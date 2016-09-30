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«Спартак» будет в два раза сильнее АЗ». Включение Геннадия Орлова

Геннадий Орлов, Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
"Зенит" сыграет со "Спартаком" через два дня после разгрома АЗ
"Зенит" сыграет со "Спартаком" через два дня после разгрома АЗИсточник: Spb.Sovsport.ru

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о слишком вольной игре АЗ и возможных сложностях «Зенита» в обороне против «Спартака».

АЗ оказался командой приготовишек, а не мастеров

– «Алкмар» недооценил «Зенит», недостаточно подготовился. Голландцы играли против «Зенита» слишком авантюрно. Четыре защитника располагались так далеко друг от друга, что в зоны между ними зенитовцы постоянно и вбегали. Уже в первом тайме множество моментов получилось создать за счет подключений Кришито и Смольникова.

Если у АЗ и был какой-то план на игру, «Зенит» сразу же его опроверг. Больших сложностей соперник для петербуржцев не создал. Возьмем эпизод с первым голом: Жулиано пропускает мяч – он без опеки, получает передачу Кокорин – и его никто не держит. Слишком вольная игра АЗ. Ни разу они не прихватили прессингом, ничего особенного «Зениту» не противопоставили.

Класс голландцев оказался заметно ниже, и это после матча даже сам главный тренер «Алкмара» признал: у его команды с «Зенитом» большая разница в классе. Он сам, тренер голландцев, никаких тактических уловок не придумал. Хотя на пресс-конференции до матча был таким заносчивым, уверенным в себе. А на поле стало ясно: АЗ – команда приготовишек, а не мастеров.

Кошмар «Алкмара». Как «Зенит» выиграл в Лиге Европы

В группе Лиги Европы «Зенит» обязан обыгрывать всех

Почти в каждом матче теперь забивает Александр Кокорин. Но важно вот что: оба гола он забил без сопротивления, ему позволили нанести эти удары. Нужно, чтобы «Зенит» такой крупной победой себя не убаюкал. Ведь в группе Лиги Европы зенитовцы и обязаны обыгрывать всех соперников, уровень совершенно разный.

«Алкмар» же за первый тайм ни разу не пробил в створ ворот. Хотя в паре эпизодов за матч Юрию Лодыгину пришлось себя проявить. Он заявил о себе в Тамбове, когда отбил пенальти – и это в глазах тренера важно. С АЗ Юрий сыграл уверенно, и Мирча Луческу уже даже объявил, что именно Лодыгин выйдет на матч со «Спартаком».

Неприятный момент в обороне случился в первом тайме, когда ошибся Ломбертс: ему не надо было идти в подкат. Нападающий его опередил и вышел один на один с Лодыгиным. Это типичная ошибка защитников: если есть сомнения, что доберешься до мяча – нельзя рисковать. Не стоит идти в подкат, ведь ты остаешься, распластавшись на земле, отыгранным.  Так у бельгийца и получилось. Повезло, что игрок АЗ в итоге промахнулся.

Этому эпизоду есть и объяснение: Ломбертс очень долго не играл, ему нужно вернуть форму. Дело именно не в опыте и не в мастерстве, а в игровом тонусе. Футболист просто не рассчитал свои возможности.

Промес и зе Луиш могут создать «Зениту» проблемы

У «Зенита» сложности в обороне по-прежнему есть: приболел Юрий Жирков, и замены центральным защитникам нет, к тому же Новосельцев пока не готов. Но с составом на матч чемпионата России проблем, надеемся, не будет.

Спартаковская атака требует особого внимания: при крупной победе над АЗ и пяти забитых мячах нужно помнить: «Спартак» – совсем другая по классу команда. Промес, зе Луиш и другие – для «Зенита» такие игроки могут стать проблемой, они по уровню значительно выше.

«Зенит» свое преимущество в классе над «Алкмаром» использовал сполна. Однако в обороне к «Спартаку» нужно готовиться очень серьезно. Эмоциональный фон у петербуржцев отличный, но москвичи – соперник, который в два раза сильнее АЗ.

«Со «Спартаком» будет сложнее». Ломбертс  о разгроме АЗ и силе красно-белых

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