Открытый мир
В России появилась еще одна инклюзивная
детская игровая площадка. Церемония ее открытия состоялась на территории ВДНХ в
Москве. Это второй в России и первый в столице проект благотворительного фонда
«Дом Роналда Макдоналда», направленный на социальную адаптацию детей с
ограничениями по здоровью, на создание в России единого безбарьерного
пространства.
Игровая площадка на территории ВДНХ поможет исполнить
детскую мечту играть вместе - вне зависимости от состояния здоровья каждого
ребенка. Цель ее создания - поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставление
им равных со всеми возможностей, создание безбарьерной среды.
«За более чем 25 лет благотворительной деятельности
«Макдоналдс» и фонда «Дом Роналда Макдоналда» в России реализовано большое
количество самых разнообразных проектов. И среди них эта уникальная игровая
площадка, расположенная в непосредственной близости от флагманского семейного
ресторана «Макдоналдс» на территории ВДНХ. Учитывая популярность этого места у
москвичей и гостей города, я уверен, что наша безбарьерная площадка принесет
радость игры и общения тысячам детей, и в первую очередь, - детям с
ограниченными возможностями здоровья», - отметил на церемонии открытия площадки
Президент «Макдоналдс» в России, Председатель Совета благотворительного фонда
«Дом Роналда Макдоналда» Хамзат Хасбулатов.
Инклюзивная детская площадка расположена на территории ВДНХ – рядом с рестораном быстрого обслуживания «Макдоналдс», успевшего стать для посетителей ВДНХ постоянным местом встреч, дружеского и семейного досуга. Этот ресторан соответствует всем стандартам доступной среды: здесь организован беспрепятственный и удобный доступ к входу в здание, имеются широкие входные двери с дистанционным автоматическим открыванием, есть специально оборудованный санузел для малоподвижных групп населения, в залах стоят удобные столы, за которыми можно легко разместиться человеку на коляске, а для незрячих или слабовидящих посетителей предлагается меню, написанное шрифтом Брайля.
Игровые элементы безбарьерной площадки (такие, как
качели-глайдер, сайкл-тренажер, многоместные качели и карусель, стол с
песочницей, расположенной на особой высоте, специальный экскаватор, а также
лестницы, горки, мосты, интерактивные и сенсорные панели) направлены на
развитие вестибулярного и слухового аппаратов, координации движений и
тактильных ощущений. Они предназначены для того, чтобы дети с любыми
возможностями здоровья могли активно проводить время, вместе учиться, играть,
расти и развиваться.
На новой площадке есть игры, рассчитанные на детей самого
разного возраста – от 2-летних малышей до 12-летних подростков. Все
развлекательные устройства выполнены из безопасных материалов и позволяют
чувствовать себя комфортно всем посетителям площадки – вне зависимости от
особенностей здоровья. Специальное мягкое резиновое покрытие площадки, широкие
лестницы, предметы для креативных игр, удобные поверхности сидений, – все
создано для того, чтобы детям было максимально комфортно во время игры.
«Сегодня действительно добрый день, потому что наши дети
получили прекрасный подарок от компании «Макдоналдс» и основанного ею Фонда.
Подарок щедрый, очень красивый и очень полезный: игровую площадку равных
возможностей. Уверен, что на этой замечательной площадке не будет никаких
преград и барьеров не только в буквальном смысле, но и в плане общения.
Здоровые дети смогут развивать в себе навыки игры и коммуникации с ребятами, в
силу разных причин имеющих ограничения по здоровью. А «необычные» дети получат
возможность играть со сверстниками на равных, не чувствуя себя ущемленными. И
это замечательно!» - сказал Заслуженный мастер спорта, тринадцатикратный
чемпион СССР, десятикратный чемпион мира, трехкратный олимпийский чемпион,
лучший голкипер 20-го столетия, Президент Федерации хоккея России Владислав
Третьяк.
Перед церемонией официального открытия на площадке прошло
мероприятие в формате субботника. Вместе с волонтерами последние приготовления
провели такие звездные гости, как актриса и общественный деятель Эвелина
Блёданс, футболист Алексей Смертин, актер и телеведущий Николай Фоменко, певица
Диана Гурцкая, телеведущая Тутта Ларсен, дрессировщик Андрей
Дементьев-Корнилов.
Первая безбарьерная игровая детская площадка, адаптированная
для детей с ограниченными возможностями здоровья, была открыта в Адлерском
районе Сочи 10 февраля 2014 года – во время проведения Зимних Олимпийских игр.
Эта площадка стала неотъемлемой частью Олимпийского наследия: она и сегодня
продолжает радовать маленьких сочинцев и гостей курорта.
Накануне церемонии открытия новую игровую инклюзивную площадку на ВДНХ посетил мэр Москвы Сергей Собянин, а объявил площадку открытой победитель телевизионного проекта «Голос. Дети» 14-летний Данил Плужников.
Открытие уникальной безбарьерной игровой детской площадки на ВДНХ (фоторепортаж)