Борис Майоров: Какая Европа? Канадцев в Канаде могут обыграть только русские

Канада - Россия Источник: ФХР

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подводит итоги турнира в Торонто.



- Исход финала, в котором Канада одолела сборную Европы ни у кого сомнений не вызывал, - считает Борис Майоров. – Свой главный экзамен на этом турнире канадцы сдавали в полуфинале. Вот там у сборной России был шанс ее одолеть, пусть и небольшой. И не случайно именно этот поединок вызвал максимальный интерес у зрительской аудитории.

Есть одно неписанное правило, которое подкреплено всей хоккейной историей: «Канадцев в Канаде могут обыграть только русские». Правда, и из этого правила есть одно-единственное исключение. На Кубке мира-1996 победу в Монреале одержала в финале сборная США.

Но тем не менее, нашей сборной это удавалось сделать чаще. И на Кубках Канады, и на чемпионатах мира.

Хотя не буду скрывать, у меня были большие сомнения, что россияне и на этот раз окажутся сильнее. Что, собственно, в полуфинале и подтвердилось.

- Пусть сборная Европы не была для Канады серьезным соперником в финале, но само ее участие в нем – главный феномен турнира. Чем его объяснить?

- С плохими игроками ни один тренер весомого результата не добьется. А у сборной Европы как раз очень приличный подбор игроков. Ну чем он хуже шведской сборной или нашей? Если говорить о звездах в энхаэловском понимании, то в составе объединенной европейской команды их даже больше, чем в сборной России!



- Но ведь это игроки из разных стран, с разным менталитетом, без наигранных связок… Получается, что работа главного тренера сборной вообще ни на что не влияет?

- Все наоборот! Как раз заслуга Ральфа Крюгера в том, что он сумел создать прекрасный микроклимат в команде. Это вкупе с мастерством игроков и стало залогом успеха европейцев.



Надо понять одну простую вещь – работа тренера со сборной, это вовсе не то, что его работа в клубе. В клубе у наставника уйма времени. Он работает с командой каждый день. Может пробовать различные варианты, именно тренировать ее.

А сборная – особая структура. Я всегда говорил, что сборную не тренируют. С ней работают. Потому что тренировать ее уже некогда. Ведь что такое тренировка? Это приобретение определенных навыков, которые после многократных повторений выплескиваются в игре. А какие навыки можно привить своим подопечным за 10-14 дней перед турниром?

Основная задача тренера в сборной – объединить игроков единой целью, создать хороший боеспособный коллектив, где каждый бился бы за товарища. Плюс дать команде пару тактических вариантов. Потому что больше – три или четыре – ты освоить просто не успеешь.

Ну и конечно в современном хоккее основное значение имеет игра в большинстве. То, что мы не смогли реализовать ни одну из своих одиннадцати попыток на этом турнире, - главная причина неудачи сборной России на этом турнире. И конкретно – тренерского штаба.

А сборная Европы… Тренеры – квалифицированные специалисты, тут не поспоришь. Игроки – известные мастера. Согласен, объединить их в единый коллектив было непросто. Но раз Ральфу Крюгеру это удалось – ему и аплодисменты.