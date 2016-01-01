Открытый мир

В России появилась еще одна инклюзивная детская игровая площадка. Церемония ее открытия состоялась на территории ВДНХ в Москве. Это второй в России и первый в столице проект благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда», направленный на социальную адаптацию детей с ограничениями по здоровью, на создание в России единого безбарьерного пространства.



Игровая площадка на территории ВДНХ поможет исполнить детскую мечту играть вместе - вне зависимости от состояния здоровья каждого ребенка. Цель ее создания - поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставление им равных со всеми возможностей, создание безбарьерной среды.

«За более чем 25 лет благотворительной деятельности «Макдоналдс» и фонда «Дом Роналда Макдоналда» в России реализовано большое количество самых разнообразных проектов. И среди них эта уникальная игровая площадка, расположенная в непосредственной близости от флагманского семейного ресторана «Макдоналдс» на территории ВДНХ. Учитывая популярность этого места у москвичей и гостей города, я уверен, что наша безбарьерная площадка принесет радость игры и общения тысячам детей, и в первую очередь, - детям с ограниченными возможностями здоровья», - отметил на церемонии открытия площадки Президент «Макдоналдс» в России, Председатель Совета благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» Хамзат Хасбулатов.

Инклюзивная детская площадка расположена на территории ВДНХ – рядом с рестораном быстрого обслуживания «Макдоналдс», успевшего стать для посетителей ВДНХ постоянным местом встреч, дружеского и семейного досуга. Этот ресторан соответствует всем стандартам доступной среды: здесь организован беспрепятственный и удобный доступ к входу в здание, имеются широкие входные двери с дистанционным автоматическим открыванием, есть специально оборудованный санузел для малоподвижных групп населения, в залах стоят удобные столы, за которыми можно легко разместиться человеку на коляске, а для незрячих или слабовидящих посетителей предлагается меню, написанное шрифтом Брайля.

Игровые элементы безбарьерной площадки (такие, как качели-глайдер, сайкл-тренажер, многоместные качели и карусель, стол с песочницей, расположенной на особой высоте, специальный экскаватор, а также лестницы, горки, мосты, интерактивные и сенсорные панели) направлены на развитие вестибулярного и слухового аппаратов, координации движений и тактильных ощущений. Они предназначены для того, чтобы дети с любыми возможностями здоровья могли активно проводить время, вместе учиться, играть, расти и развиваться.

На новой площадке есть игры, рассчитанные на детей самого разного возраста – от 2-летних малышей до 12-летних подростков. Все развлекательные устройства выполнены из безопасных материалов и позволяют чувствовать себя комфортно всем посетителям площадки – вне зависимости от особенностей здоровья. Специальное мягкое резиновое покрытие площадки, широкие лестницы, предметы для креативных игр, удобные поверхности сидений, – все создано для того, чтобы детям было максимально комфортно во время игры.

«Сегодня действительно добрый день, потому что наши дети получили прекрасный подарок от компании «Макдоналдс» и основанного ею Фонда. Подарок щедрый, очень красивый и очень полезный: игровую площадку равных возможностей. Уверен, что на этой замечательной площадке не будет никаких преград и барьеров не только в буквальном смысле, но и в плане общения. Здоровые дети смогут развивать в себе навыки игры и коммуникации с ребятами, в силу разных причин имеющих ограничения по здоровью. А «необычные» дети получат возможность играть со сверстниками на равных, не чувствуя себя ущемленными. И это замечательно!» - сказал Заслуженный мастер спорта, тринадцатикратный чемпион СССР, десятикратный чемпион мира, трехкратный олимпийский чемпион, лучший голкипер 20-го столетия, Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Перед церемонией официального открытия на площадке прошло мероприятие в формате субботника. Вместе с волонтерами последние приготовления провели такие звездные гости, как актриса и общественный деятель Эвелина Блёданс, футболист Алексей Смертин, актер и телеведущий Николай Фоменко, певица Диана Гурцкая, телеведущая Тутта Ларсен, дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов.

Первая безбарьерная игровая детская площадка, адаптированная для детей с ограниченными возможностями здоровья, была открыта в Адлерском районе Сочи 10 февраля 2014 года – во время проведения Зимних Олимпийских игр. Эта площадка стала неотъемлемой частью Олимпийского наследия: она и сегодня продолжает радовать маленьких сочинцев и гостей курорта.

Накануне церемонии открытия новую игровую инклюзивную площадку на ВДНХ посетил мэр Москвы Сергей Собянин, а объявил площадку открытой победитель телевизионного проекта «Голос. Дети» 14-летний Данил Плужников.

Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ (фоторепортаж)