«Спартак» будет в два раза сильнее АЗ». Включение Геннадия Орлова
Комментатор «Матч ТВ»
Геннадий Орлов – о слишком вольной игре АЗ и возможных сложностях «Зенита» в
обороне против «Спартака».
АЗ оказался командой приготовишек, а не мастеров
– «Алкмар» недооценил «Зенит», недостаточно подготовился.
Голландцы играли против «Зенита» слишком авантюрно. Четыре защитника
располагались так далеко друг от друга, что в зоны между ними зенитовцы
постоянно и вбегали. Уже в первом тайме множество моментов получилось создать
за счет подключений Кришито и Смольникова.
Если у АЗ и был какой-то план на игру, «Зенит» сразу же его
опроверг. Больших сложностей соперник для петербуржцев не создал. Возьмем
эпизод с первым голом: Жулиано пропускает мяч – он без опеки, получает передачу
Кокорин – и его никто не держит. Слишком вольная игра АЗ. Ни разу они не
прихватили прессингом, ничего особенного «Зениту» не противопоставили.
Класс голландцев оказался заметно ниже, и это после матча даже сам главный тренер «Алкмара» признал: у его команды с «Зенитом» большая разница в классе. Он сам, тренер голландцев, никаких тактических уловок не придумал. Хотя на пресс-конференции до матча был таким заносчивым, уверенным в себе. А на поле стало ясно: АЗ – команда приготовишек, а не мастеров.
Кошмар «Алкмара». Как «Зенит» выиграл в Лиге Европы
В группе Лиги Европы «Зенит» обязан обыгрывать всех
Почти в каждом матче теперь забивает Александр Кокорин. Но
важно вот что: оба гола он забил без сопротивления, ему позволили нанести эти
удары. Нужно, чтобы «Зенит» такой крупной победой себя не убаюкал. Ведь в
группе Лиги Европы зенитовцы и обязаны обыгрывать всех соперников, уровень
совершенно разный.
«Алкмар» же за первый тайм ни разу не пробил в створ ворот.
Хотя в паре эпизодов за матч Юрию Лодыгину пришлось себя проявить. Он заявил о
себе в Тамбове, когда отбил пенальти – и это в глазах тренера важно. С АЗ Юрий
сыграл уверенно, и Мирча Луческу уже даже объявил, что именно Лодыгин выйдет на
матч со «Спартаком».
Неприятный момент в обороне случился в первом тайме, когда ошибся
Ломбертс: ему не надо было идти в подкат. Нападающий его опередил и вышел один
на один с Лодыгиным. Это типичная ошибка защитников: если есть сомнения, что
доберешься до мяча – нельзя рисковать. Не стоит идти в подкат, ведь ты
остаешься, распластавшись на земле, отыгранным.
Так у бельгийца и получилось. Повезло, что игрок АЗ в итоге промахнулся.
Этому эпизоду есть и объяснение: Ломбертс очень долго не
играл, ему нужно вернуть форму. Дело именно не в опыте и не в мастерстве, а в
игровом тонусе. Футболист просто не рассчитал свои возможности.
Промес и зе Луиш могут создать «Зениту» проблемы
У «Зенита» сложности в обороне по-прежнему есть: приболел
Юрий Жирков, и замены центральным защитникам нет, к тому же Новосельцев пока не
готов. Но с составом на матч чемпионата России проблем, надеемся, не будет.
Спартаковская атака требует особого внимания: при крупной
победе над АЗ и пяти забитых мячах нужно помнить: «Спартак» – совсем другая по
классу команда. Промес, зе Луиш и другие – для «Зенита» такие игроки могут
стать проблемой, они по уровню значительно выше.
«Зенит» свое преимущество в классе над «Алкмаром» использовал сполна. Однако в обороне к «Спартаку» нужно готовиться очень серьезно. Эмоциональный фон у петербуржцев отличный, но москвичи – соперник, который в два раза сильнее АЗ.
«Со «Спартаком» будет сложнее». Ломбертс – о разгроме АЗ и силе красно-белых