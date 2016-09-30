«Зенит» – «Спартак»: будет много голевых атак

Квинси Промес ,Ивелин Попов и Артем Дзюба Источник: Sovsport.ru

В воскресенье в 16:30 в Санкт-Петербурге сойдутся лучшие команды этого сезона по многим статистическим показателям. Sovsport.ru приводит самые интересные цифры.

24

Секунды в среднем длятся голевые атаки «Спартака». Показатель «Зенита» – 19 секунд. Красно-белые все свои 14 мячей забили с игры. Питерцы, самые результативные в этом сезоне, – 12, еще 6 – со стандартов и пенальти. На ударную позицию чаще выходят спартаковцы – 17 (36% в створ) против 14 (38%).

113

Атак проводит «Зенит» за один матч. «Спартак» – 108. Команда Мирчи Луческу больше всех любит контролировать мяч – 63% (против 57%) и делает по 581 пасу за игру с точностью 87% (против 542/85%). В остроте «Зенит» также лучше – 30 острых передач (48%) против 23 (53%).

55%

Единоборств выигрывает «Спартак». Хотя у «Зенита» такие же цифры, красно-белые намного чаще вступают в борьбу – 195 против 158. Кроме того, команда Массимо Карреры занимает второе место по отборам мяча, уступая лишь «Ростову», – 39 (эффективность – 56%) против 29 (61%) у «Зенита».

963

Столько технико-тактичес ких действий выполняют игроки «Зенита» за матч. Показатель «Спартака» – 964. Идентичные цифры. Однако питерцы совершают меньше брака – 20% против 23% у красно-белых. Три процента – вполне приличная разница.

10

Очков по системе «гол+пас» заработал Квинси Промес. Лидер «Зенита» Жулиано – 6. Но так бразилец дебютировал только в 3-м туре. Если смотреть на средние показатели за 90 минут игры, то Жулиано в некоторых компонентах игры превосходит Промеса: по ключевым передачам – 5 (50%) против 4 (72%) и отборам мяча – 3 против 2. Впрочем, и Квинси есть что ответить: он лучше в дриблинге – 8 обводок (удачные – 63%) против 6 (61%) и единоборствах – 20 (выигранные – 44%) против 16 (43%).