тучкин, Станислав Кулинченко, Андрей Тюменцев, Игорь Лавров, Алексей Растворцев, Дмитрий Торгованов, Михаил Чипурин, Павел Сукосян, Лев Воронин, Вячеслав Горпишин и лучший вратарь ХХ века Андрей Лавров.

Вместе с ними на площадку выйдут чемпионки Олимпиады в Рио – Ирина Близнова, Анна Вяхирева, Екатерина Ильина, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Влада Бобровникова, Марина Судакова, Виктория Жилинскайте, Анна Сень и Дарья Дмитриева. Также в игре примут участие серебряные призеры Олимпиады в Пекине, многократные чемпионки мира Мария Сидорова и Людмила Постнова.

Капитанами команд станут Председатель Попечительского совета Федерации гандбола России, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, мастер спорта по гандболу Дмитрий Рогозин и президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

Команды возглавят наставник женской сборной России Евгений Трефилов, тренер мужской молодежной сборной России Николай Чигарев и Юрий Климов – олимпийский чемпион и в прошлом сильнейший игрок планеты.

Для зрителей с детьми Федерация гандбола России подготовила сюрприз – вход для них будет бесплатным.

Напомним, что в Рио-де-Жанейро женская сборная России впервые в своей истории завоевала золото Олимпийских игр, обыграв в финале команду Франции со счетом 22:19. Это золото стало первым для всех российских женских команд, начиная с 1996 года. Федерация гандбола России приглашает всех желающих вспомнить невероятный триумф нашей золотой команды.

Помимо матча с участием чемпионов зрителей ждет яркое шоу. Предматчевая программа для зрителей начнется в 14:20, товарищеская встреча – в 15:00. Приятный сюрприз для тех, кто не сможет прийти, – игра будет транслироваться на телеканале «Матч! ТВ» в прямом эфире.